Yearender 2025: छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सल सरेंडर, नक्सलवाद के खिलाफ जंग को मिली बड़ी कामयाबी

रायपुर: नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ में साल 2025 काफी निर्णायक साबिद हुआ है. बस्तर संभाग के सातों जिलों के अलावा छत्तीसगढ़ के दूसरे नक्सल प्रभावित जिलों में भी नक्सलियों ने सरेंडर कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला लिया. छत्तीसगढ़ में हुए बड़े नक्सल सरेंडर पर एक नजर.

16 दिसंबर 2025, बीजापुर में 34 नक्सलियों ने डाले हथियार : बीजापुर एसपी ऑफिस में 16 दिसंबर 2025 को एक साथ 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया. इनमें से 26 नक्सलियों पर कुल 84 लाख रुपये का इनाम था. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया कि सात महिलाओं सहित इन कैडरों ने 'पूना मार्गेन' (पुनर्वास से सामाजिक एकीकरण तक) पुनर्वास पहल के तहत सरेंडर किया.

नक्सलवाद के खिलाफ जंग में मिली सफलता (ETV BHARAT)

8 दिसंबर 2025, राजनांदगांव में 12 नक्सलियों का सरेंडर: छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन का असर साल पर दिखाई देता रहा. यहां की नई नक्सल और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर राजनांदगांव में कुल 12 नक्सलियों ने 8 दिसंबर को सरेंडर किया. इन नक्सलियों में टॉप नक्सल कमांडर रामधेर मज्जी भी शामिल था. इस नक्सली पर 1.5 करोड़ रुपये का इनाम घोषित था. नक्सली रामधेर मज्जी नक्सलियों के एमएमसी जोन (MMC,महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़) का टॉप नक्सल कमांडर था. रामधेर मज्जी ने AK-47 रायफल के साथ सरेंडर किया. रामधेर मज्जी के साथ संभागीय समिति के सदस्य (DVCM) चंदू दादा, ललिता, जानकी, प्रेम और क्षेत्र समिति के सदस्य (ACM) रामसिंह दादा और सुकेश ने भी आत्मसमर्पण किया.

राजनादंगांव में एमसीसी जोन के नक्सलियों का सरेंडर (ETV BHARAT)

26 नवंबर 2025, बीजापुर में 41 नक्सलियों का सरेंडर: बीजापुर में 26 नवंबर को 41 नक्सलियों का सरेंडर हुआ. सरेंडर करने वाले 32 नक्सलियों पर 1.19 करोड़ रुपये का इनाम था. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इस सरेंडर पर कहा कि सभी नक्सलियों ने नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति (पूना मार्गेम, पुनर्वास से पुनर्जीवन' या 'नया रास्ता') अभियान के तहत आत्मसमर्पण किया. इन 41 कैडरों में से 39 माओवादी नक्सल संगठन के दक्षिण उप-क्षेत्रीय ब्यूरो के नक्सली थे. वे सभी प्रतिबंधित संगठन की दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति, तेलंगाना राज्य समिति और धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ा डिवीजनों से जुड़े थे.

25 नवंबर 2025, नारायणपुर में 28 नक्सलियों का सरेंडर: छत्तीसगढ़ सरकार की नई नक्सल और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नारायणपुर में 28 नक्सलियों ने सरेंडर किया. सभी नक्सली कड़ी सुरक्षा के बीचनारायणपुर पहुंचे, जो संविधान और राज्य की पूना मार्गेम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) नीति में नए सिरे से विश्वास का संकेत है. सभी नक्सली दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DSZC) के सक्रिय सदस्य थे, और सभी ने हाथों में हथियार लेकर आत्मसमर्पण किया.

नारायणपुर में नक्सल सरेंडर (ETV BHARAT)

17 अक्टूबर 2025, 210 नक्सलियों का सरेंडर : छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर बस्तर में 17 अक्टूबर को हुआ. जगदलपुर में एक साथ कुल 210 नक्सलियों ने हाथों में संविधान की किताब और गुलाब का फूल लेकर सरेंडर किया. सभी नक्सलियों ने सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ के डीजीपी अरुणदेव गौतम, एडीजी विवेकानंद सिन्हा और आईजी सुंदरराज पी के सामने सरेंडर किया. आत्मसमर्पण करने वालों में केंद्रीय समिति के सदस्य वासुदेव राव उर्फ सतीश उर्फ ​​रूपेश उर्फ ​​विकल्प, दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य रनिता और संतु शामिल रहे. इनके साथ, 20 से अधिक डिवीजनल कमेटी के सदस्यों, 30 से अधिक क्षेत्र समिति के सदस्यों और अन्य कैडर माओवादियों ने भी हथियार डाल दिए. इस सरेंडर के साथ अबूझमाड़ का अधिकांश हिस्सा नक्सली प्रभाव से मुक्त होने का दावा बस्तर पुलिस की तरफ से किया गया.