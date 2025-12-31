Yearender 2025: शिक्षा क्षेत्र में उपलब्धियों से भरा रहा यह साल; डिजिटल एजुकेशन में यूपी की बड़ी छलांग
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्विकास के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है.
Published : December 31, 2025 at 7:25 AM IST
लखनऊ: वर्ष 2025 उत्तर प्रदेश शिक्षा क्षेत्र के लिए उपलब्धियों, चुनौतियों और नई उम्मीदों का साल रहा. पूरे वर्ष शिक्षा से जुड़ी नीतियों, योजनाओं और जमीनी स्तर पर उसे लागू करने पर फोकस दिखा. नई शिक्षा नीति के प्राथमिक और उच्च शिक्षा में लागू होने की प्रक्रिया, शिक्षा बजट, शिक्षक भर्तियां, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग, मदरसा शिक्षा में बदलाव और डिजिटल शिक्षा के विस्तार जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे.
नई शिक्षा नीति लागू: 2025 में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नई शिक्षा नीति का प्रभावी क्रियान्वयन रहा. प्राथमिक शिक्षा में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरसी पर जोर दिया गया. वहीं, उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री-एग्जिट सिस्टम, क्रेडिट बैंक और स्किल आधारित पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया. हालांकि, नीति की भावना को पूरी तरह जमीन पर उतारने में संसाधनों, प्रशिक्षित शिक्षकों और संस्थागत क्षमता की कमी जैसी चुनौतियां भी सामने आईं.
शिक्षा पर सरकार का जोर: राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्विकास के लिए 2 हजार करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है. यह एकमुश्त निवेश राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है.
राजधानी लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में सीएम ने घोषणा की है, कि अब प्रदेश के सभी शिक्षकों को कैशलेस इलाज सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह सुविधा सिर्फ बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों को ही नहीं बल्कि शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को भी मिलेगी. इसका सीधा फायदा करीब 9 लाख परिवारों को होगा. अब किसी भी बीमारी में उन्हें अस्पताल का खर्च उठाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी.
मानदेय बढ़ाने पर भी विचार: मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में बढ़ोतरी के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी. उन्होंने कहा था, कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान और सुविधा हमारी प्राथमिकता है.
स्कूलों में बढ़ीं बुनियादी सुविधाएं: सीएम योगी ने कहा था कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1.36 लाख स्कूलों को 19 बुनियादी सुविधाएं दी गईं. वहीं, प्रोजेक्ट अलंकार के जरिए 2,100 स्कूलों को नए भवन मिले. इसके अलावा निपुण भारत मिशन और बाल वाटिका जैसी योजनाओं से बच्चों को भाषा और गणितीय दक्षता के साथ-साथ पोषण और बुनियादी शिक्षा से जोड़ा गया है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने छोटे स्कूलों को मर्ज करने का प्रस्ताव रखा था, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो, लेकिन बाद में स्पष्ट किया गया कि 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा. शिक्षकों की संख्या में कटौती भी नहीं होगी. हालांकि, समाजवादी पार्टी ने इसका जबरदस्त विरोध किया था और उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी मर्जर पॉलिसी को लेकर के हंगामा हुआ.
शिक्षा बजट में बढ़ोतरी के साथ अपेक्षाएं: वर्ष 2025 के शिक्षा बजट में बुनियादी ढांचे, डिजिटल संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया. सरकार ने लगभग 325 करोड़ रुपए का निवेश कर 2700+ स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं. ताकि बच्चों को डिजिटल शिक्षा और तकनीकी साक्षरता मिल सके. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्कूलों के कायाकल्प, स्मार्ट क्लास और ई-लाइब्रेरी के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए. उच्च शिक्षा में शोध, नवाचार और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग सुधारने के लिए बजट का विश्लेषण भी चर्चा में रहा.
शिक्षक भर्ती में संकट और चुनौतियां: शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती शिक्षकों की कमी रही. प्रदेश में एक लाख से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त होने से शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ा. नई भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और कानूनी अड़चनों को लेकर सवाल उठते रहे. 2025 में इस संकट को प्रमुखता से उठाया गया. सरकार से शीघ्र समाधान की उम्मीद भी जताई गई है.
राज्य विश्वविद्यालयों की रैंकिंग: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने के प्रयास 2025 में तेज हुए. कई विश्वविद्यालयों ने रिसर्च आउटपुट, इंडस्ट्री लिंकेज, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की गई. इस पहल के परिणाम का फॉलोअप और उनकी प्रभावशीलता भी शिक्षा कवरेज का अहम हिस्सा रही.
उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025
- राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 में उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हुए हैं.
- उत्तर प्रदेश के शीर्ष संस्थान: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर 5वां स्थान.
- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU)- 10वां स्थान.
- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) 19वां स्थान.
- IIT (BHU) वाराणसी-31वां स्थान.
- एमिटी विश्वविद्यालय-37वां स्थान.
- बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय- 69वां स्थान.
- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी-83वां स्थान.
- शिव नादर विश्वविद्यालय-85वां स्थान.
- मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-99वां स्थान.
मदरसा शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव: प्रदेश की मदरसा शिक्षा परिषद की नियमावली और पाठ्यक्रम में प्रस्तावित बदलाव 2025 में चर्चा का विषय बना. आधुनिक विषयों को शामिल करने, छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के प्रयास किए गए. हालांकि, इन बदलावों के क्रियान्वयन और सामाजिक स्वीकार्यता को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.
डिजिटल शिक्षा और तकनीकी विस्तार: सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी, टैबलेट वितरण और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के विस्तार का आकलन भी 2025 की शिक्षा रिपोर्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा. कोविड के बाद डिजिटल शिक्षा की जरूरत और उपयोगिता को देखते हुए तकनीक को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए. हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी और प्रशिक्षण की कमी अब भी चुनौती बनी हुई है.
मेधावी छात्र और शिक्षक सम्मान: वर्ष 2025 में बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को विशेष रूप से रेखांकित किया गया. राज्य और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के योगदान को भी प्रमुखता से सामने लाया गया, जिन्होंने सीमित संसाधनों में भी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का काम किया.
यूपीएससी में प्रयागराज की टॉपर: यूपीएससी परीक्षा में प्रयागराज की टॉपर शक्ति दूबे की सफलता ने युवाओं को प्रेरणा दी. उनकी सफलता, संघर्ष और रणनीति को शिक्षा कवरेज में शामिल कर यह संदेश दिया गया, कि सही मार्गदर्शन और निरंतर प्रयास से राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हासिल की जा सकती है.
वहीं, शिक्षक भर्ती में आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन भी हुए. 69,000 शिक्षक भर्ती अपीलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है. अभी तक कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ है. हालांकि, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग है, कि आरक्षण के तहत नियुक्ति की जाए.
