Yearender 2025: राजस्थान की नौकरशाही में बदलावों का साल, भजनलाल सरकार ने किए ताबड़तोड़ तबादले
साल 2025 में राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 73 सूचियों के जरिए 1167 अधिकारियों को इधर-उधर किया.
Published : December 20, 2025 at 6:31 AM IST|
Updated : December 20, 2025 at 7:24 AM IST
जयपुर: साल 2025 अपने अंतिम दौर में है और राजस्थान की सियासत व प्रशासन की बात करें तो यह साल नौकरशाही में बड़े फेरबदल का गवाह रहा. भजनलाल शर्मा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद प्रशासनिक मशीनरी को गुड गवर्नेंस के अनुसार ढालने का काम किया. मुख्य सचिव से लेकर एसडीएम स्तर तक के अधिकारियों की ताबड़तोड़ तबादला सूचियां जारी हुईं. नए चेहरे शीर्ष पदों पर आए और कई अफसरों को महत्वपूर्ण जगहों से हटाया गया. यह साल गुड गवर्नेंस की नई शुरुआत और जीरो टॉलरेंस नीति का प्रतीक बनकर खत्म हो रहा है. आइये जानते हैं साल भर हुए तबादलों का लेखा जोखा.
भजनलाल शर्मा सरकार ने साल 2025 में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नौकरशाही में बड़े स्तर पर बदलाव किए. 1 जनवरी से 19 दिसंबर 2025 तक 73 से ज्यादा तबादला सूचियां जारी हुईं, जिनमें 1167 से अधिक अधिकारियों को नए पदों पर स्थानांतरित किया गया. इनमें IAS, IPS और RAS अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले शामिल हैं. खास बात यह है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कई अधिकारियों को हटाया गया, जबकि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जैसे शीर्ष पदों पर भी नए चेहरे आए. कई अधिकारियों का तो इस साल दो या इससे अधिक बार तबादला हुआ.
आईएएस अधिकारियों के तबादले: साल 2025 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारियों की 18 से अधिक तबादला सूचियां जारी हुईं, जिनमें करीब 211 आईएएस अधिकारियों को नए दायित्व सौंपे गए. प्रमुख तबादलों में 31 जनवरी को 53, 22 जून को 62 और 21 नवंबर के आसपास 48 अधिकारियों की सूचियां शामिल हैं. इन फेरबदलों से जिला कलेक्टरों, विभागीय सचिवों और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नई नियुक्तियां हुईं.
आईपीएस अधिकारियों के तबादले: इस साल राजस्थान पुलिस में भी बड़े बदलाव देखने को मिले. सरकार ने आईपीएस की 16 तबादला सूचियां जारी की, जिसमें 281 अधिकारियों के तबादले हुए. इनमें आईजी, डीआईजी और डीजी रैंक तक के अधिकारी शामिल रहे. बड़ी सूचियों में 31 जनवरी को 24, 19 जुलाई को 91 और 22 अक्टूबर के आसपास 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले प्रमुख रहे.
आरएएस स्तर पर सबसे ज्यादा बदलाव: साल 2025 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के लिए उथल-पुथल और फेरबदल वाला रहा. भजनलाल सरकार ने 29 से अधिक सूचियां जारी कर 675 से ज्यादा आरएएस अधिकारियों को इधर-उधर किया. इनमें एसडीएम और एडीएम स्तर के अधिकांश अधिकारी ऐसे रहे, जिनका दो से तीन बार तबादला हुआ. प्रमुख तारीखों पर हुई बड़ी सूचियां में 31 जनवरी को 113, 19 जुलाई को 133, 15 सितंबर को 222, 16 सितंबर को 41 और 25 अक्टूबर को 61 अधिकारियों के तबादले शामिल हैं.
नए डीजीपी और मुख्य सचिव की नियुक्ति: वर्ष 2025 में राजस्थान को नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और मुख्य सचिव मिला. 3 जुलाई 2025 को राजीव कुमार शर्मा को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया. वे अनुभवी अधिकारी हैं और राज्य पुलिस को मजबूत बनाने पर जोर दे रहे हैं. वहीं, मुख्य सचिव के पद पर बड़ा बदलाव हुआ. पहले सुधांश पंत मुख्य सचिव थे, लेकिन नवंबर में केंद्र सरकार ने उन्हें वापस बुला लिया. इसके बाद उनकी जगह वी. श्रीनिवास को नवंबर 2025 में नया मुख्य सचिव बनाया गया. श्रीनिवास डिजिटल सुधारों और प्रशासनिक नवाचारों के लिए जाने जाते हैं.
पूर्व कांग्रेस सरकार के जमे अधिकारियों को हटाया: भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के समय महत्वपूर्ण विभागों में लंबे समय से तैनात कई अधिकारियों को हटाया. उदाहरण के लिए, गृह विभाग में लंबे समय तक रहे आनंद कुमार को हटाकर अन्य विभाग में लगाया गया. इसी तरह वित्त विभाग के अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का एसीएस बनाया गया. जयपुर पुलिस कमिश्नर रहे बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित कई आईजी, जिला कलेक्टर और आईएएस अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया. यह बदलाव सरकार की गुड गवर्नेंस और जीरो टॉलरेंस नीति को मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है.
कांग्रेस का आरोप और सरकार का जवाब: कांग्रेस नेताओं, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बार भजनलाल सरकार पर निशाना साधा. उनका आरोप था कि भाजपा सरकार सत्ता में आने के बावजूद कांग्रेस राज के अधिकारियों से ही काम चला रही है और दिल्ली की 'पर्ची' का इंतजार कर रही है. डोटासरा ने यहां तक कहा कि सरकार के बजट भी पुराने अधिकारियों ने तैयार किए. इन आरोपों के जवाब में भजनलाल सरकार ने ताबड़तोड़ तबादले कर संदेश दिया कि वह स्वतंत्र रूप से फैसले लेने में सक्षम है.
नए साल में नई सोच की उम्मीद: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीश गोधा के अनुसार, 2025 में भजनलाल सरकार ने नौकरशाही में काफी उठापटक की है. मुख्य सचिव के पद पर बदलाव और पुराने जमे अधिकारियों को हटाना दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अब अलग सोच के साथ काम कर रहे हैं. गोधा ने कहा कि हालांकि, उन्हें प्रशासनिक अनुभव कम है, लेकिन धीरे-धीरे वे नई दिशा दे रहे हैं. तबादला एक सतत प्रक्रिया है और सरकार अपनी पसंद के अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों में लगाकर योजनाओं को धरातल पर उतार रही है. आने वाले समय में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो राज्य को सही ट्रैक पर ले जाएंगे.
