Yearender 2025 : ये साल प्रदेश भाजपा के लिए संघर्ष वाला रहा, अंता उपचुनाव में हार से लगा झटका

इसके साथ पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर, तिरंगा यात्रा, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल सहित कई अभियान में प्रदेश भाजपा ने सुर्खियां बटोरी. अहिल्याबाई होल्कर जयंती कार्यक्रम में तत्कालीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे थे और उन्होंने इसकी तारीफ की थी. इसी तरह से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद के समय प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों को मोदी की ईदी पहुंचाई थी. इसके साथ सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर सेवा पखवाड़ा आयोजित किया, जिसमें स्वास्थ्य, स्वछता के साथ सेवा भाव के कार्यक्रम हुए. उन्होंने कहा कि इसी साल पार्टी ने सरकार बनने के दो साल बाद पार्टी कार्यालय कार्यकर्ता सुनवाई शुरू हुई.

मंडल से प्रदेश स्तर हुए चुनाव : राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद शर्मा कहते हैं कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में इस वर्ष संगठनात्मक स्तर पर व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं. पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है. इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर नेतृत्व का चयन किया गया, जिससे संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद पार्टी ने उनकी नई टीम की भी घोषणा कर दी है. नई कार्यकारिणी में अनुभवी नेताओं के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है. उन्होंने कहा कि नई टीम को संगठन विस्तार, सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और आगामी चुनावों की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

सत्ता और संगठन समन्वय के लिए केंद्रीय नेतृत्व को हस्तक्षेप : साल 2025 राजस्थान भाजपा संगठन के लिए गतिविधियों, बदलावों और आंतरिक हलचलों से भरा रहा. सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी ने संगठन को सक्रिय बनाए रखने और जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कई अहम फैसले किए. साल 2025 संगठनात्मक समीक्षा, अनुशासन और आगामी राजनीतिक चुनौतियों की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा. वर्ष की शुरुआत में ही प्रदेश भाजपा संगठन में कुछ बदलाव भी देखने को मिले. कई जिलों में मंडल और जिला पदाधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया गया. इसका उद्देश्य संगठन में सुस्ती को दूर करना और सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे लाना बताया गया. हालांकि, साल भर संगठन पूरी तरह शांत नहीं रहा. कुछ क्षेत्रों में गुटबाजी और पदों को लेकर असंतोष खुलकर सामने आया. सत्ता और संगठन पदाधिकारियों के बीच समन्वय को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठे. इन घटनाओं के बाद केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को हस्तक्षेप करना पड़ा और संवाद के जरिए विवादों को सुलझाने की कोशिश की गई.

जयपुर : साल 2025 राजस्थान भाजपा के लिए उतार-चढ़ाव, संगठनात्मक बदलाव और चुनावी मोर्चों पर संघर्ष का साल साबित हुआ. राज्य में सत्ता में आने के दूसरे वर्ष भाजपा शासन के तहत सरकार और पार्टी दोनों ने कई कार्यक्रम और बैठकों के माध्यम से संगठन को सक्रिय रखा, लेकिन कई मुकाबलों में चुनौतियों का सामना भी किया. सबसे चर्चा में रहा अंता विधानसभा उपचुनाव, जिसमें पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. इसके साथ प्रदेश कार्यकारिणी के गठन और उससे पहले सूची वायरल होना भी सुर्खियों में रहा. प्रदेश कार्यकारिणी के साथ जयपुर शहर कार्यकारिणी सूची भी विवाद में रही. इसके साथ इस में पंचायत और निकाय उपचुनाव में भाजपा से बड़ी जीत दर्ज की. प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के 2 साल बाद इसी साल में कार्यकर्ता सुनवाई भी शुरू हुई, जिसको लेकर विवाद रहा.

इस साल विवादों ने बटोरी सुर्खियां : प्रदेश भाजपा के कई सफल अभियानों ने सुर्खियां बटोरी तो कई तरह के विवाद भी सियासी गलियारों में चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा. विवेकानंद शर्मा कहते हैं कि इस साल राजस्थान भाजपा में विभिन्न विवादों और नेतृत्व संघर्षों ने राजनीतिक सुर्खियां बटोरीं. पार्टी के आंतरिक मतभेद, प्रदेश और मंडल स्तर पर उठे मुद्दे और चुनावी रणनीतियों को लेकर होने वाले बहस ने संगठन को सुर्खियों में रखा. राजस्थान भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के चुनावों के दौरान कई नेताओं के बीच मतभेद सामने आए. कुछ जिलों में उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को लेकर चर्चा और विरोध देखने को मिला. इन विवादों ने पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए.

पीएम मोदी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा (Source : BJP Rajasthan)

उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पार्टी की नई टीम गठन के दौरान कुछ अनुभवी नेताओं और युवा नेताओं के चयन को लेकर हलचल रही. कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने समय-समय पर अपनी असंतोष की आवाज भी उठाई. शर्मा ने कहा पंचायत-निकाय चुनाव में पार्टी की सफलता ने सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई, लेकिन अंता विधानसभा उपचुनाव की हार ने सत्ता और संगठन को आत्ममंथन को मजबूर किया. उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को हार का सामना करना पड़ा और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने उपचुनाव में परचम लहराया. यह हार भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना गया, क्योंकि अंता को महत्वपूर्ण मानते हुए पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं को रोड शो एवं प्रचार यात्राओं पर लगाया था.

प्रदेश और शहर कार्यकारिणी की सूची का लीक : राजस्थान भाजपा के लिए साल 2025 एक बेहद संघर्षपूर्ण और संवेदनशील वर्ष साबित हुआ. पार्टी को संगठनात्मक बदलावों और चुनावी मोर्चे पर भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. खास बात यह रही कि इस साल भाजपा में एक ऐसी घटना घटी, जिसने न केवल पार्टी के अंदर बल्कि प्रदेश भर में हलचल मचाई. इसमें प्रदेश कार्यकारिणी की सूची का दो बार लीक होना था. पहली बार सूची का लीक होना एक बड़ी चूक साबित हुई, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम और उनके पदों की जानकारी मीडिया में सार्वजनिक हो गई. इस लीक के कारण पार्टी के अंदर असंतोष और आंतरिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई. यह लीक पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के बीच अधिकारी नियुक्ति और क्षेत्रीय समीकरणों को लेकर विवाद की ओर इशारा कर रहा था. जब दूसरी बार प्रदेश कार्यकारिणी की सूची लीक हुई तो यह स्थिति और भी संवेदनशील हो गई.

गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते सीपी जोशी (Source : BJP Rajasthan)

इस बार लीक में पार्टी के नेताओं ने आपसी मतभेदों, क्षेत्रीय राजनीति और नेताओं के बीच खींचतान की बात की. इसे पार्टी के आंतरिक विघटन और संगठन में असमंजस की निशानी के रूप में देखा गया. इतना ही नहीं इसी साल जयपुर शहर की कार्यकारिणी भी सोशल मीडिया पर डाल दी गई, जिसको लेकर न केवल विवाद हुआ बल्कि पार्टी की काफी किरकिरी भी हुई. इसकी वजह थी कि कार्यकारिणी में सिफारिसकर्ताओं के नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए. विवाद हुआ तो सूची हटाई गई और उसके बाद से अभी तक जयपुर शहर की सूची जारी नहीं हुई. विवेकानंद कहते हैं कि यह घटनाएं भाजपा के लिए एक बड़ी संगठनात्मक असफलता के तौर पर उभरकर सामने आईं और पार्टी की नीतियों पर सवाल उठने लगे.

बयान और झगड़े भी बने सुर्खियां : इसके साथ पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ता के आपसी झगड़े और हाथापाई ने संगठन के संचालन पर सवाल भी उठाए. इसके साथ बड़े नेताओं के बयान और नाराजगी भी सुर्ख़ियों में रही. विवेकानंद शर्मा कहते हैं इस साल राजस्थान भाजपा में संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ नेताओं के बीच झगड़े और मतभेद भी सुर्खियों में रहे. प्रदेश और मंडल अध्यक्षों के चुनाव के दौरान कई नेताओं ने अपनी असंतोष और नाराजगी जाहिर की. कुछ जिलों में उम्मीदवार चयन को लेकर तनाव देखने को मिला, जबकि कुछ नेताओं ने सार्वजनिक बयान देकर विवादों को बढ़ावा दिया. इस साल जयपुर भाजपा कार्यालय में नेताओं के झगड़े और विवाद सुर्खियों में रहे. पार्टी के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक मतभेद, अनुशासनहीनता और विवादित बयानों ने मीडिया में लगातार चर्चा बनाए रखी. सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में दो नेताओं के बीच हाथापाई और झगड़ा भी सामने आया, जो वीडियो के रूप में वायरल हुआ.

राजनीतिक विश्लेषक विवेकानंद शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

इसके अलावा पार्टी कार्यालय तात्कालिक प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी और जयपुर देहात दक्षिण अध्यक्ष राजेश गुर्जर के बीच हुए झगड़े ने सुर्खियां बटोरी. हालांकि, ये अलग बात है कि पार्टी अनुशासन तोड़ने वाले भूपेंद्र सैनी को प्रदेश मंत्री से महामंत्री में प्रमोशन दिया गया. इतना ही नहीं इस साल दुर्गापुरा स्थित पार्टी कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल का नाराज होकर जाना भी सुर्खियों में रहा. इस घटना की खास बात थी उस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद थे. नाराज प्रभारी को मनाने बाहर तक गृह राज्यमंत्री भी आए, लेकिन वो नहीं माने और चले गए. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. साल का अंत आते-आते बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे तो पार्टी ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.