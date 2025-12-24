Yearender 2025; यूपी के इन शख्सियतों ने दुनिया को कहा अलविदा, अपनी पहचान और बेहतर काम से सदियों तक याद किए जायेंगे
जनवरी से लेकर दिसंबर तक सूबे के कई पूर्व मंत्रियों, जानी मानी हस्तियों का हुआ निधन, आइए जानते हैं उनके योगदान.
कानपुर: साल 2025 उत्तर प्रदेश के लिए गमों भरा साल साबित हुआ. एक ओर जहां यूपी से राजनीति, समाज सेवा और धार्मिक आंदोलनों से जुड़ी कई प्रमुख शख्सियतें बिछड़ गईं, लेकिन उनकी यादें और उनके काम हमेशा जीवित रहेंगी. क्योंकि कहा गया है, ऐसे लोग कभी नहीं मरते, जो दूसरों के लिए जिए हों.
बता दें, इस साल की शुरुआत में ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा राजपाल सिंह यादव का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. वे सादगी और जरूरतमंदों की मदद के लिए जाने जाते थे. फिर फरवरी में अयोध्या राम मंदिर की पहली रामशिला रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी ने दुनिया को अलविदा कहा. दलित समाज की भागीदारी को मजबूत करने वाले उनके योगदान को सदैव याद किया जाएगा.
इनके अलावा भी कई अन्य विशिष्टजन इस साल हमसे दूर हो गए, जिनकी कमी समाज को हमेशा महसूस होगी. उनके जाने से दिल दुखी तो होता है, मगर उनकी प्रेरणा और कर्म हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं. ये महान आत्माएं शरीर से भले चली गईं, लेकिन विचारों और कार्यों में अमर हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में...
जनवरी-
1. राजपाल यादव: सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई राजपाल यादव का 9 जनवरी 2025 को निधन हो गया था. 73 साल की उम्र में राजपाल यादव ने अंतिम सांस ली. पूर्व सीएम अखिलेश यादव के अंकल कहे जाने वाले राजपाल यादव पिछले काफी समय से बीमार थे. राजपाल यादव की राजनीति में रुचि नहीं थी. उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा. स्व. मुलायम सिंह के परिवार के लिए यह एक बड़ी क्षति रही.
फरवरी-
2. कामेश्वर चौपाल: रामजन्म भूमि मामले में अहम भूमिका निभाने वाले व रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल का निधन 7 फरवरी को हुआ था. वह बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे. चौपाल ने ही 9 नवंबर 1989 को अयोध्या स्थित रामजन्मभूमि मंदिर में पहली रामशिला (पत्थर) रखी थी. उनका सालों तक श्री रामजन्म भूमि मंदिर से अटूट लगाव रहा.
3. आचार्य सत्येंद्र दास: श्री रामजन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का निधन 12 फरवरी 2025 को हुआ था. वह अचानक ही बीमार हो गए थे और ब्रेन हेमरेज से पीड़ित होने के बाद जब उनका इलाज हुआ, तो उसी समय उन्होंने अंतिम सांस ली. 80 साल के आचार्य सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीर नगर में हुआ था. 34 सालों तक उन्होंने रामलला मंदिर में अपनी सेवाएं दीं.
मई-
4. स्वामी शिवानंद: वाराणसी में रहने वाले योग गुरु स्वामी शिवानंद का निधन बीएचयू स्थित सर सुंदर लाल अस्पताल में हुआ था. वह 128 साल के थे. जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वे देश में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले सबसे उम्रदराज शख्स थे. पीएम मोदी ने पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त योग गुरु के निधन पर शोक व्यक्त किया था.
अगस्त-
5. सत्यपाल मलिक: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन 5 अगस्त 2025 को हुआ था. वह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ था. वे उत्तर प्रदेश में बागपत के हिसावदा गांव के रहने वाले थे. सत्यपाल मलिक बिहार, गोआ व मेघालय के भी राज्यपाल रहे. जम्मू-कश्मीर में कार्यरत रहने के दौरान उन्होंने कश्मीर की सुरक्षा को मजबूती देने के लिए कई अहम प्रयास किए.
6. विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा: श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य व अयोध्या के राजा कहे जाने वाले, विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा का निधन 23 अगस्त 2025 को हुआ था. पूरे सूबे में उनके किए गए कार्यों को हमेशा सराहा जाएगा. जब उनका निधन हुआ, तब वह 71 साल के थे. हालांकि, निधन से कुछ साल पहले से ही वह बीमार चल रहे थे. उनके निधन पर अयोध्यावासियों की आंखें नम हो गई थीं.
अक्टूबर-
7. छन्नू लाल मिश्र: पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार से पुरस्कृत क्लासिकल गायक पं. छन्नू लाल मिश्र का निधन उनकी बेटी के मिर्जापुर स्थित आवास पर 2 अक्टूबर 2025 को हुआ था. पं. छन्नू लाल मिश्र की गायकी की प्रशंसा खुद पीएम मोदी ने की थी. निधन के समय वह 89 साल के थे. उनका अंतिम संस्कार वाराणसी के मर्णिकणिका घाट पर किया गया और उनके पोते राहुल मिश्रा ने चिता को अग्नि दी थी.
8. नवाबजादी मेहरुनिसा बेगम: नवाब राजा अली खान की बेटी नवाबजादी मेहरुनिसा बेगम का इंतकाल 92 साल की उम्र में हुआ था. उन्हें रामपुर रियासत का अंतिम शासक भी माना जाता है. 24 जनवरी 1933 को उनका जन्म रामपुर में हुआ था. वह नवाब राजा अली खान की तीसरी पत्नी की बेटी थीं. 28 अक्टूबर 2025 को उन्होंने आखिरी सांस ली थी.
9. डा. रामदरश मिश्रा: 31 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में डा. रामदरश मिश्रा ने अंतिम सांस ली थी. वह 101 साल के थे. पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य विशिष्टजनों ने हिंदी व भोजपुरी साहित्य के लिए उनके निधन को एक अपूर्णनीय क्षति बताया था. 15 अगस्त 1924 को जन्मे डा. रामदरश मिश्रा भारतीय कवि, उपन्यासकार व ऐसे शिक्षाविद् रहे, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य के पिलर्स खड़े कर दिए. 2025 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था. जबकि साल 2021 में सरस्वती सम्मान और 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला.
नवंबर-
10. श्रीप्रकाश जायसवाल: पूर्व केंद्रीय मंत्री व कानपुर के लालबंग्ला स्थित पोखरपुर निवासी श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन 28 नवंबर 2025 को हो गया था. वह 81 साल के थे. 28 नवंबर की शाम में जब उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी तो परिजन उन्हें लेकर कॉर्डियोलॉजी अस्पताल पहुंचे थे. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था. वहीं, साल 1989 में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने राजनीति में कदम रखा था. वह 1999 से 2009 तक लोकसभा सदस्य के रूप में काम करते रहे. साल 2004 में मनमोहन सरकार में उन्हें केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बनाया गया था.
दिसंबर-
11. डा. रामविलास वेदांती: पूर्व सांसद डा. रामविलास वेदांती का निधन 14 दिसंबर 2025 को हुआ था. बता दें, राम मंदिर आंदोलन में इनका बेहद अहम और सक्रिय रोल रहा. 7 अक्टूबर 1958 को जन्मे डा. रामविलास की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रीवा मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली. वह शुरू से ही एक सशक्त हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते थे. रामजन्मभूमि आंदोलन के लिए जिस तरह बजरंग दल के कार्यकर्ता बेहद सक्रिय रहे थे, उसी तरह डा. रामविलास वेदांती भी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे. 1980 से उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश में मुहिम छेड़ी. वह रामजन्मभूमि न्यास के भी सदस्य रहे. वहीं, अयोध्या स्थित धर्मशाला में बने राम वैदेही मंदिर के साथ वह सालों तक जुड़े रहे. 25 बार पूर्व सांसद डा. रामविलास वेदांती को गिरफ्तार भी किया गया था. वहीं, बाबरी मस्जिद मामले से भी उनका नाम जोड़ा जाता रहा है.
