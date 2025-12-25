ETV Bharat / state

प्रयागराज 2025 में Google पर क्यों छाया रहा? जानें 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे किए अपने नाम

महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में कई फ्लाईओवर बने, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ और शहर को नव्य और भव्य रूप दिया गया.

Yearender 2025
Yearender 2025 (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 6:44 PM IST

Updated : December 25, 2025 at 6:56 PM IST

प्रयागराज : कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों के साथ 2025 विदा होने को है. नए वर्ष के स्वागत को संगम नगरी सज–धजकर तैयार है. नए वर्ष की पहली किरण माघ मेले की तैयारियों के बीच होगी. 3 जनवरी 2026 को माघ मेले का पहला स्नान पर्व है. नए साल से नई उम्मीदेंं हैं.

बात अगर 2025 की करें तो कुंभ नगरी प्रयागराज के लिए यह वर्ष इतिहास के पन्नों में हमेशा-हमेशा के लिए दर्ज हो गया है. महाकुंभ–2025 में संगम नगरी ने न केवल अपनी आध्यात्मिक विरासत का लोहा मनवाया, बल्कि आधुनिक विकास और तकनीकी नवाचार के नए कीर्तिमान भी स्थापित किए.

महाकुंभ 2025
महाकुंभ 2025 (Photo credit: ETV Bharat)


वर्ष 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि 'महाकुंभ' का सफल आयोजन रहा. 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चले इस समागम में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया. उत्तर प्रदेश सरकार के कुशल प्रबंधन ने इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित और स्वच्छ धार्मिक आयोजन बना दिया. तीन 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' के साथ प्रयागराज ने स्वच्छता और जन-भागीदारी में वैश्विक मानक स्थापित किए.

महाकुंभ को लेकर प्रयागराज और उसके आस-पास विकास की धारा बही. कई फ्लाईओवर बने, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ और शहर को नव्य और भव्य रूप दिया गया. इन सबके बीच महाकुंभ में हुए हादसे ने सभी को दुखी भी किया. कुल मिलाकर 2025 ने प्रयागराज के नाम को दुनिया के मानस पटल पर हमेशा-हमेशा के लिए अंकित कर दिया.

महाकुंभ 2025 दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले आयोजनों में शामिल : महाकुंभ 2025 ने न सिर्फ जमीन पर बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रिकॉर्ड मौजूदगी दर्ज कराई. गूगल सर्च ट्रेंड्स में महाकुंभ 2025 दुनिया भर में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में शामिल रहा. भारत के साथ अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और खाड़ी देशों में भी कीवर्ड्स लगातार ट्रेंड करते रहे. इससे साफ है कि महाकुंभ ने वैश्विक स्तर पर लोगों की जिज्ञासा और आस्था दोनों को आकर्षित किया.

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मीडिया स्टडीज के को–आर्डिनेटर डॉ. धनंजय चोपड़ा ने बताया कि महाकुंभ 2025 से जुड़ी व्यवस्थाएं, भीड़, साधु संतों की मौजूदगी, संगम स्नान और प्रशासनिक प्रबंधन जैसे विषय सबसे ज्यादा सर्च किए गए. सोशल मीडिया, वीडियो प्लेटफॉर्म और न्यूज़ सर्च के जरिए महाकुंभ की पहुंच करोड़ों लोगों तक बनी रही. गूगल सर्च में मजबूत मौजूदगी ने महाकुंभ 2025 को दुनिया के सबसे चर्चित आयोजनों में शुमार कर दिया और प्रयागराज को एक बार फिर वैश्विक मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाया.

सड़क-रेल से लेकर एयरपोर्ट तक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड : प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर वर्ष 2024–25 के दौरान बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए. सरकार और प्रशासन का फोकस श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही और बेहतर भीड़ प्रबंधन पर रहा. इसका असर शहर की सड़कों, पुलों, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी में साफ दिखाई दिया. रेलवे स्तर पर प्रयागराज को बड़ी सौगात मिली.

महाकुंभ में टेंट सिटी
महाकुंभ में टेंट सिटी (Photo credit: ETV Bharat)

गंगा नदी पर झूंसी और प्रयागराज को मिलाने वाला करीब 2.7 किलोमीटर लंबा नया डबल-ट्रैक रेल पुल तैयार किया गया. इससे ट्रेनों की क्षमता और आवागमन दोनों बढ़े. प्रयागराज-वाराणसी और फाफामऊ-जंघई सेक्शन पर ट्रैक डबलिंग का काम भी पूरा हुआ. स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म विस्तार, फुटओवर ब्रिज, होल्डिंग एरिया और सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाया गया. महाकुंभ की तैयारियों में रेलवे ने करीब 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया.

शहर की 13 प्रमुख सड़कों का हुआ चौड़ीकरण : प्रयागराज में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े बदलाव देखने को मिले. शहर की 13 प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण किया गया. झूंसी, नैनी, फाफामऊ और आउटर इलाकों में नए फ्लाईओवर, अंडरपास और रेलवे ओवरब्रिज बनाए गए, जिससे जाम की समस्या काफी हद तक कम हुई. इनर-रिंग रोड और बायपास परियोजनाओं के जरिए भारी वाहनों को शहर के भीतर आने से रोका गया.

राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण से प्रयागराज का संपर्क लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और रीवा से और मजबूत हुआ. महाकुंभ क्षेत्र में संगम और आस-पास के इलाकों को जोड़ने के लिए 30 से अधिक अस्थायी पांटून पुल बनाए गए. इससे श्रद्धालुओं को कई वैकल्पिक मार्ग मिले और भीड़ का दबाव एक जगह केंद्रित नहीं हुआ. वहीं प्रयागराज एयरपोर्ट के विस्तार और अपग्रेडेशन से उड़ानों की संख्या बढ़ी और देश के कई बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी संभव हो सकी. कुल मिलाकर महाकुंभ 2025 ने प्रयागराज को सिर्फ एक धार्मिक नगरी के रूप में नहीं, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर के रूप में भी नई पहचान दी.




महाकुंभ वर्ष में प्रयागराज 'स्मार्ट सिटी' से 'सुपर स्मार्ट सिटी' की ओर बढ़ गया. महाकुंभ के दौरान पहली बार AI चैटबॉट 'कुंभ सहायक' और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम का सफल प्रयोग हुआ. पूरे कुंभ क्षेत्र और शहर को हाई-स्पीड 5G नेटवर्क से लैस किया गया, जिससे डिजिटल लेनदेन और सूचनाओं का आदान-प्रदान सुगम हुआ. महाकुंभ में बिजली के पोल पर क्यूआर कोड लगाए गए, जिससे श्रद्धालुओं की आपात काल में लोकेशन ट्रेन करने में मदद मिली.

गीले कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन (फाइल फोटो)
गीले कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

77 देशों के राजनयिक और 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया : महाकुंभ 2025 ने इस बार वैश्विक स्तर पर भी खास पहचान बनाई. प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी राजनयिक पहुंचे. 77 देशों के राजनयिकों और विदेशी प्रतिनिधियों के 118 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने महाकुंभ में शिरकत की. इनमें कई देशों के राजदूत, मिशन प्रमुख और उनके परिवार के सदस्य शामिल रहे. विदेशी डेलिगेशन ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया और भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और आयोजन की व्यवस्थाओं को करीब से देखा. प्रशासन की ओर से उनके लिए विशेष प्रोटोकॉल और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. इससे भारत की विदेशों में ब्रांडिंग हुई. अर्थव्यवस्था को नई गति मिली.



3 हजार करोड़ रुपये का योगदान : महाकुंभ 2025 ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा आर्थिक संबल दिया है. सरकारी आकलन के मुताबिक, इस आयोजन से यूपी की इकॉनमी में करीब 3 हजार करोड़ रुपये का योगदान हुआ. देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं के आवागमन, ठहराव और खर्च का सीधा असर पर्यटन, परिवहन, होटल, रिटेल और स्थानीय सेवाओं पर पड़ा. इससे न सिर्फ सरकारी राजस्व बढ़ा, बल्कि छोटे कारोबारियों और स्थानीय उद्यमियों को भी बड़ा फायदा मिला.

महाकुंभ के दौरान अस्थायी रोजगार के साथ स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए निवेश ने भी आर्थिक गतिविधियों को गति दी. होटल, धर्मशाला, नाविक, ऑटो-टैक्सी, दुकानदार और कारीगरों की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई. विशेषज्ञों का मानना है कि महाकुंभ से तैयार हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ी कनेक्टिविटी आने वाले वर्षों में भी प्रयागराज और आस-पास के क्षेत्रों की आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करती रहेगी.

5.5 लाख यात्रियों के आवागमन का रिकॉर्ड : महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज एयरपोर्ट पर हवाई यातायात ने नया रिकॉर्ड बनाया. आयोजन अवधि में करीब 5.5 लाख से ज्यादा यात्रियों का आवागमन दर्ज किया गया, जिससे एयरपोर्ट देश के व्यस्ततम एयरपोर्टों में शामिल हो गया. कई दिनों में रोजाना 10 हजार से अधिक यात्रियों ने हवाई सफर किया. बढ़ी मांग और अतिरिक्त उड़ानों के चलते एयरलाइंस को भी बड़ा व्यावसायिक फायदा हुआ. अनुमान के मुताबिक, महाकुंभ अवधि में एयरलाइंस ने प्रयागराज रूट से सैकड़ों करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसमें नियमित के साथ चार्टर्ड फ्लाइट्स की अहम भूमिका रही.

प्रयागराज की खुशबू निषाद ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास (फाइल फोटो)
प्रयागराज की खुशबू निषाद ने गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)

कूड़ा–कचरा से बायो सीएनजी तैयार : साल 2025 में प्रयागराज ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि दर्ज की है. संगम नगरी के नैनी में 126 करोड़ रुपये की लागत से बने बायो–CNG प्लांट से पहली बार गैस का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर स्थापित इस प्लांट से गीले कचरे का उपयोग कर सीएनजी बनाई जा रही है. शुरुआती चरण में प्रतिदिन 4000 किलो बायो सीएनजी उत्पादन हो रहा है, जिससे शहर के करीब 1000 वाहनों को ईंधन मिल रहा है.

प्लांट से होगी करोड़ों की आय : यह प्लांट प्रतिदिन 150 टन गीले कचरे से गैस तैयार कर रहा है और पहले चरण में 20 टन प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है. इसके साथ ही प्रयागराज देश के चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है, जहां गीले कचरे से बायो सीएनजी का उत्पादन हो रहा है. प्रयागराज उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा शहर बन गया है, जहां इतनी बड़ी मात्रा में गीले कचरे से गैस बनाई जा रही है. नगर निगम का लक्ष्य है कि कचरा प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा और घर-घर कचरा संग्रह की इस पहल के जरिए प्रयागराज को देश के सबसे स्वच्छ शहरों की अग्रिम पंक्ति में पहुंचाया जाए. इस प्लांट से प्रयागराज नगर निगम को सालाना पांच करोड़ रुपये की आय होगी.


प्रयागराज की बेटी ने जीता गोल्ड मेडल : इस साल भारत को प्रयागराज की खुशबू निषाद ने गौरवान्वित किया. मध्यम परिवार की खुशबू निषाद ने सीमित संसाधनों, सामाजिक दबाव और कठिन परिस्थितियों के बीच IMMAF Asia MMA Championship में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. वह एमएमए चैंपियनशिप में भारत को जीत दिलाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनीं. एशियाई मंच पर तिरंगा लहराते हुए खुशबू ने न सिर्फ देश, बल्कि उत्तर प्रदेश और छोटे शहरों की बेटियों के आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दी.

खुशबू निषाद की यह उपलब्धि सिर्फ एक मेडल तक सीमित नहीं रही. यह साल महिला एमएमए के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. प्रयागराज जैसे शहर से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर दबदबा बनाने वाली खुशबू ने साबित किया कि जुनून और मेहनत के आगे सीमाएं मायने नहीं रखतीं. 12 साल की उम्र में जूडो से शुरू हुआ सफर एमएमए के गोल्ड तक पहुंचा और 2025 को खुशबू निषाद ने भारतीय खेल इतिहास के यादगार वर्षों में दर्ज करा दिया. यह जीत आने वाली पीढ़ी की उन लड़कियों के लिए संदेश है, जो सपने तो बड़े देखतीं हैं, लेकिन हालात से डर जाती हैं.

स्वच्छता के शिखर पर संगम नगरी : 2025 में संगम नगरी प्रयागराज के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी. केंद्र सरकार द्वारा जारी 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25' के परिणामों में प्रयागराज ने देशभर के गंगा तट पर बसे शहरों को पछाड़ते हुए 'नंबर-1 स्वच्छ गंगा शहर' का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल किया था. इससे पहले वाराणसी इस श्रेणी में शीर्ष पर रहता था. शहर ने न केवल 'सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर' का पुरस्कार जीता, बल्कि अखिल भारतीय रैंकिंग में भी भारी सुधार करते हुए 71वें पायदान से सीधे 12वें स्थान पर अपनी जगह बनाई थी.

महाकुंभ 2025 की भगदड़ ने खड़े किए कई सवाल : महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ ने भीड़ प्रबंधन, एआई कैमरों की मॉनीटरिंग पर कई सवाल खड़े किए थे. सरकार ने इस भगदड़ में 38 मौतें स्वीकार की थीं पर लोगों का कहना था कि वास्तविकता में मरने वालों की संख्या कहीं अधिक थी. प्रयागराज समेत देश–दुनिया के लिए यह घटना कभी न भूलने वाली रही . इस घटना में कईयों ने अपने परिजनों को खोया. कुछ के परिवार की खत्म हो गए.

महाकुंभ 2025 में बने तीन बड़े गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड : महाकुंभ 2025 में तीन बड़े गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए. पहला रिकॉर्ड सबसे बड़ी समवेत नदी सफाई का था, जिसमें तीन सौ कर्मचारी एक साथ गंगा के विभिन्न तटों पर सफाई के लिए उतरे. दूसरा रिकॉर्ड सबसे बड़े पैमाने पर सामूहिक सफाई अभियान का रहा, जहां करीब पंद्रह हजार सफाईकर्मियों ने चार अलग-अलग जोन में एक साथ मैदान की सफाई की. तीसरा रिकॉर्ड आठ घंटे में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बनाई गई हैंड प्रिंट पेंटिंग का बना, जिसमें दस हजार से ज्यादा लोगों ने एक साथ भाग लेकर यह उपलब्धि हासिल की.

चीफ इंजीनियर की हत्या ने खड़े किए कई सवाल : 29 मार्च 2025 को प्रयागराज के हाई सिक्योरिटी बमरौली स्थित एयरफोर्स परिसर में भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ सिविल इंजीनियर सत्येंद्र नाथ मिश्रा की हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया. 29 मार्च की तड़के उनके सरकारी आवास पर अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी. बताया गया कि आरोपी ने परिसर की बाउंड्रीवॉल फांदकर घर में घुसने की कोशिश की और आवाज देने पर जैसे ही इंजीनियर ने खिड़की खोली, उस पर फायर कर दिया गया. घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

उच्च सुरक्षा वाले एयरफोर्स क्षेत्र में हुई इस वारदात ने सुरक्षा–व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए. चीफ इंजीनियर ने एयरफोर्स पुलिस को वारदात से कुछ दिन पहले अपनी जान को खतरा बताया था. इसकी लिखित शिकायत उन्होंने एयरफोर्स पुलिस से की थी. वरिष्ठ सिविल इंजीनियर सत्येंद्र नाथ मिश्रा हत्याकांड में पुलिस ने अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मुख्य आरोपी सौरभ कुमार उर्फ बाबू पासी को घटना के कुछ ही दिनों बाद पकड़ा गया था. पूछताछ में उसके पिता शिवकुमार पासी और मां सुनीता देवी की भूमिका सामने आने के बाद दोनों को भी हिरासत में लिया गया. पुलिस के मुताबिक, तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी. आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए थे.

जांच में सामने आया है कि हत्या के पीछे लूट और पैसों की जरूरत से जुड़ा कारण था. पुलिस का कहना है कि आरोपी जेल में बंद भाई की जमानत के लिए बड़ी रकम जुटाना चाहता था, इसी मकसद से उसने वारदात को अंजाम दिया. हालांकि पुलिस की इस कहानी में कई झोल नजर आए. पत्नी का कहना था कि उनके पति की हत्या कराई गई है. भला कोई चोरी करने डोर बेल बजाकर आता है क्या? हत्या के पीछे किसी और का हाथ है. लिहाजा इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए.

