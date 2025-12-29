ETV Bharat / state

Yearender 2025 : SMS अस्पताल अग्निकांड और जैसलमेर बस हादसे ने झकझोरा, एक साल में 56 लोगों ने गंवाई जान

जोधपुर : वर्ष 2025 ने खत्म होते-होते राजस्थान को आगजनी की घटना का ऐसा दंश दिया, जिसे लोग आज तक भी भूल नहीं पाए हैं. गत वर्ष 19 दिसंबर को आगजनी की सबसे बड़ी घटना जयपुर अजमेर हाईवे पर भांकरोटा पर हुई थी, जहां टैंकर में आग से 20 लोगों की जान चली गई थी. 2025 में भी आगजनी की घटनाओं ने प्रदेश को हिला दिया. अकेले अक्टूबर में हुई आगजनी की 3 मुख्य घटनाओं ने सभी को झकझोर कर रख दिया. इनमें जैसलमेर बस हादसे में 29, एसएमएस अस्पताल अग्निकांड में 9 और दूदू के पास सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लगने से दो की मौत हुई थी. इसके अलावा प्रदेश में आगजनी की कई घटनाएं हुईं, जिनमें कुल 56 लोगों की मौत हुई है.

एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग : 5 अक्टूबर को राजधानी जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में आग लग गई. इस आग में 9 लोगों की मौत हो गई. शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया. आग लगने के तुरंत बाद आईसीयू में धुआं फैल गया और मरीजों में अफरा-तफरी मच गई थी. इस अग्निकांड से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की रख-रखाव की व्यवस्थाओं की पोल खुल कर सामने आई थी. हादसे के बाद प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों के में अग्निशमन व्यवस्थाओं के ट्रायल किए गए. ज्यादातर जगहों पर नियमानुरूप संसाधन नहीं मिले, जिसके बाद सरकार ने पालना के निर्देश जारी किए.

इस साल के हादसे (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. SMS अस्पताल अग्निकांड : दवा लेने आए, दर्द लेकर गए, परिजन बोले- शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया, स्टाफ ने की अनदेखी

दूदू के पास एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में हादसा : जयपुर में एसएमएस अस्पताल में हुई आग लगने की घटना के दो दिन बाद ही 7 अक्टूबर को जयपुर-अजमेर हाईवे पर दूदू क्षेत्र में एक और भयावह अग्निकांड हुआ. यहां एलपीजी सिलेंडरों से भरे एक ट्रक में पीछे से टैंकर घुस गया. इस टक्कर के कारण ट्रक में आग लग गई और सिलेंडर फटने लगे. जोरदार धमाकों के कारण आसपास के इलाके में भय का माहौल बन गया. पूरा हाईवे रोक दिया गया. दो लोग इस हादसे में जिंदा जल गए थे. इस हादसे में ट्रक में रखे 306 सिलेंडर में से 204 फट गए थे. जयपुर अजमेर हाईवे पर यह दूसरे बड़े हादसे के बाद यातायात पुलिस ने टैंकर ट्रक चालकों की जांच का अभियान चलाया. ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने वालों के लिए नए नियमों की कवायद पर जोर दी गई.