YEARENDER 2025; यूपी में छांगुर बाबा, बरेली हिंसा पर तगड़ा एक्शन, सपा नेता आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात की भी खूब रही चर्चा

साल 2025 में ऐसे तमाम मामले सामने आए, जो देश के आम लोगों से लेकर खास लोगों के बीच चर्चा का विषय बने.

YEARENDER 2025
YEARENDER 2025 (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 6:40 PM IST

Updated : December 23, 2025 at 6:57 PM IST

7 Min Read
लखनऊ : उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. साल 2025 में ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जो देश के आम लोगों से लेकर खास लोगों के बीच चर्चा का विषय बने. मामला चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो या फिर आपराधिक, ये सभी चर्चा के केंद्र बिंदु रहे. सबसे पहले बात अगर धर्म की करें तो इसी साल जनवरी माह से लेकर फरवरी माह तक प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ.

महाकुंभ में बिखरा पड़ा सामान (फाइल फोटो)
महाकुंभ में बिखरा पड़ा सामान (फाइल फोटो) (ो)

भगदड़ में 30 से ज्यादा लोगों की गई जान : उत्तर प्रदेश ही नहीं देश और विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंचे और यह रिकॉर्ड बन गया. महाकुंभ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना. हालांकि इसी महाकुंभ के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जो काफी चर्चा का विषय बना. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, महाकुंभ में भगदड़ में करीब 38 लोगों की जान चली गई, तमाम लोग घायल हुए. संगम में आस्था की डुबकी लगाने वालों की संख्या 66 करोड़ से कहीं ज्यादा रही.

छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई
छांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई (Photo credit: ETV Bharat)

बलरामपुर में छांगुर बाबा पर कार्रवाई : उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का नाम यूपी से निकला और पूरे देश में चर्चा का विषय बना. यूपी के बलरामपुर से ताल्लुक रखने वाला छांगुर बाबा लंबे समय से धर्मांतरण करा रहा था. यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया और छांगुर बाबा को जेल पहुंचा दिया. बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया. छांगुर बाबा साइकिल से नग और अंगूठी बेचने का काम करता था. कई सालों तक ये काम करने के बाद मुंबई चला गया था.

100 करोड़ रुपये का लेन-देन : छांगुर बाबा 2005-2010 और 2015-2020 तक अपने गांव रेहरा माफी का प्रधान भी रहा. कस्बे में उसने अपनी एक बैठक भी बना ली थी. वहीं पर वो धर्मांतरण के काम को अंजाम देता था. उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्मांतरण के आरोप में छांगुर बाबा की गिरफ्तारी की थी. एडीजी अमिताभ यश ने कहा था कि गैंग के सदस्यों ने अपने और अलग-अलग संस्थाओं के नाम पर 40 से ज़्यादा बैंक खाते खुलवाए थे, जिनमें 100 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ. यह सब कुछ धर्मांतरण करने में ही इस्तेमाल हुआ. कुल मिलाकर छांगुर बाबा आप पुलिस की कैद में है, लेकिन इस साल चर्चा के केंद्र बिंदु में छांगुर बाबा का नाम खूब रहा.


शुभम द्विवेदी (फाइल फोटो)
शुभम द्विवेदी (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)


आतंकवादियों ने कानपुर के शुभम द्विवेदी की हत्या की थी : 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में देश के विभिन्न हिस्सों से सैर करने आए पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया. आतंकवादियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों की हत्या कर दी. इस आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी को उनकी पत्नी की आंखों के सामने ही गोली मारकर आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया था. शुभम द्विवेदी की शादी एक माह पहले ही हुई थी और वे अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे.

सेना ने चलाया 'ऑपरेशन सिंदूर' : पहलगाम में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या करने वाले आतंकियों की इस साजिश की चर्चा देश ही नहीं विश्व भर में हुई. भारत सरकार ने इस घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ माना और फिर हिंदुस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा और अपने पर्यटकों की जान का बदला लिया. पहलगाम आतंकी घटना और उसके बाद हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' की चर्चा अप्रैल के बाद अब तक लगातार हो रही है.


बरेली में बवाव के बाद पुलिस ने की कार्रवाई (फाइल फोटो)
बरेली में बवाव के बाद पुलिस ने की कार्रवाई (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

'आई लव मोहम्मद' को लेकर बरेली में भड़की हिंसा : इस साल 26 सितंबर को बरेली में कथित तौर पर ‘आई लव मोहम्मद' पोस्टर से जुड़े विवाद को लेकर जोरदार हिंसा भड़क गई थी. शहर के कई स्थानों पर भीड़ ने इकट्ठा होकर पुलिसकर्मियों पर पेट्रोल बम फेंके, पथराव के साथ गोलीबारी भी की. दंगा नियंत्रण हथियार समेत अन्य सामान लूट लिया. बरेली की इस बड़ी हिंसा में 24 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. पुलिस ने विभिन्न थानों में 10 मामले दर्ज किए थे. कोतवाली और बारादरी में दर्ज दो गंभीर मामलों की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई थी.

मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तार : इस मामले में शुरुआत में 19 आरोपियों के नाम दर्ज किए गए थे, जबकि जांच के दौरान 55 और नाम सामने आए. इनमें से 38 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है. बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को माना गया. पुलिस के मुताबिक, मौलाना ने ही हिंसा में मुख्य भूमिका निभाई थी. उसने बाहरी लोगों को हिंसा करने के लिए बुलाया था. मुख्य आरोपी मानते हुए पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया था. मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद है.

सपा नेता आजम खान की पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात (फाइल फोटो)
सपा नेता आजम खान की पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

सपा नेता आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात की खूब रही चर्चा : इस साल राजनीतिक गलियारों में चर्चा की बात करें तो सपा नेता मोहम्मद आजम खान की जेल से रिहाई की भी खूब मायने निकाले गए. वर्षों बाद आजम खान इस साल सीतापुर के जेल से रिहा होकर अपने घर रामपुर पहुंचे थे. जेल से लेकर रामपुर तक समर्थकों का हुजूम उनके साथ उमड़ा, लेकिन इस सबके बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा तब शुरू हुई, जब सपा मुखिया अखिलेश यादव रामपुर में आजम से मिलने उनके घर जाने वाले थे. इस दौरान आजम ने एक शर्त रख दी थी कि अखिलेश उनसे मिलने अकेले आएंगे. यानी किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा और न ही अन्य कोई नेता उनके साथ होगा. अखिलेश यादव आजम खान से मिलने अकेले ही पहुंचे थे. सियासी गलियारों में आजम की ताकत की चर्चा खूब हुई, हालांकि आजम खान कुछ ही दिन बाहर रह पाए. इसके बाद एक अन्य मुकदमे में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा.

अयोध्या में राम मंदिर की धर्मध्वजा का कार्य हुआ पूर्ण (फाइल फोटो)
अयोध्या में राम मंदिर की धर्मध्वजा का कार्य हुआ पूर्ण (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

अयोध्या में राम मंदिर की धर्मध्वजा का कार्य हुआ पूर्ण : इस साल बनारस का ज्ञानवापी प्रकरण भी खूब चर्चा में रहा. पुरातत्व विभाग की टीम की जांच के साथ ही इस मामले की सुनवाई अभी भी कोर्ट में जारी है. वहीं अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर भी खूब चर्चा में रहा. देश भर से हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने यहां आए और इसी माह राम मंदिर की धर्मध्वजा का कार्य पूर्ण हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में आए थे जो देश भर में चर्चा के केंद्र बिंदु में रहा. मथुरा का तहखाना भी कई वर्षों बाद खोला गया. इसमें खजाना मिला, जिसकी चर्चा चहुंओर रही.



संपादक की पसंद

