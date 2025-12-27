ETV Bharat / state

Yearender 2025: छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सल सरेंडर, नक्सलवाद के खिलाफ जंग को मिली बड़ी कामयाबी

छत्तीसगढ़ में साल 2025 में मेजर नक्सल सरेंडर, कई बड़े माओवादी हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हुए

Major Naxal Surrender In 2025
नक्सल मोर्चे पर साल 2025 में सफलता (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 27, 2025 at 5:22 PM IST

6 Min Read
रायपुर: नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ में साल 2025 काफी निर्णायक साबिद हुआ है. बस्तर संभाग के सातों जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ के दूसरे नक्सल प्रभावित जिलों में भी नक्सलियों ने सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया. छत्तीसगढ़ में हुए बड़े नक्सल सरेंडर पर एक नजर.

16 दिसंबर 2025, बीजापुर में 34 नक्सलियों ने डाले हथियार : बीजापुर एसपी ऑफिस में 16 दिसंबर 2025 को एक साथ 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया. इनमें से 26 नक्सलियों पर कुल 84 लाख रुपये का इनाम था. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि सात महिलाओं सहित इन कैडरों ने 'पूना मार्गेन' (पुनर्वास से सामाजिक एकीकरण तक) पुनर्वास पहल के तहत सरेंडर किया.

Major Naxal Surrender In 2025 Info
नक्सलवाद के खिलाफ जंग में मिली सफलता (ETV BHARAT)

8 दिसंबर 2025, राजनांदगांव में 12 नक्सलियों का सरेंडर: छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर साल पर दिखाई देता रहा. यहां की नई नक्सल और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर राजनांदगांव में कुल 12 नक्सलियों ने 8 दिसंबर को सरेंडर किया. इन नक्सलियों में टॉप नक्सल कमांडर रामधेर मज्जी भी शामिल था. इस नक्सली पर 1.5 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. नक्सली रामधेर मज्जी नक्सलियों के एमएमसी जोन (MMC,महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) का टॉप नक्सल कमांडर था. रामधेर मज्जी ने AK-47 रायफल के साथ सरेंडर किया. रामधेर मज्जी के साथ संभागीय समिति के सदस्य (DVCM) चंदू दादा, ललिता, जानकी, प्रेम और क्षेत्र समिति के सदस्य (ACM) रामसिंह दादा और सुकेश ने भी आत्मसमर्पण किया.

Naxalites from the MCC zone surrender in Rajnandgaon
राजनादंगांव में एमसीसी जोन के नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT)

26 नवंबर 2025, बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर: बीजापुर में 26 नवंबर को 41 नक्सलियों का सरेंडर हुआ. सरेंडर करने वाले 32 नक्सलियों पर 1.19 करोड़ रुपये का इनाम था. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इस सरेंडर पर कहा कि सभी नक्सलियों ने नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति (पूना मार्गेम, पुनर्वास से पुनर्जीवन' या 'नया रास्ता') अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया. इन 41 कैडरों में से 39 माओवादी नक्सल संगठन के दक्षिण उप-क्षेत्रीय ब्यूरो के नक्सली थे. वे सभी प्रतिबंधित संगठन की दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति, तेलंगाना राज्य समिति और धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ा डिवीजनों से जुड़े थे.

25 नवंबर 2025, नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर: छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया. सभी नक्सली कड़ी सुरक्षा के बीचनारायणपुर पहुंचे, जो संविधान और राज्य की पूना मार्गेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) नीति में नए सिरे से विश्वास का संकेत है. सभी नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DSZC) के सक्रिय सदस्य थे, और सभी ने हाथों में हथियार लेकर आत्मसमर्पण किया.

Naxal surrender in Narayanpur
नारायणपुर में नक्सल सरेंडर (ETV BHARAT)

17 अक्टूबर 2025, 210 नक्सलियों का सरेंडर : छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर बस्तर में 17 अक्टूबर को हुआ. जगदलपुर में एक साथ कुल 210 नक्सलियों ने हाथों में संविधान की किताब और गुलाब का फूल लेकर सरेंडर किया. सभी नक्सलियों ने सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुणदेव गौतम, एडीजी विवेकानंद सिन्हा और आईजी सुंदरराज पी के सामने सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वालों में केंद्रीय समिति के सदस्य वासुदेव राव उर्फ सतीश उर्फ ​​रूपेश उर्फ ​​विकल्प, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रनिता और संतु शामिल रहे. इनके साथ, 20 से अधिक डिवीजनल कमेटी के सदस्यों, 30 से अधिक क्षेत्र समिति के सदस्यों और अन्य कैडर माओवादियों ने भी हथियार डाल दिए. इस सरेंडर के साथ अबूझमाड़ का अधिकांश हिस्सा नक्सली प्रभाव से मुक्त होने का दावा बस्तर पुलिस की तरफ से किया गया.

Historic Naxal surrender in Bastar
बस्तर में एक साथ 210 नक्सलियों के सरेंडर की तस्वीर (ETV BHARAT)

24 जुलाई 2025, बस्तर में एक साथ 67 नक्सलियों का सरेंडर: इस दिन बस्तर के पांच जिलों में कुल मिलाकर 67 नक्सलियों ने सरेंडर किया. इनमें 25 नक्सलियों ने बीजापुर में सरेंडर किया. 16 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में हथियार डाले. कांकेर में 13 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा. नारायणपुर में 8 नक्सलियों ने पुलिस फोर्स के सामने सरेंडर किया. सुकमा में 5 माओवादियों ने लाल आतंक को अलविदा कहा. इस सरेंडर में नक्सलियों के एक सब जोनल कमेटी सदस्य, दो DVCM, दो कंपनी PPCM,बटालियन और कंपनी पार्टी के तीन सदस्य शामिल रहे. इसके अलावा ACM स्तर के आठ माओवादियों ने भी हथियार डाले.

Naxal surrender in Dantewada
दंतेवाड़ा में नक्सल सरेंडर (ETV BHARAT)

27 जून 2025, नारायणपुर में 6 माओवादियों का सरेंडर: नारायणपुर में फोर्स के चलाए जा रहे माओवाद विरोधी अभियान से प्रभावित होकर कुल 6 नक्सलियों ने सरेंडर किया. इनमें चार महिला नक्सली शामिल थी.

6 जून 2025, दंतेवाड़ा में 7 नक्सलियों का आत्मसमर्पण: 7 नक्सलियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर देंतेवाड़ा में सरेंडर कर दिया.

2 जून 2025, सुकमा में 16 माओवादियों का अत्मसमर्पण: सुकमा में 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया. इनमें सरेंडर करने वाले कुल 6 नक्सली 25 लाख रुपये के इनामी हैं. सरेंडर करने वाले 16 नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल थी.

27 मई 2025, सुकमा में 18 नक्सलियों का सरेंडर: सुकमा में पीएलजीए बटालियन समेत साउथ बस्तर डिवीजन के कुल 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया. सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर पहले कुल 39 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

23 मई 2025, बस्तर में 33 नक्सलियों का सरेंडर: बस्तर में सुरक्षा बलों के सामने 33 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें से 24 पर कुल 91 लाख रुपये का इनाम था.

13 मई 2025, दंतेवाड़ा में 6 नक्सलियों का सरेंडर: 13 मई को दंतेवाड़ा में एक महिला नक्सली समेत 6 माओवादियों ने हथियार डाल दिए.

8 अप्रैल 2025, दंतेवाड़ा मे 26 माओवादियों का आत्मसमर्पण: इस दिन दंतेवाड़ा में कुल 26 नक्सलियों ने सरेंडर किया. जिनमें तीन पर इनाम था.

7 अप्रैल 2025: नारायणुपर में 5 महिला नक्सलियों का सरेंडर, सभी नक्सली अबूझमाड़ में थीं एक्टिव

28 फरवरी 2025: सुकमा में 7 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा

9 जनवरी 2025: बीजापुर में 13 नक्सलियों का सरेंडर

