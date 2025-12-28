ETV Bharat / state

YearEnder 2025; यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई में बड़ा सुधार, अपराध में भी गिरावट

वर्ष 2025 में जारी विभिन्न राष्ट्रीय व स्वतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की स्थिति में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया.

YearEnder 2025
YearEnder 2025
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 28, 2025 at 10:18 AM IST

5 Min Read
लखनऊ : वर्ष 2025 में जारी विभिन्न राष्ट्रीय व स्वतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की स्थिति में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है. शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन, सतत विकास, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में राज्य की रैंकिंग और प्रदर्शन पर इन रिपोर्टों ने विस्तृत तस्वीर पेश की है.

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2024 : रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ने और गणितीय क्षमता में बड़ा सुधार देखने को मिला है. वर्ष 2018 में जहां राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से नीचे था, वहीं निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन और सतत प्रयासों के चलते 2024 में सकारात्मक बदलाव दर्ज किए गए हैं. शिक्षक उपस्थिति 87.5% और छात्र उपस्थिति 75.9% तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है.

साक्षरता कौशल में सुधार : 2018 में 12.3% बच्चों में पढ़ने की क्षमता थी, जो 2024 में बढ़कर 27.9% हो गई. कक्षा 5 के छात्रों की पढ़ने की क्षमता 2018 में 36.2% थी, जो 2024 में 50.5% हो गई. कक्षा 8 के छात्रों में यह प्रतिशत 2022 में 62.6% से बढ़कर 2024 में 67.3% हो गया.



गणितीय दक्षता : 2018 में 11.2% से बढ़कर 2024 में 31.6% हो गई. कुल 20 प्रतिशत अंकों की बढ़त के साथ उत्तर प्रदेश अब गुजरात और तमिलनाडु जैसे शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है.

वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक (Fiscal Health Index–FHI) 2025 : नीति आयोग द्वारा जारी FHI 2025 में उत्तर प्रदेश ने 18 प्रमुख राज्यों में 7वां स्थान प्राप्त किया है. मुख्य कारण पूंजीगत व्यय में लगभग 27% का उच्च आवंटन हुआ है. प्रभावी ऋण प्रबंधन बेहतर रहा, इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के साथ शामिल है, जबकि ओडिशा इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा.

उच्च शिक्षा रैंकिंग (NIRF) 2025 : राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 में उत्तर प्रदेश के 9 विश्वविद्यालय/संस्थान शामिल हुए हैं.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर – 5वां स्थान
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) – 10वां स्थान
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) – 19वां स्थान
IIT (BHU) वाराणसी – 31वां स्थान
एमिटी विश्वविद्यालय – 37वां स्थान
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय – 69वां स्थान
किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी – 83वां स्थान
शिव नादर विश्वविद्यालय – 85वां स्थान
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय – 99वां स्थान


UDISE+ रिपोर्ट 2024–25 : सकल नामांकन अनुपात (GER) उच्च प्राथमिक (कक्षा 6–8) में GER 2023–24 के 77.4% से बढ़कर 2024–25 में 83.9% हो गया. उच्च माध्यमिक (कक्षा 11–12) में GER 53.2% पर स्थिर रहा, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है.


ड्रॉपआउट दर में सुधार : 2024–25 में कक्षा 3 से 5 (प्रिपरेटरी स्तर) में शून्य ड्रॉपआउट दर्ज किया गया. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर ड्रॉपआउट दर में 2022–23 और 2023–24 की तुलना में कमी आई. सभी स्तरों पर ड्रॉपआउट दर एकल अंक में आ गई है, जबकि 2022–23 में यह लगभग 15% थी.

परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (PGI) 2.0 : 2022–23 में उत्तर प्रदेश का स्कोर 499.8 था (Aspiring Two श्रेणी). 2023–24 में स्कोर बढ़कर 528.01 हो गया, यानी लगभग 29 अंकों की वृद्धि. 2023–24 में केवल गौतम बुद्ध नगर जिला ‘प्रचेष्टा-1’ श्रेणी में शामिल हुआ. कई जिलों को प्रचेष्टा-3 से उन्नत कर प्रचेष्टा-2 में लाया गया.


SDG इंडिया इंडेक्स 2023–24 : उत्तर प्रदेश ने 29वें स्थान से 18वें स्थान पर छलांग लगाई.
श्रेणी : परफॉर्मर से फ्रंट रनर
स्कोर : 2018–19 में 42 से बढ़कर 2023–24 में 67
यह प्रगति स्पष्ट नीति, प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी का परिणाम मानी गई है.

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 : उत्तर प्रदेश बड़े/मध्यम राज्यों में 17वें स्थान पर रहा. जिसकी मुख्य वजह यह बताया गया है कि हाईकोर्ट में 51% जजों के पद रिक्त हैं. जेलों में अत्यधिक भीड़ है. अंडरट्रायल कैदियों की संख्या अधिक है.

कॉमन कॉज और लोकनीति-CSDS की रिपोर्ट के अनुसार : उत्तर प्रदेश की जेलें देश में सबसे अधिक भीड़ वाली हैं. देश के कुल अंडरट्रायल कैदियों में से लगभग 40% यूपी से हैं, जो पांच साल से अधिक समय से बिना सजा जेल में हैं.


सकारात्मक पहलू : पुलिस बजट में वृद्धि हुई है, पुलिस बल में कुछ सुधार हुआ. यूपी में पुलिसिंग की स्थिति 2025 बेहतर हुई है. 2025 में डीजीपी द्वारा तकनीक आधारित 10-सूत्रीय रोडमैप और संगठित अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति.


पोषण सेवन रिपोर्ट 2022–23 और 2023–24 : ग्रामीण यूपी में औसत कैलोरी सेवन 2118 से घटकर 2086 किलो कैलोरी हुई. शहरी क्षेत्रों में 2084 से घटकर 2080 किलो कैलोरी हुई. प्रोटीन का बड़ा हिस्सा अब भी अनाज से आता है, जबकि दालों और पशु प्रोटीन की हिस्सेदारी कम बनी हुई है.


NCRB अपराध रिपोर्ट 2023 (जारी 2025) : 2017 के बाद से राज्य में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं. हत्या की दर राष्ट्रीय औसत 2.1 के मुकाबले यूपी में 1.4 प्रति लाख. फिरौती के लिए अपहरण लगभग शून्य. IPC के तहत कुल अपराधों में यूपी का 20वां स्थान. भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023, हेलमेट न पहनने से 4,768 मौतें (तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान). सीट बेल्ट न पहनने से 1,858 मौतें. 63.75% मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में हुईं.


मार्च 2023 सबसे घातक महीना रहा : कुल मिलाकर, 2025 की विभिन्न रिपोर्टें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश ने शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन और कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय प्रगति की है, हालांकि न्याय, पुलिसिंग और पोषण जैसे क्षेत्रों में अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं.


