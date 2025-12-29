ETV Bharat / state

Yearender 2025: चुनाव से लेकर मिथिला पेंटिंग तक, साल की ऐसी घटनाक्रम जिसने राष्ट्रीय स्तर पर बटोरी सर्खियां

साल 2025 अलविदा हो रहा है. इस साल बिहार राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहा, कई ऐसी घटनाएं रही जो सुर्खियां बटोरने में ऊपर रही.

Yearender 2025
2025 के घटनाक्रम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 29, 2025 at 6:47 AM IST

11 Min Read
पटना: साल 2025 कई यादों को समेटे हुए अलविदा ले रहा है. बिहार के लिए राजनीतिक हलचल, सामाजिक बदलाव और प्रशासनिक सख्ती का गवाह बना. विधानसभा चुनाव से लेकर युवाओं के डिजिटल आंदोलनों तक, कानून-व्यवस्था से लेकर मधुबनी कला के वैश्विक मंच तक, इस साल बिहार बार-बार राष्ट्रीय बहस के केंद्र में रहा.

विधानसभा चुनाव 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान और सत्ता में एनडीए की वापसी 2025 का सबसे बड़ा और निर्णायक घटनाक्रम रहा. आज़ादी के बाद पहली बार बिहार में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया. बिहार विधानसभा का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए. चुनावी नतीजों में NDA ने स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की.

10वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 243 में से 202 सीटों पर जीत दर्ज की. बीजेपी को 89,जेडीयू को 85, लोजपा (रामविलास) को 19, हम (से) को 4 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को चार सीट सीट मिला.

महिलाओं की भूमिका: वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रो एनके चौधरी का मानना है कि यह जीत शासन की निरंतरता, सामाजिक संतुलन और महिलाओं के समर्थन का परिणाम रही. चुनाव में महिला मतदाताओं ने सबसे अहम भूमिका निभाई. ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक महिलाओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया.

Yearender 2025
शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश कुमार (ETV Bharat)

"सरकारी योजनाओं, सुरक्षा, बालिका शिक्षा, शराबबंदी से जुड़े मुद्दों पर महिलाओं की भागीदारी ने सीधे तौर पर जनादेश को प्रभावित किया. महिला वोटरों की सक्रियता ने सत्ता संतुलन को निर्णायक रूप से एनडीए के पक्ष में मोड़ दिया." -प्रो एन के चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक

आरजेडी को बड़ा झटका: विधानसभा चुनाव 2025 महागठबंधन खास कर राजद के लिए निराशाजनक साबित हुआ. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी की बड़ी हार हुई. 2020 में 75 सीटें वाली राजद 2025 में 25 सीट पर सिमटकर रह गई. खास बात यह रही कि वोट प्रतिशत अपेक्षाकृत बेहतर रहने के बावजूद सीटों की संख्या बहुत कम रही. पूरा महागठबंधन मात्र 35 सीटों पर सिमट कर रह गया.

25 सीटों पर सिमटा राजद: बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन में राजद को 25 सीटों पर जीत मिली. इसके अलावे कांग्रेस को 6 सीट, सीपीआई एमएल को 2, सीपीएम को 1 और आईआईपी को एक सीट पर जीत मिली. कुल 35 सीटों के साथ महागठबंधन एक बार फिर विपक्ष में आ गया.

Yearender 2025
चुनावी रैली में तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

नीतीश कुमार का 10वीं बार शपथ: 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. उन्होंने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. ऐसा करने वाले देश के पहले नेता बने. इस उपलब्धि के लिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया. लंबे राजनीतिक करियर और सत्ता में निरंतर वापसी ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग पहचान दिलाई.

नीतीश पर लोगों का भरोसा: जदयू की प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अवाम के दिलों में राज करते हैं. इसके पीछे कारण है कि उन्होंने बिहार के लोगों से जो वादे किए उन वादों को उन्होंने पूरा किया है. 2005 से पहले बिहार को बोझ के रूप में देखा जाता था. बिहार में अराजकता का माहौल था. इसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बदलने का काम किया. राज्य में कानून का राज्य स्थापित किया.

"2025 में बिहार के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरोसा करते हुए ऐतिहासिक जीत दी. इससे यह साबित हो गया कि नीतीश कुमार बिहार के लोगों के दिलों में रहते हैं. 2025 से 2030 तक का कार्यकाल बिहार का सबसे स्वर्णिम काल होगा. नीतीश कुमार जब तक चाहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे." -अंजुम आरा, प्रवक्ता, जेडीयू

मां बहनों का हमेशा साथ: बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडेय का मानना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बिहार की महिलाओं ने एनडीए की सरकार को अपना समर्थन दिया. 2005 से लेकर 2025 तक जिस तरीके से महिला शक्ति का समर्थन एनडीए को मिलता रहा है, वह आगे भी मिलता रहेगा. इसके पीछे कारण यह है कि वर्तमान की एनडीए सरकार ने महिला के विकास के लिए हर संभव काम किया है, लेकिन राजद ने ऐसा नहीं किया. यही कारण रहा कि 25 सीटों पर सिमट गया.

"राजद ने शासनकाल के कुक्कृतियों के कारण बिहार की महिलाओं का विश्वास नहीं जीत सका. उनके शासनकाल में महिलाओं को लेकर कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया, जिसको लेकर महिलाओं का झुकाव उनकी तरफ हो." -मनीष पांडेय, प्रवक्ता, बीजेपी

2025 के घटनाक्रम (ETV Bharat)

चुनाव आयोग पर निशाना: विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार एवं राजद के खराब प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय जनता दल निर्वाचन आयोग को जिम्मेवार ठहरा रही है. राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि SIR को लेकर शुरू से उन लोगों के मन में शंका थी. जिस तरीके से लोगों का नाम काटा गया, 22 लाख नए वोटर का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया. 70 लाख मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया गया.

आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप: एजाज अहमद ने कहा कि आश्चर्यजनक बात है कि निर्वाचन आयोग के रहते हुए चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया गया. चुनाव के बीच में महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे गए. जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन इस मामले पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई के बदले इस लीगलाइज करने का काम किया.

"चुनाव के दौरान महिलाओं के खाते में गए 10 हजार में बिहार चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया. 2020 में राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी. उस साल आरजेडी को जितने वोट मिले था, उससे अधिक 2025 में वोट मिला, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम उसे सीट में परिवर्तित नहीं कर पाए." -एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी

NDA की जीत पर जानकारों की राय: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का मानना है कि 2025 शुरू से ही राजनीतिक रूप से सुर्खियों में रहा, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना था. विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी राजनीतिक अंतिम पारी खेलते हुए जनता के सामने थे. महागठबंधन भी पूरी ताकत से मैदान में उतरी थी.

महागठबंधन के बीच विवाद: लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में लग रहा था कि महागठबंधन विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ सत्ता पक्ष को चुनौती दे रहा है, लेकिन जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आने लगा वैसे-वैसे महागठबंधन के बीच विवाद सामने आने लगे. जिसका रिजल्ट विधानसभा चुनाव में देखने को मिला.

"नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने. विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन एक साथ मजबूती से चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों के बीच न केवल मतभेद था बल्कि मनभेद भी देखने को मिला." -सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

Yearender 2025
वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय (ETV Bharat)

प्रेम कुमार बने स्पीकर: 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद स्पीकर पद को लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही थी. शुरू में इस बात को लेकर संसय की स्थिति थी कि स्पीकर का पद किसके कोटे में जाएगा. अंतत बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार के विधानसभा अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हुआ. गया टाउन से 9 बार के विधायक प्रेम कुमार विधानसभा के स्पीकर चुने गए. उनकी नियुक्ति को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संतुलन साधने की कोशिश के तौर पर देखा गया.

Yearender 2025
प्रेम कुमार (ETV Bharat)

सोशल मीडिया का प्रभाव: 2025 में सोशल मीडिया का प्रभाव देखने को मिला. 2025 में बिहार के युवाओं ने सड़कों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी आंदोलन का जरिया बनाया. बेरोज़गारी, प्रश्न पत्र लीक, परीक्षा में देरी, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितता, शिक्षा की गिरती गुणवत्ता इन मुद्दों पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हैशटैग कैंपेन चलाया. कई बार ये डिजिटल आंदोलन जमीनी प्रदर्शन में भी तब्दील हुए, जिसने सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाया.

Yearender 2025
पटना में छात्रों का प्रदर्शन (ETV Bharat)

कानून-व्यवस्था को लेकर कदम: बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर 2025 में सख्ती देखने को मिली. दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच, बिहार STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए. 16 बड़े आपराधिक षड्यंत्रों को नाकाम किया. इनमें 11 हत्या के मामले का उद्वभेदन शामिल है. इसके अलावा लूट एवं डकैती के मामले के कई जटिल मामलों का उद्वेदन बिहार पुलिस के द्वारा किया गया.

परिवहन विभाग की उपलब्धि: 2025 में बिहार में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को सख्ती से लागू किया गया. बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर ₹5,000 जुर्माना का प्रवधान हुआ. दुबारा उल्लंघन पर 10 हजार जुर्माना का प्रावधान किया गया. गंभीर मामलों में वाहन जब्ती का नियम बना. इस कदम का मकसद सड़क हादसों में कमी और ट्रैफिक अनुशासन को मजबूत करना रहा.

परिवहन विभाग में करोड़ों की वसूली: राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में सीसीटीवी के माध्यम से ऑनलाइन चालान काटने की शुरुआत हुई. परिवहन विभाग के इस पहल के कारण राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में लोक परिवहन नियम का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं. राजधानी पटना में परिवहन नियमों का उल्लंघन करने के कारण लोगों से करोड़ों रुपया वसूली गई.

मिथिला पेंटिंग का रिकॉर्ड: बिहार की पारंपरिक कला को 2025 में राष्ट्रीय मंच मिला. बजट 2025 की प्रस्तुति के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी पेंटिंग से सजी ऑफ-व्हाइट हथकरघा साड़ी पहनी. यह साड़ी पद्मश्री सम्मानित दुलारी देवी द्वारा भेंट की गई थी. इसने न सिर्फ मधुबनी कला बल्कि बिहार की सांस्कृतिक पहचान को भी वैश्विक सुर्खियों में ला दिया.

Yearender 2025
मधुबनी पेंटिंग बनाते कलाकार (ETV Bharat)

200 वर्ग फीट की मधुबनी पेंटिंग: इसके अलावे सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग अप्रैल 2025 में बिहार ने कला के क्षेत्र में इतिहास रच दिया. 50 कलाकारों ने मिलकर 200 वर्ग फीट से अधिक की मधुबनी पेंटिंग बनाई, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया. यह उपलब्धि बिहार की लोककला को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हुई.

2026 में सरकार का बड़ा प्लान: इस तरह साल 2025 कई खट्टी-मीठी यादों से जुड़ा रहा. अब लोग साल 2026 के स्वागत के लिए तैयार हैं. नए साल में बिहार सरकार की ओर से कई योजनाओं की शुरुआत करने का प्लान है. शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई काम होने हैं. साल 2026 में सरकार की सबसे बड़ी योजना नौकरी और रोजगार रहेगी.

साल 2025 अलविदा
GOODBYE YEAR 2025
2025 में बिहार के घटनाक्रम
BIHAR EVENTS 2025
YEARENDER 2025

