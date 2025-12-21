ETV Bharat / state

खेलों में यूपी के खिलाड़ियों ने बनाई वैश्विक पहचान; देश-दुनिया में लहराया उत्तर प्रदेश का परचम

यूपी खेल निदेशक डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 'खेल प्रोत्साहन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य' चुना है.

खेलों में यूपी के खिलाड़ियों ने बनाई वैश्विक पहचान.
खेलों में यूपी के खिलाड़ियों ने बनाई वैश्विक पहचान. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 21, 2025

लखनऊ: साल 2025 उत्तर प्रदेश खेल जगत के लिए यादगार बन गया. राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा में प्रदेश ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया. एक साथ 7 खिलाड़ी और पैरा खिलाड़ी पुरस्कृत हुए. उत्तर प्रदेश को 'सर्वश्रेष्ठ खेल प्रोत्साहन राज्य' का खिताब मिला. सीएम योगी ने इसे प्रदेश की खेल नीति की बड़ी जीत बताया है. आइए जानते हैं, यूपी में इस साल की खेल उपलब्धियां क्या हैं.

यूपी के खिलाड़ियों ने 2025 में विश्व स्तर पर परचम लहराया है. अंतरराष्ट्री महिला विश्वकप में आगरा की क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने भारत को विश्व चैंपियन बनने में बड़ी भूमिका निभाई. क्रिकेटर कुलदीप यादव पूरे साल शानदार प्रदर्शन करते रहे. रिंकू सिंह ने भी भारतीय टीम के लिए बेहतरीन खेल दिखाना जारी रखा है. ऐसे ही पैरा चैंपियन प्रवीण कुमार, प्रीति पाल और भाला फेंक खेल में मेरठ की अन्नू रानी ने वैश्विक पहचान बनाई.

महिला विश्वकप जीत में छाईं यूपी की दीप्ति: आगरा की रहने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हरफनमौला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा ने साल 2025 में बड़ा कमाल किया है. दीप्ति शर्मा ने महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई.

दीप्ति ने न सिर्फ 5 विकेट चटकाए, बल्कि 47 रनों की मैच जिताऊ पारी भी खेली. इसके अलावा विश्व कप के अन्य मुकाबले में भी दीप्ति शर्मा ने गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दिया. दीप्ति पहले से ही उत्तर प्रदेश में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात हैं.

महिला क्रिकेट दीप्ति शर्मा.
महिला क्रिकेट दीप्ति शर्मा. (Photo Credit: Dipti Sharma X Handle)

मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की दावेदारी: गोरखपुर के छोटे से गांव में जन्मे प्रवीण कुमार (25) पैरालंपिक ऊंची कूद के सितारे हैं. टोक्यो 2020 में रजत और पेरिस 2024 में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं. प्रवीण इस बार देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए नामांकित हुए हैं.

2.08 मीटर की छलांग लगाने वाले प्रवीण ने बताया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि गांव का लड़का देश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार पा सकता है. योगी सरकार ने स्टेडियम बनवाया, कोच दिए, विदेशी कैंप में भेजा, तभी यह सपना सच हुआ.

अर्जुन पुरस्कार विजेता अन्नू रानी: मेरठ की बेटी अन्नू रानी ने 2025 में फिर साबित किया कि भाला फेंक में उनका कोई मुकाबला नहीं है. एशियाई खेलों में स्वर्ण और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य जीतने के बाद अर्जुन पुरस्कार उनके खाते में आया. 63.82 मीटर तक भाला फेंकने वाली अन्नू कहती हैं, कि यूपी सरकार ने मुझे 2022 से ही हर सुविधा दी है. आज मेरे गांव में लड़कियां भाला फेंकने का सपना देखती हैं.

लखनऊ की प्रीति पाल: पैरा चैंपियन प्रीति पाल (24) ने पेरिस पैरालंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर टी-35 वर्ग में दो कांस्य पदक जीते हैं. सेरेब्रल पाल्सी से जूझने वाली प्रीति पहली भारतीय महिला पैरा धाविका हैं, जिन्होंने एक ही पैरालंपिक में दो पदक जीते हैं. वह भावुक होकर कहती हैं, कि लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अभ्यास के लिए सरकार ने नया ट्रैक बनवाया. मेरा सपना पूरा हुआ.

राकेश कुमार (पैरा तीरंदाज): कानपुर के राकेश कुमार ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम में पेरिस पैरालंपिक स्वर्ण जीता है. विश्व रैंकिंग में नंबर 1 रह चुके राकेश कहते हैं, कि पहले तीरंदाजी के लिए दूर जाना पड़ता था. अब लखनऊ में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेंज है.

अजीत सिंह (पैरा भाला फेंक): गौतमबुद्ध नगर के अजीत सिंह ने एफ-54 वर्ग में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए पेरिस में रजत पदक जीता. वह कहते हैं, कि योगी सरकार ने पैरा खिलाड़ियों को ओलंपिक खिलाड़ियों के बराबर सुविधा दी. नौकरी देने का वादा किया था, वह भी पूरा किया.

सिमरन शर्मा (दृष्टिबाधित धाविका): मुजफ्फरनगर की सिमरन (टी-13 वर्ग) ने 2025 एशियन पैरा गेम्स में 100 और 200 मीटर में दो स्वर्ण जीते हैं. 15 साल की उम्र में ही विश्व जूनियर चैंपियन रह चुकी सिमरन कहती हैं, कि स्कूल में मुझे कोई खेलने नहीं देता था. यूपी सरकार ने मुझे लखनऊ बुलाया और कोचिंग दी. आज मैं देश के लिए दौड़ती हूं.

वंशिका अग्रवाल (महिला शतरंज ग्रैंडमास्टर): लखनऊ की 18 साल की वंशिका ने 2025 में महिला ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया. विश्व जूनियर रैंकिंग में टॉप-20 में पहुंची वंशिका को अर्जुन पुरस्कार मिला. वह कहती हैं, कि लखनऊ में अब शतरंज अकादमी खुल गई है. पहले दिल्ली जाना पड़ता था.

IAS सुहास एलवाई (पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी): आईएएस अधिकारी सुहास एलवाई ने बैडमिंटन एसएल-4 वर्ग में टोक्यो में रजत और पेरिस में स्वर्ण जीता है. आईएएस होने के बावजूद वह लगातार खेलते रहे. सुहास एलवाई कहते हैं, कि मैं दिन में अफसर और शाम को खिलाड़ी बन जाता हूं. सरकार ने मुझे दोनों जिम्मेदारियां निभाने की पूरी छूट दी है.

देश-दुनिया में लहराया उत्तर प्रदेश का परचम.
देश-दुनिया में लहराया उत्तर प्रदेश का परचम. (Photo Credit: ETV Bharat)

'सर्वश्रेष्ठ खेल प्रोत्साहन राज्य' का पुरस्कार: उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक डॉ. आरपी सिंह ने बताया कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को 'खेल प्रोत्साहन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य' चुना है.

इसके पीछे कारण है, कि प्रदेश में 2025 तक 28 नए खेल विश्वविद्यालय और खेल अकादमियां खोली गई हैं. 1200 से ज्यादा खेल मैदान और स्टेडियम बनाए गए हैं. 47 हजार से ज्यादा खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है. खेल बजट को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2100 करोड़ रुपए किया गया.

2032 ओलंपिक का लक्ष्य: खेल निदेशक डॉ. आरपी सिंह बताते हैं, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार मिलने पर कहा था, कि हमारा लक्ष्य है, कि 2032 ओलंपिक तक उत्तर प्रदेश पदक तालिका में नंबर 1 राज्य बने. इसके लिए हम हर जिले में एक खेल नर्सरी खोल रहे हैं.

2025 ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ आबादी में नहीं, खेलों में भी नंबर 1 बनने की राह पर है. प्रवीण, अन्नू, प्रीति, राकेश, अजीत, सिमरन, वंशिका और सुहास जैसे सितारे इसके जीते-जागते उदाहरण हैं. नए साल में इन खिलाड़ियों से और भी बड़ी उम्मीदें हैं.

संपादक की पसंद

