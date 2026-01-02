ETV Bharat / state

राजनांदगांव में साल 2025 का क्राइम ग्राफ जारी, आबकारी केसों में जिला अव्वल

राजनांदगांव में साल 2025 कई अपराध की घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा. पुलिस ने अपराध का वार्षिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है.

Crime graph of Rajnandgaon
राजनांदगांव का क्राइम का ग्राफ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 2, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
राजनांदगांव: नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. साल 2025 कई घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा. ऐसे में अपराध की घटनाएं छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय रही. छत्तीसगढ़ की संस्कारधानी राजनांदगांव कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कैसा रहा. इसे लेकर राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. उन्होंने प्रेस वार्ता में राजनांदगांव जिले के क्राइम ग्राफ की जानकारी दी है.

साल 2025, राजनांदगांव में कितने अपराध हुए

शुक्रवार को राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा ने एसपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्राइम का डेटा पेश किया है. उन्होंने बताया कि साल 2025 में छत्तीसगढ़ के अंदर कुल 3886 अपराध पंजीकृत किए गए हैं.

राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)

राजनांदगांव के क्राइम की घटनाओं का जिक्र

  • आबकारी विभाग 1288 केस
  • नारकोटिक्स के 26 केस
  • हत्या के 27 केस
  • जुएबाजी के 38 केस
  • आर्म्स एक्ट के 87 केस
  • मोहड़ में ग्रामीणों के ऊपर गोली चलाए जाने का केस

राजनांदगांव में हुए आपराधिक केसों की पूरी जानकारी

राजनांदगांव में साल 2025 के अंदर हुए आपराधिक केसों की एसपी अंकिता शर्मा ने विस्तृत जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग के 1288 प्रकरण में 1351 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है. इसी तरीके से नारकोटिक्स के 26 प्रकरणों में 45 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. जुआ के 38 मामलों में 176 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं. आर्म्स एक्ट के 87 मामलों में 94 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं.

कितने केसों का हुआ निपटारा ?

राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि जिले में कई क्राइम केसों को सुलझा लिया गया है. बलात्कार के 65 प्रकरण में 61 प्रकरण सुलझा लिए गए हैं और अन्य प्रकरणों को जल्दी सुलझाया जाएगा,इसी तरीके से डकैती के तीन केस में तीनों केसों को सुलझा लिया गया है. लूट के सभी 17 केसों को सुलझा लिया गया है और 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

जिले में क्राइम के खिलाफ लगातार राजनांदगांव पुलिस ने एक्शन लिया है. बीते वर्षों की तुलना में कई प्रकरणों में कमी आई है. जो केस अभी सुलझे नहीं हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा- अंकिता शर्मा, एसपी, राजनांदगांव

ट्रैफिक व्यवस्था का लेखा जोखा

एसपी अंकिता शर्मा ने इस अवसर पर राजनांदगांव में यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े केसों की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जिले में यातायात पुलिस द्वारा 23837 चालानी कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में लाखों रुपए चालानी राशि के रुप में वसूले गए हैं.

