Yearender 2025 : SMS अस्पताल अग्निकांड और जैसलमेर बस हादसे ने झकझोरा, एक साल में 56 लोगों ने गंवाई जान
साल 2025 में राजस्थान में आगजनी की कई घटनाएं हुईं. इनमें अकेले अक्टूबर माह में तीन घटनाएं हुईं, जिसमें 40 की मौत हुई. पढ़िए...
जोधपुर : वर्ष 2025 ने खत्म होते-होते राजस्थान को आगजनी की घटना का ऐसा दंश दिया, जिसे लोग आज तक भी भूल नहीं पाए हैं. गत वर्ष 19 दिसंबर को आगजनी की सबसे बड़ी घटना जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा पर हुई थी, जहां टैंकर में आग से 20 लोगों की जान चली गई थी. 2025 में भी आगजनी की घटनाओं ने प्रदेश को हिला दिया. अकेले अक्टूबर में हुई आगजनी की 3 मुख्य घटनाओं ने सभी को झकझोर कर रख दिया. इनमें जैसलमेर बस हादसे में 29, एसएमएस अस्पताल अग्निकांड में 9 और दूदू के पास सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने से दो की मौत हुई थी. इसके अलावा प्रदेश में आगजनी की कई घटनाएं हुईं, जिनमें कुल 56 लोगों की मौत हुई है.
एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग : 5 अक्टूबर को राजधानी जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में आग लग गई. इस आग में 9 लोगों की मौत हो गई. शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया. आग लगने के तुरंत बाद आईसीयू में धुआं फैल गया और मरीजों में अफरा-तफरी मच गई थी. इस अग्निकांड से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की रख-रखाव की व्यवस्थाओं की पोल खुल कर सामने आई थी. हादसे के बाद प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों के में अग्निशमन व्यवस्थाओं के ट्रायल किए गए. ज्यादातर जगहों पर नियमानुरूप संसाधन नहीं मिले, जिसके बाद सरकार ने पालना के निर्देश जारी किए.
दूदू के पास एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में हादसा : जयपुर में एसएमएस अस्पताल में हुई आग लगने की घटना के दो दिन बाद ही 7 अक्टूबर को जयपुर-अजमेर हाईवे पर दूदू क्षेत्र में एक और भयावह अग्निकांड हुआ. यहां एलपीजी सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में पीछे से टैंकर घुस गया. इस टक्कर के कारण ट्रक में आग लग गई और सिलेंडर फटने लगे. जोरदार धमाकों के कारण आसपास के इलाके में भय का माहौल बन गया. पूरा हाईवे रोक दिया गया. दो लोग इस हादसे में जिंदा जल गए थे. इस हादसे में ट्रक में रखे 306 सिलेंडर में से 204 फट गए थे. जयपुर अजमेर हाईवे पर यह दूसरे बड़े हादसे के बाद यातायात पुलिस ने टैंकर ट्रक चालकों की जांच का अभियान चलाया. ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने वालों के लिए नए नियमों की कवायद पर जोर दी गई.
29 जानें गई बस अग्निकांड में : 14 अक्टूबर को राजस्थान में तीसरा बड़ा आग हादसा सामने आया. जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट एसी स्लीपर बस में थईयात गांव के पास अचानक आग लग गई. बस में 57 यात्री सवार थे. आग लगते ही बस के दरवाजे जाम हो गए और यात्री बाहर नहीं निकल पाए. इस हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे. कई यात्री गंभीर रूप से झुलस गए. शुरुआती जांच में आग लगने का कारण बस के एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट बताया गया. हालात ऐसे थे कि मृतकों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण करवाए गए. हादसे के बाद परिवहन विभाग ने एसी बसों में आपातकालीन द्वार अनिवार्य रूप से खुलवाए. नियम विरुद्ध बस बॉडी निर्माण करने वाले कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की गई.
अन्य घटनाएं जिनमें जिंदा जलने से मौत हुई :
- अजमेर में होटल में आग, 4 जिंदा जले : 1 मई को अजमेर के डिग्गी बाजार स्थित एक होटल में एसी फटने से आग लग गई, जिसमें के ही परिवार के चार जायरीनों की जल कर मौत हुई थी.
- दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तीन जिंदा जले : अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 131.5 के पास भीषण हादसे में दिल्ली से जयपुर की ओर जा रही एक पिकअप की अज्ञात वाहन से भिड़ंत में बाद लगी आग में पिकअप में सवार तीन लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई.
- जयपुर दूदू में नेशनल हाईवे पर दो जिंदा जले : 3 जुलाई को नेशनल हाईवे संख्या 48 पर पड़ासोली के पास एक ट्रक ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक में आग लग गई. हादसे के दौरान ट्रक में सवार दोनों व्यक्ति ट्रक के केबिन में फंस गए और उनकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई.
- हनुमानगढ़ तेजाब फैक्ट्री में आग, दो जिंदा जले : हनुमानगढ़ जंक्शन के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक तेजाब फैक्ट्री में 8 मई को भीषण आग लग गई. आग मे दो मजदूरों की मौत हो गई थी.
- उदयपुर में मकान में आग, भाई-बहन जिंदा जले : उदयपुर के पाटिया थाना इलाके में 16 अप्रैल को एक छप्परपोश मकान में आग लगने से भाई बहन की जिंदा जलने से मौत हुई थी.
- बाड़मेर के शिव में एसयूवी में आग, दो जले : 20 मार्च को शिव इलाके एक कार की एसयूवी से भिड़ंत हो गई. भिड़ंत इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद कार आग का गोला बन गई. इसमें गुजरात के रहने वाले दो लोग जिंदा जल गए थे.
- क्वार्टर में आग, डॉक्टर जिंदा जला : जालौर जिले के जिले के उम्मेदाबाद के राजकीय आयुर्वेद अस्पताल में डॉ. मुरारीलाल मीणा की 2 फरवरी को उनके सरकारी आवास में आग लग गई थी. घुटनों में दर्द के चलते वो बाहर नहीं आ सके और जिंदा जल गए.
