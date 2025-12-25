ETV Bharat / state

Yearender 2025 : डेस्टिनेशन वेडिंग की वैश्विक पहचान बना राजस्थान, विदेश से भी लोग आ रहे शाही शादी करने

उदयपुर की रॉयल वेडिंग में देश-दुनिया से पहुंचे मेहमान : इवेंट से जुड़े हुए सूर्य प्रकाश सुहालका ने बताया कि समारोह में हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति से जुड़ी हस्तियों की मौजूदगी ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की मौजूदगी ने इस शादी को और खास बना दिया. लेक पैलेस, सिटी पैलेस और जग मंदिर जैसे ऐतिहासिक और शाही स्थलों पर आयोजित हल्दी, मेहंदी, संगीत और रिसेप्शन समारोहों ने उदयपुर की रॉयल छवि को और मजबूत किया. झीलों में सजे लग्जरी क्रूज, शाही डिनर और भव्य आतिशबाजी ने इस विवाह को खास बनाया. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और अंतरराष्ट्रीय स्तर के इंतजामों के साथ यह शादी उदयपुर को ग्लोबल डेस्टिनेशन वेडिंग मैप पर और ऊंचे पायदान पर ले गई.

सोशल मीडिया पर मरुधरा की चर्चा : सोशल मीडिया पर इन शादियों की तस्वीरें और वीडियो लगातार ट्रेंड करते रहे, जिससे राजस्थान की खूबसूरती और शान पूरी दुनिया तक पहुंची. इस साल डेस्टिनेशन वेडिंग के मामले में उदयपुर ने एक बार फिर अपनी ओर सबको खींचा. झीलों की नगरी में नवंबर 2025 में अमेरिकी अरबपति रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू का विवाह हुआ, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यह शादी 2025 की सबसे भव्य और चर्चित शादियों में गिनी गई.

इन शहरों में हुई रॉयल वेडिंग : जयपुर, उदयपुर, पाली, कोटा और अनूपगढ़ जैसे शहरों में आयोजित हाई-प्रोफाइल शादियों ने राजस्थान को एक ग्लोबल वेडिंग हब के रूप में स्थापित कर दिया. होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि 2025 में राजस्थान में हुई शादियां केवल पारिवारिक आयोजन नहीं रहीं, बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के भव्य इवेंट बन गईं. करोड़ों रुपए की लागत, शाही साज-सज्जा, विश्वस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और देश-दुनिया से आए नामचीन मेहमानों ने इन समारोहों को सुर्खियों में बनाए रखा.

उदयपुर : साल 2025 राजस्थान के इतिहास में डेस्टिनेशन वेडिंग के स्वर्णिम वर्ष के रूप में दर्ज हो गया. शाही परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहरों, भव्य महलों और मेहमान नवाजी के लिए पहचाना जाने वाला राजस्थान इस साल दुनिया के सबसे पसंदीदा वेडिंग डेस्टिनेशन में शुमार हो गया. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए मरुधरा की ओर खिंचे चले आए. इस साल उदयपुर को आउटलुक ट्रैवलर अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब मिला.

इस साल के हाई प्रोफाइल शादी (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. एक-दूजे के हुए नेत्रा और वामसी, रिसेप्शन में जेनिफर लोपेज ने दी शानदार परफॉर्मेंस, जोधपुरी सूट में दिखे ट्रंप के बेटे

यह रॉयल वेडिंग भी हुई यादगार : पाली जिला भी 2025 में डेस्टिनेशन वेडिंग के केंद्र के रूप में उभरा. नवंबर 2025 में रणकपुर रोड स्थित होटल लाल बाग में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर की पोती कोमल माथुर का विवाह भव्यता और सुरक्षा व्यवस्था के कारण खास चर्चा में रहा. इस हाई-प्रोफाइल शादी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी समेत कई बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक चेहरे शामिल हुए. आयोजन स्थल पर अस्थायी हेलीपैड बनाए गए और पूरे क्षेत्र में ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध लगाया गया.

डेस्टिनेशन वेडिंग स्पॉट- जग मंदिर आइसलैंड पैलेस, उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)

कथावाचक इंद्रेश कुमार की शादी : राजधानी जयपुर में दिसंबर 2025 में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा का विवाह आध्यात्मिकता और भव्यता का अनूठा संगम बनकर सामने आया. वैदिक परंपराओं के अनुसार संपन्न इस विवाह में मंडप को तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर सजाया गया. कोलकाता से मंगाए गए दुर्लभ फूलों से सजी सजावट और वैदिक मंत्रोच्चार ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया. इस समारोह में बी-प्राक, जया किशोरी, अनिरुद्धाचार्य महाराज और पंडित धीरेंद्र शास्त्री जैसे प्रसिद्ध नाम शामिल हुए. यह शादी न केवल भव्यता के लिए, बल्कि आध्यात्मिक संदेश के लिए भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई.

कथावाचक इंद्रेश कुमार और शिप्रा शर्मा की शादी ((Photo Courtesy- Social Media))

पढ़ें. जयपुर में भव्य विवाह: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा शर्मा के साथ लिए 7 फेरे

कोटा में आईएएस-आईपीएस की शादी : कोटा में 29 नवंबर को IAS चारु और IPS सुजीत शंकर की शादी हुई. भारत के पहले हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट पर हुई यह शादी सादगी, गरिमा और प्रशासनिक अनुशासन का सुंदर उदाहरण बनी. सीमित मेहमानों की मौजूदगी में संपन्न यह समारोह अपने अनोखे स्थान और सरल आयोजन के कारण चर्चा में रहा.

कोटा में आईएएस-आईपीएस की शादी (Source : KDA)

उदयपुर में कुमार विश्वास की बेटी की शादी : झीलों की नगरी में 2 मार्च 2025 को मशहूर कवि कुमार विश्वास की बड़ी बेटी अग्रता शर्मा और बिजनेसमैन पवित्र खंडेलवाल का विवाह हुआ था. यह भव्य शादी ऐतिहासिक पिछोला झील के किनारे स्थित फाइव-स्टार होटल लीला पैलेस में हुई थी. इस शादी में कई नामी हस्तियां शामिल हुई थीं.

पढ़ें. कोटा में IPS सुजीत शंकर ने IAS चारु के साथ लिए सात फेरे, मंत्री-विधायक भी पहुंचे बधाई देने

जयपुर में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की भव्य शादी : जयपुर में अप्रैल 2025 में हुई एमपी के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की भव्य शादी ने देशभर का ध्यान खींचा. गुलाबी नगरी शाही रोशनी, पारंपरिक साज-सज्जा और राजसी आतिथ्य से जगमगा उठी इस समारोह में चार राज्यों के मुख्यमंत्री, अनेक केंद्रीय मंत्री और बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां शामिल हुईं. राजनीति, संस्कृति और सिनेमा का अनूठा संगम देखने को मिला.

राजस्थान में डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज बढ़ा, सुनिए... (ETV Bharat Udaipur)

साल 2025 राजस्थान के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ. यहां एक ओर शाही और आलीशान शादियों ने वैश्विक ध्यान खींचा. वहीं दूसरी ओर सादगी, सामाजिक संदेश और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी शादियों ने समाज को नई दिशा दी. राजस्थान ने यह सिद्ध कर दिया कि वह केवल भव्य आयोजनों का ही नहीं, बल्कि संस्कार, परंपरा और आधुनिकता के संतुलन का भी प्रतीक है. डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में राजस्थान की यह चमक आने वाले वर्षों में और अधिक चमकते नजर आने वाली है.