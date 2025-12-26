ETV Bharat / state

मानसून सीजन में टूटा पीड़ा का पहाड़, इस साल 47 बार फटे बादल, 98 जगह आई बाढ़, 454 जीवन बने काल का ग्रास

मानसून सीजन में टूटा पीड़ा का पहाड़ ( ETV Bharat )

शिमला: जून महीने का आखिरी दिन...बाहर मूसलाधार बारिश और मंडी के पहाड़ों में घरों के भीतर घुप्प अंधेरा...अचानक घनघोर गर्जना के साथ आसमान से धारासार पानी बरसा और मंडी जिला का थुनाग इलाका कांप उठा. एक ही रात में सैकड़ों घर बाढ़ के पानी में बह गए. कुल 466 घर, सैकड़ों गौशालाएं बह गई. 30 से अधिक लोग लापता हो गए. कुल 14 निष्प्राण शरीर मिले. मानसून सीजन समाप्त हो गया, लेकिन पीड़ा बरकरार है. मंडी में 28 लापता लोगों के शव नहीं मिले तो उन्हें मृत मान लिया गया. आपदा के नियम कहते हैं कि तय समय में लापता लोग न मिलें तो उन्हें मरा हुआ मान लिया जाए. ऐसे में उन लोगों की पीड़ा का अनुमान लगाएं, जिन्हें अंतिम संस्कार के लिए अपने प्रिय का पार्थिव शरीर भी नहीं मिला. ये कुल जमा दुख पहाड़ी प्रदेश हिमाचल का है. मानसून सीजन में इस साल 47 बार बादल फटे, कुल 98 जगह बाढ़ के पानी ने तबाही मचाई, 454 लोग काल का ग्रास बने. सबसे अधिक तबाही मंडी, कुल्लू, चंबा, शिमला जिला में हुई. मणिमहेश यात्रा में भी आस्थावान लोगों के हिस्से दुख अधिक आया. हिमाचल में वर्ष 2023 में भी भारी तबाही मची थी. तब साढ़े पांच सौ से अधिक लोग मौत का शिकार हुए थे. दस हजार करोड़ के करीब संपत्ति नष्ट हुई. इस तरह दो साल में यानी 2023 व 2025 में हिमाचल को जो पीड़ा मिली है, उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता. 454 लोगों की हुई मौत (ETV Bharat) नन्हीं निकिता रह गई अकेली मंडी जिला में सिराज घाटी में तलवाड़ा नामक गांव है. यहां एक परिवार में नन्हीं बिटिया निकिता नाम से हंसती-खेलती अपना बचपन एंजॉय कर रही थी. पहाड़ में आई तबाही में निकिता के मां-बाप व दादी की मौत हो गई. हालांकि बाद में निकिता को नेह देने के लिए कई हाथ आगे बढ़े, लेकिन मां की गोद व पिता के कांधे पर सवार होकर दुनिया देखने का सुख उसे नहीं मिलेगा. ये सुख मानसून की भयावह बारिश लील गई है. ये अलग बात है कि देश के मुखिया यानी पीएम नरेंद्र मोदी का दुलार भी निकिता को मिला है. ऐसी दुख व पीड़ा की कई कहानियां मानसून सीजन में सामने आती हैं. मासून ने बरपाया कहर (ETV Bharat) हिमाचल में मानसून सीजन में इस साल 454 लोगों की मौत हुई. इनमें से 190 लोगों की मौत मानसून सीजन के कारण होने वाले सड़र हादसों में दर्ज की गई. सड़क हादसों में बिलासपुर में 8, चंबा में 26, हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 22, किन्नौर में 15, कुल्लू में 13, लाहौल-स्पीति में 4, मंडी व शिमला में क्रमश: 25,25, सिरमौर में 11, सोलन में 25, ऊना में 13 लोगों ने जान गंवाई. इसी प्रकार बाढ़, लैंड स्लाइड में बिलासपुर में 16, चंबा में 42, हमीरपुर में 14, कांगड़ा में 35, किन्नौर में 15, कुल्लू में 36, लाहौल-स्पीति में 6, मंडी में 42, शिमला में 23, सिरमौर में 12, सोलन में 7 व ऊना में 16 लोग मारे गए.