छत्तीसगढ़ के आबाद होने की बुनियाद का साल 2025, नक्सल के नासूर से निकल विकास को दस्तूर बनाने का बना ध्वजवाहक
छत्तीसगढ़ ने साल 2025 में काफी कुछ हासिल किया है. चाहे नक्सल उन्मूलन हो या विकास राज्य ने हर दिशा में सशक्त कदम उठाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 31, 2025 at 4:18 PM IST
रायपुर : यह भी एक साल है. 2025 अपनी यादों के साथ अब अलविदा कह रहा है. 2025 में जो कुछ हुआ है वो निश्चित तौर पर एक आलेख और स्तंभ है. खास तौर से छत्तीसगढ़ की बात करें तो विकास के कई अध्याय को जोड़ा गया है,जबकि तरक्की की राह में बाधा बन रहे कई चीजों को खत्म किया गया है. छत्तीसगढ़ ने बीते साल जोड़ा है विकास को, जोड़ा है औद्योगिक नीति को, जोड़ा है नेताओं के दावों को और जोड़ा है अपने सिल्वर जुबली समारोह के 25 साल के शानदार सफरनामे को.
नक्सल उन्मूलन के लिए उठाए गए ठोस कदम
छत्तीसगढ़ ने बहुत सारी चीजों को लिख दिया है लेकिन इसे अंगीकार इसलिए नहीं करना है कि सिर्फ इतनी चीजें हुईं हैं. अंगीकार इसलिए भी करना है कि नक्सल के नाम पर जो चीजें हुईं हैं वो बहुत व्यापक हैं. बात ये नहीं लिखनी है कि पुलिस ने कितनी बंदूकें जब्त की. बात इसलिए भी लिखी जानी चाहिए कि कितने लोगों ने बंदूक को छोड़कर के संविधान हाथों में पकड़ा. बात इसलिए नहीं लिखी जानी चाहिए कि कितने लोग 2025 में नक्सली मुठभेड़ में मारे गए. 2025 में बड़ी बात इसलिए लिखी जानी चाहिए कि कितने लोगों ने मन से नक्सलवाद को मार दिया. जो लोग कभी नक्सली बनने की राह पर चल निकले थे, वो आज उस राह की तकलीफ को समझते हुए वापस अपने सामाजिक जीवन में आ चुके हैं.
बस्तर ओलंपिक की सफलता ने बदली नक्सलगढ़ की पहचान
एक साल ये भी है जो 2025 है. बात इतनी ही नहीं जिन जंगलों में कभी गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती थी, आज वहां पर बस्तर ओलंपिक जैसे खेल हो रहे हैं. पकड़ो पकड़ो की आवाजें आ रही हैं, लेकिन ये आवाज नक्सलियों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के खेल को और एक दूसरे को पकड़कर गले लगाने के लिए सुनाई पड़ रही है.
दुर्गम इलाकों तक पहुंची बुनियादी सुविधाएं
साल 2025 में छत्तीसगढ़ में बंदूक को खरीदने वाले विकास की बात खत्म हो गई है. नक्सलियों को अपने बंदूक को बढ़ाना है, गोली खरीदना है या फिर कब्जा करना है. साल 2025 की बात इसलिए भी हो रही है कि अब यहां पर आधार कार्ड, राशन कार्ड, शिक्षा की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, कच्ची सड़क को पक्की सड़क करना और पक्की सड़क के बाद स्कूल की बुनियाद इतनी मजबूत करना कि वहां से निकलने वाला युवा अब भारत का सिरमौर बन सके. 2025 खुद को अंगीकार करके जा रहा है. लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में वो पन्ने जुड़ रहे हैं, जिस पर अब जो चीज लिखी जाएंगी वो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी है, जिसमें संविधान की व्यवस्था, संवैधानिक संरचना और 40 साल तक उसके विरोध के द्वंद से जूझते छत्तीसगढ़ को निजात मिली है.
बस्तर में सड़कों का फैलाया जा रहा है जाल
2025 छत्तीसगढ़ के इतिहास में बड़ा अध्याय जोड़ा गया है. 25 साल का हो चुका छत्तीसगढ़ अब युवा रफ्तार लेकर दौड़ने के लिए तैयार है. अपने मजबूत आधार और अस्मिता के साथ खड़ा छत्तीसगढ़ विकास के उस बुनियाद का धरोहर भी है. जिसमें पूरे देश को कोयला और खनिज संपदा से विकसित होने का मजबूत आधार दे रहा है. अपने लिए विकास की नई कहानी लिख रहा है. बस्तर में जहां कभी पैदल जाना इलाकों के लोगों की नियति थी आज बदलाव की नई विकास गाथा लिखी जा रही है. रफ्तार देने की बात की जाए तो सरकार सबसे ज्यादा काम बस्तर में सड़क को लेकर कर रही है.
बस्तर के विकास के लिए कार्य
1. राजनांदगांव-कच्चे-भानुप्रतापपुर-नारायणपुर-बारसूर-गीदम-दंतेवाड़ा-किरंदुल गुनियापाल-अरनपुर-जगरगुंडा-चिंतलनार- मरियागुड़ा- (तेलंगाना बार्डर) तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
2. भानपुरी-चित्रकोट-बारसूर-छिंदनार-तुमनार-भैरमगढ़ तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
3. चारामा-कोरर-आमाबेड़ा- ऐडका नारायणपुर-पल्ली-छोटेडोंगर-ओरछा आदेर-बैदरे-कुटरू- नेमेड़-बीजापुर तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
4. धमतरी-बरनौद-नरहरपुर-जामगांव-साल्हेटोला-मछली (भरलकुट्टी) बांसकोट-अमरावती-मोहलाई जैबेल-वकावंड तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
5. ओडिशा बॉर्डर-गम्हरी-कोपरा-पिपरा-बहीगांव-बेड़मा-धनोरा आमाबेड़ा अंतागढ़ - कोयलीबेड़ा प्रतापपुर-पंखाजूर- महाराष्ट्र बॉर्डर तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
6. ओडिशा बार्डर- ऐरला-अमरावती-कोण्डागांव-नारायणपुर-सोनपुर-गारपा-सितरम-छोटेबिटिया-मरोड़ा-बांदे-महाराष्ट्र बॉर्डर तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
7. ओडिशा बॉर्डर-दोरनापाल-जगरगुंडा-बांसागुड़ा-आवापल्ली-इलमिड़ी-मोदकपाल-तारलागुड़ा- तेलंगाना बॉर्डर तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
8.कोण्डागांव-मर्दापाल-कुदुर-बारसूर-बारसूर-गीदम मार्ग तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
9. केशलूर-दरभा-कटेकल्याण-दंतेवाड़ा-फरसपाल-नेलसनार-भैरमगढ़ मार्ग तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
10. कोंटा-गोलापल्ली-किस्टाराम पामेड़-पुजारीकांकेर-नबी-ऊसूर-आवापल्लीमार्ग कच्चे-हाटकोंदल-दमकसा-दुर्गकोंदल-कोयलीबेड़ा-कुंदला-कच्चापाल-कुतुल-ओरछा-जाटलूर-ईतामपारा-भैरगढ़ मार्ग तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
11. ओरछा-गुदाड़ी-थुलथुली-हांदावाड़ा-मुचनार-बारसूरमार्ग तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
12. नगरी-कांकेर-भानुप्रतापपुर-मानपुर-राजनांदगांव कवर्धा- (पोंडी) - फास्टरपुर-कुंडा मार्ग तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
13.नेलसनार-कोडोली-मिरतुर-गंगालूर-बीजापुर मार्ग तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
14. भोपालपटनम-मट्टीमरका-सेन्ड्रा-फरसेगढ़-कुटरू-निमेड़ मार्ग तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
15. विश्रामपुरी-बड़बत्तर-रांधना से कोण्डागांव मार्ग तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
16. ओडिशा बॉर्डर से माकड़ी-राधना-फरसगांव-बड़ेडोंगर-छेरीबेड़ा-बयानार-मर्दापालमार्ग तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
17. आसना-जगदलपुर तक सड़क निर्माण और उन्नयन के कार्य
दुर्गम नक्सल क्षेत्रों में पहली बार पहुंचे गृहमंत्री
बस्तर के इस विस्तार की चर्चा इसलिए नहीं की जा रही है कि यह सरकार कर रही है. 2025 में चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि यह इलाके के बुनियाद के विस्तार और बुनियाद की मजबूती को रफ्तार देने की कवायद है. कम से कम उन युवाओं के लिए जरूरी है जो अपने बस्तर के विकास के सपनों को अपने आंखों में संजोए चल रहे थे. 2025 में इस बात को इसलिए भी लिखना चाहिए कि जिन सड़कों पर कभी कोई जाता नहीं था वैसी जगहों पर सुरक्षा बलों के साथ मोटरसाइकिल पर पहली पर राज्य का कोई गृहमंत्री यात्रा कर रहा है. विकास के जिस सफर को अब छत्तीसगढ़ ने अंगीकार करते हुए नई यात्रा के लिए चलना शुरू किया है ,2025 उसके बेहतरीन आगाज का ध्वजवाहक साल बना है.
बस्तर में उजड़ चुके 400 गांव हुए आबाद
नक्सल दंश के कारण उजड़े 400 गांव आबाद हो गए हैं. 2025 के खाते में सौगातों वाली यह बड़ी उपलब्धि है. जिस राज्य के 400 गांव पूरी तरह खत्म हो गए थे वे फिर से आबाद हुए हैं. यह साल 2025 में ही हुआ है. 30 दिसंबर 2025 को झारखंड के गुमला में आयोजित अन्तरराज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर में 400 गांव से ज्यादा बसाए गए हैं. सीएम ने कहा कि ये वो 400 गांव थे जहां कोई भी जाना नहीं चाहता था. लेकिन अब इन वीरान गांवों में जनजीवन बहाल हुआ है.
आज दुर्गम गांवों में राशन, बिजली, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, स्कूल और बिजली सब स्थापित किया गया है. छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के तेजी से विकास में हम लोग सफल होंगे. ये महज राजनीतिक बात नहीं बल्कि विकास की वह बुनियाद है जिसमें छत्तीसगढ़ अपनी मूल आत्मा वाला छत्तीसगढ़ बनकर आबाद हो रहा है. 2025 इस बात का भी अमिट आलेख बनेगा जब 400 गांव के आबाद होने की कहानी और उससे पहले की परेशानी लोग सुनेंगे और जानेंगे.
अंधेरे में समाएं गांवों में पहुंची बिजली
छत्तीसगढ़ के दर्द की यह कहानी है. जिसमें चार सौ गांवों ने विकास के बुनियाद की राह तकते कई वर्षों तक सिसकियां ली हैं. आज उसके बदलाव की बही बयार ने पूरे राज्य में उम्मीद के नए रंग का संचार किया है. 2025 में घुप्प अंधेरे में डूबे गांव तक बिजली पहुंची है. पगडंडियों के सहारे चलते गांव वालों को सड़क की सौगात मिली है. दशकों तक सुगम रास्तों पर चलने के लिए बस मिली है. स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बेबस हुई जिंदगी को इलाज और उपचार के संसाधन मिले हैं. ऐसी कई चीजों पर काम करती हुई सरकारी यह दावा भी कर रही है कि आगे बहुत कुछ बदलना है.
छत्तीसगढ़ अपने मन में विकास वाली बुनियाद को गढ़ ही नहीं पा रहा था. क्योंकि नक्सलगढ़ में विकास कैसे हो यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परेशानी थी. साल 2025 में बदलती व्यवस्था की शुरुआत 2026 में बदलाव की नई कहानी के साथ खड़ी होगी. 2025 का बड़ा स्वरूप किसी भी साल से ज्यादा बड़ा इसलिए है कि यहां से बदलाव की एक बड़ी कहानी को लिखा जाना शुरू किया है, और हमारी पुरानी कहावत भी है कि जहां से जागो वहीं से सवेरा, जहां से शुरू करो वहीं से विकास.
छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत और उस पर विकास के लिए खड़े होते वर्तमान की बुनियाद का आधार निश्चित तौर पर देश के लिए सिरमौर और कर्णधार बनेगा. छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है, छत्तीसगढ़ को विकास देना है, छत्तीसगढ़ की बुनियाद को मजबूत करना है, युवाओं को हुनरमंद होना है और युवा छत्तीसगढ़ से भारत के विकास की नई कहानी को लिखना है. साल 2025 अपनी इसी उम्मीद को लेकर जा रहा है. साल 2026 इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए आ रहा है. साल 2026 में छत्तीसगढ़ के सभी लोगों को यह आत्मसात करना है कि अब आगे की कहानी विकास वाली होगी. जिसमें भय, भूख ,भ्रष्टाचार और नक्सली के नासूर से निकलकर विकास को बदस्तूर जारी रखना है. छत्तीसगढ़ के लिए संकल्प भी यही है और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सिर्फ विकल्प भी यही है. विकास की बुनियाद और मजबूत हो यही सबके मन में विचार भी होना चाहिए.
ईटीवी भारत परिवार की तरफ से सभी छत्तीसगढ़ के लोगों को नए साल 2026 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं.
