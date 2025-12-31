ETV Bharat / state

Yearender 2025: शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों से भरा रहा यह साल; डिजिटल एजुकेशन में यूपी की बड़ी छलांग

लखनऊ: वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश शिक्षा क्षेत्र के लिए उपलब्धियों, चुनौतियों और नई उम्मीदों का साल रहा. पूरे वर्ष शिक्षा से जुड़ी नीतियों, योजनाओं और जमीनी स्तर पर उसे लागू करने पर फोकस दिखा. नई शिक्षा नीति के प्राथमिक और उच्च शिक्षा में लागू होने की प्रक्रिया, शिक्षा बजट, शिक्षक भर्तियां, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग, मदरसा शिक्षा में बदलाव और डिजिटल शिक्षा के विस्तार जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे.

नई शिक्षा नीति लागू: 2025 में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन रहा. प्राथमिक शिक्षा में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरसी पर जोर दिया गया. वहीं, उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम, क्रेडिट बैंक और स्किल आधारित पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया. हालांकि, नीति की भावना को पूरी तरह जमीन पर उतारने में संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों और संस्थागत क्षमता की कमी जैसी चुनौतियां भी सामने आईं.

शिक्षा पर सरकार का जोर: राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्विकास के लिए 2 हजार करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है. यह एकमुश्त निवेश राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.

राजधानी लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम ने घोषणा की है, कि अब प्रदेश के सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह सुविधा सिर्फ बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को ही नहीं बल्कि शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को भी मिलेगी. इसका सीधा फायदा करीब 9 लाख परिवारों को होगा. अब किसी भी बीमारी में उन्हें अस्पताल का खर्च उठाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.

मानदेय बढ़ाने पर भी विचार: मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी. उन्होंने कहा था, कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान और सुविधा हमारी प्राथमिकता है.

स्कूलों में बढ़ीं बुनियादी सुविधाएं: सीएम योगी ने कहा था कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1.36 लाख स्कूलों को 19 बुनियादी सुविधाएं दी गईं. वहीं, प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए 2,100 स्कूलों को नए भवन मिले. इसके अलावा निपुण भारत मिशन और बाल वाटिका जैसी योजनाओं से बच्चों को भाषा और गणितीय दक्षता के साथ-साथ पोषण और बुनियादी शिक्षा से जोड़ा गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे स्कूलों को मर्ज करने का प्रस्ताव रखा था, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा. शिक्षकों की संख्या में कटौती भी नहीं होगी. हालांकि, समाजवादी पार्टी ने इसका जबरदस्त विरोध किया था और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी मर्जर पॉलिसी को लेकर के हंगामा हुआ.

शिक्षा बजट में बढ़ोतरी के साथ अपेक्षाएं: वर्ष 2025 के शिक्षा बजट में बुनियादी ढांचे, डिजिटल संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया. सरकार ने लगभग 325 करोड़ रुपए का निवेश कर 2700+ स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं. ताकि बच्चों को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी साक्षरता मिल सके. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्कूलों के कायाकल्प, स्मार्ट क्लास और ई-लाइब्रेरी के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए. उच्च शिक्षा में शोध, नवाचार और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग सुधारने के लिए बजट का विश्लेषण भी चर्चा में रहा.

शिक्षक भर्ती में संकट और चुनौतियां: शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती शिक्षकों की कमी रही. प्रदेश में एक लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त होने से शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ा. नई भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और कानूनी अड़चनों को लेकर सवाल उठते रहे. 2025 में इस संकट को प्रमुखता से उठाया गया. सरकार से शीघ्र समाधान की उम्मीद भी जताई गई है.