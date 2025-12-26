ETV Bharat / state

Yearender 2025: धार्मिक आस्था और वायरल चेहरों का संगम; कुछ सवाल भी छोड़ गया महाकुंभ

महाकुंभ 2025 ने यह साफ कर दिया कि कुंभ सिर्फ स्नान और साधना तक सीमित नहीं है. यह समाज का प्रतिबिंब भी बन चुका है.

महाकुंभ में धार्मिक आस्था और वायरल चेहरों का संगम.
महाकुंभ में धार्मिक आस्था और वायरल चेहरों का संगम. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 12:27 PM IST

प्रयागराज: संगम नगरी में आयोजित महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं रहा. यह देश की धार्मिक आस्था और सामाजिक चेतना का महासंगम बनकर उभरा. संगम तट पर आस्था, प्रसिद्धि, पहचान, राजनीति और डिजिटल संस्कृति की नई लहर दिखी. भारत की संत परंपरा के बीच सोशल मीडिया के नए सितारों ने खूब रंगत बिखेरी. साल 2025 का डाटा तैयार किया जाए, तो प्रयागराज महाकुंभ-2025 ने बदलते समाज का प्रतिबिंब भी प्रस्तुत किया.

विज्ञान से वैराग्य तक की यात्रा: अभय सिंह यानी IIT बाबा महाकुंभ-2025 के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल रहे. IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कनाडा में जॉब और फिर सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना उनकी पहचान बनी.

अवसाद से जूझते हुए दर्शन शास्त्र और आध्यात्म की ओर बढ़ने की उनकी कहानी ने पढ़े-लिखे युवाओं को प्रभावित किया. विज्ञान, आध्यात्म के संतुलन पर तर्कों ने उन्हें मीडिया, श्रद्धालुओं दोनों के बीच लोकप्रिय बनाया. IIT बाबा नए भारत के उस वर्ग का प्रतीक बने, जो आधुनिकता के बाद आध्यात्मिक अर्थ खोज रहा है.

महाकुंभ से फेमस हुईं मोनालिसा.
महाकुंभ से फेमस हुईं मोनालिसा. (Photo Credit: ETV Bharat)

‘महाकुंभ की मोनालिसा’: मध्य प्रदेश के महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा महाकुंभ में माला बेचने पहुंची थी. वह अचानक सोशल मीडिया की सनसनी बन गईं. उनकी आंखों और सादगी ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ चुकीं मोनालिसा की तस्वीरें वायरल हुईं.

देखते ही देखते वह यूट्यूब, मॉडलिंग, ब्रांड शूट और फिल्मों तक पहुंच गईं. रूद्राक्ष की माला बेचने वाली एक साधारण बंजारन लड़की के महाकुंभ पहुंचने और वहां से निकलकर रुपहले पर्दे पर छाने की कहानी प्रेरक रही.

महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनीं ममता कुलकर्णी.
महाकुंभ में महामंडलेश्वर बनीं ममता कुलकर्णी. (Photo Credit: ETV Bharat)

ममता कुलकर्णी का ‘पुनर्जन्म’: बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनना महाकुंभ-2025 के सबसे बड़े विवादों में से एक रहा. किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की अगुवाई में ममता कुलकर्णी ने 24 जनवरी 2025 को प्रयागराज में दीक्षा ली.

ममता को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई और नया नाम ‘यमाई ममता नंद गिरि’ रखा गया. 24 जनवरी को हुए ऐलान के बाद संत समाज के बड़े वर्ग ने आपत्ति जताई. कहा गया कि महामंडलेश्वर जैसा पद वर्षों की तपस्या और परंपरागत प्रक्रिया के बाद मिलता है.

संतों ने इसे अखाड़ा परंपरा और महाकुंभ की मर्यादा के खिलाफ बताया. विवाद बढ़ने पर 10 फरवरी को ममता कुलकर्णी ने वीडियो जारी कर महामंडलेश्वर पद से इस्तीफे का ऐलान किया. बाद में उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. वह किन्नर अखाड़े से पहले की तरह जुड़ी रहेंगी. इस प्रकरण ने महाकुंभ में आस्था, सेलिब्रिटी संस्कृति और अखाड़ों की आंतरिक राजनीति को लेकर नई बहस छेड़ दी.

महाकुंभ में पहुंचे 30 किलो रूद्राक्ष धारण करने वाले बाबा.
महाकुंभ में पहुंचे 30 किलो रूद्राक्ष धारण करने वाले बाबा. (Photo Credit: ETV Bharat)

महाकुंभ के 'वायरल' बाबा: महाकुंभ-2025 में परंपरागत तपस्या के साथ अजब-गजब बाबा भी दिखाई दिए. इनके अनोखे अंदाज ने श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया. 30 किलो से अधिक रुद्राक्ष की माला पहनने वाले रुद्राक्ष बाबा भी खूब सुर्खियों में रहे.

सिर पर अनाज उगाने वाले ‘अनाज वाले बाबा’, सिर्फ चाय पीकर जीवन चलाने वाले ‘चाय वाले बाबा’ और रूस से आए 7 फुट लंबे ‘मस्क्युलर बाबा’ महाकुंभ में छाए रहे. सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें और वीडियो देखकर लोग उन्हें महाकुंभ के तपस्वी नगर में ढूंढते नजर आए.

कभी महाकुंभ में लोग बड़े-बड़े संत महात्माओं के दर्शन-पूजन और उनके प्रवचन सुनने को जाते थे. लेकिन इस बार मोबाइल और सोशल मीडिया ने इस प्रभाव को चुनौती दी. यही वजह रही कि IIT बाबा, रुद्राक्ष बाबा, सिर पर अनाज वाले बाबा, हर्षा रिछारिया, मोनालिसा जैसे चेहरे सुर्खियां बने.

मुसलमानों ने पेश की मिसाल: मौनी अमावस्या की भगदड़ और ट्रैफिक जाम के बाद करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज और आसपास के इलाकों में फंस गए. तब शहर के मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदों, इमामबाड़ों और दरगाहों और अपने घरों तक के दरवाजे खोल दिए.

कई जगह सामूहिक भंडारे में भोजन-पानी की व्यवस्था हुई. खुल्दाबाद सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह चौक मस्जिद, शाहगंज और बहादुरगंज देहरा में श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई. यह दृश्य महाकुंभ-2025 की सबसे सकारात्मक तस्वीरों में शुमार रहा.

दारोगा ने भंडारे में मिलाई रेत.
दारोगा ने भंडारे में मिलाई रेत. (Photo Credit: ETV Bharat)

दारोगा ने भंडारे में मिलाई रेत: महाकुंभ के दौरान विवाद भी कम नहीं रहे. एक मुस्लिम द्वारा कराए जा रहे भंडारे के खाने में रेत मिलाने का वीडियो वायरल हुआ. दरोगा भंडारे के खाने में रेत मिलाता दिखा. इसके बाद सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया था.

इस मुद्दे पर विपक्ष और सरकार आमने-सामने आ गए. वहीं, मौनी अमावस्या की भगदड़ के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया. इस्तीफे की भी मांग की गई. इन घटनाओं ने प्रशासन, राजनीति और संत समाज के बीच तनाव को उजागर किया.

नाबालिग साध्वी का विवाद सुर्खियों में रहा.
नाबालिग साध्वी का विवाद सुर्खियों में रहा. (Photo Credit: ETV Bharat)

धर्म और कानून का टकराव: महाकुंभ-2025 में 13 साल की राखी सिंह को जूना अखाड़ा द्वारा साध्वी बनाए जाने का मामला सबसे संवेदनशील रहा. इस प्रकरण के हाईलाइट होने के बाद जूना अखाड़े ने कौशल गिरि महाराज को 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया. इससे नई बहस भी छिड़ गई.

सोशल मीडिया पर खूब आलोचना हुई और बच्ची के नाबालिग होने पर कानूनी सवाल खड़े किए गए. इससे बाल अधिकार, धार्मिक परंपरा और कानून के बीच बहस छिड़ गई. राखी को साध्वी बनाने वाले कौशल गिरि ने दावा किया था, कि उन्हें बच्ची के माता–पिता ने बच्ची को दान में दिया था.

पं. धीरेंद्र शास्त्री के बयान चर्चित रहे.
पं. धीरेंद्र शास्त्री के बयान चर्चित रहे. (Photo Credit: ETV Bharat)

धर्म, राजनीति और बयानबाजी: महाकुंभ-2025 के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री कई बार विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे. महाकुंभ में धीरेंद्र शास्त्री ने मुस्लिम समाज, राजनीति और सनातन धर्म को लेकर सख्त टिप्पणियां कीं.

उन्होंने कहा कि जो लोग सनातन और कुंभ पर सवाल उठाते हैं, उन्हें यहां आने का नैतिक अधिकार नहीं है. यह भी कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता. महाकुंभ जैसे आयोजनों से ही देश की पहचान तय होती है.

इन बयानों को विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने विभाजनकारी बताया. धीरेंद्र शास्त्री ने नेताओं द्वारा महाकुंभ पर की गई आलोचनाओं पर तीखी प्रतिक्रिया दी. कहा कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को ‘पापी’ कहना सनातन और करोड़ों आस्थावानों का अपमान है.

साध्वी वेश में हर्षा रिछारिया.
साध्वी वेश में हर्षा रिछारिया. (Photo Credit: ETV Bharat)

हर्षा रिछारिया का साध्वी रूप: महाकुंभ-2025 में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हर्षा रिछारिया का भगवा पहनना नई पीढ़ी की धार्मिक अभिव्यक्ति और स्वीकार्यता पर बहस का विषय बना. हर्षा रिछारिया को सोशल मीडिया ने सुंदर और ग्लैमरस साध्वी के रूप में पेश किया. रातों-रात हर्षा रिछारिया वायरल हो गईं.

हालांकि, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी आनंद स्वरूप ने हर्षा रिछारिया के साक्ष्वी वेश को धारण कर पेशवाई में शामिल होने का विरोध किया. हर्षा के पिता दिनेश रिछारिया ने दावा कि हर्षा 11 साल की उम्र से ही भगवान शिव की भक्त रही हैं. वह भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानती हैं.

स्टीव जॉब्स की पत्नी पहुंची महाकुंभ.
स्टीव जॉब्स की पत्नी पहुंची महाकुंभ. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्टीव जॉब्स की पत्नी को स्पर्श दर्शन से रोका: एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स महाकुंभ-2025 में पहुंचीं. वह अपने पति स्टीव जॉब्स की अंतिम इच्छा महाकुंभ में स्नान को पूरा करने पहुंची थीं. वह स्वामी कैलाशानंद गिरि के शिविर में रुकीं.

हालांकि, इंफेक्शन होने की वजह से वह महाकुंभ बीच में ही छोड़कर चली गईं. लॉरेन पॉवेल वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गईं. मंदिर परिसर में उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और गर्भगृह में भगवान शिव के दर्शन किए.

हालांकि, मंदिर की परंपराओं के तहत उन्हें काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करने की अनुमति नहीं दी गई. मंदिर प्रशासन का कहना था, कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन को लेकर स्पष्ट नियम तय हैं. सभी को इसका पालन करना चाहिए. यह प्रकरण भी खूब सुर्खियों में रहा.

राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव: महाकुंभ-2025 में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अध्यक्षता में हुई परम धर्म संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. यह प्रस्ताव राहुल गांधी द्वारा मनुस्मृति को लेकर दिए गए विवादित बयान के विरोध में लाया गया. शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी एक महीने के भीतर जवाब दें और माफी मांगें, अन्यथा उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा. यह मुद्दा भी उस समय गर्म रहा.

चंद्रशेखर की टिप्पणी पर बवाल: आजाद समाज पार्टी-कांशीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा महाकुंभ को ‘पापियों का जमावड़ा’ कहे जाने की कड़ी निंदा की गई. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम यहां अपनी आस्था के कारण आए हैं और इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर चंद्रशेखर आजाद ने कभी पाप नहीं किया है, तो वह उनसे मिलना चाहेंगे. उन्होंने श्रद्धालुओं से राजनीति और भौतिक सुखों से दूर रहकर केवल आध्यात्मिक आनंद पर ध्यान देने की अपील की थी.

महाकुंभ-2025 क्या सवाल छोड़ गया: महाकुंभ 2025 ने यह साफ कर दिया कि आज का कुंभ सिर्फ स्नान और साधना तक सीमित नहीं है. सोशल मीडिया का अखाड़ा बन चुका है. राजनीति का मंच, पहचान की लालसा और प्रभाव की लड़ाई का केंद्र भी है.

महाकुंभ में साधुओं के साथ कैमरा और संतों के साथ बयानबाजी भी चलती रही. साल के अंत में महाकुंभ-2025 को ऐसे आयोजन के रूप में याद किया जाएगा, जिसने भारत की आत्मा के साथ उसके अंतर्विरोध भी उजागर किए. यह आयोजन भारतीय समाज के बदलते चेहरे का आईना बनकर सामने आया.

संगम तट पर भक्ति और वैराग्य के साथ साधु-संतों की परंपरागत तपस्या आकर्षण रही. इस बीच वायरल चेहरे, सेलिब्रिटी संत और कैमरे की मौजूदगी यह बताती रही, कि कुंभ अब डिजिटल युग का भी हिस्सा बन चुका है.

महाकुंभ ने समाज का अंतर्विरोध भी उजागर किया. एक ओर संकट के समय इंसानियत और गंगा-जमुनी तहजीब देखने को मिली. वहीं, दूसरी ओर भगदड़ के रूप में प्रशासनिक चूक, राजनैतिक बयानबाजी और विवाद भी सामने आए. अखाड़ों की परंपराओं और आधुनिक प्रभावों में टकराव ने आत्ममंथन का सवाल खड़ा किया.

