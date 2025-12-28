Yearender 2025 : भजनलाल सरकार के लिए फैसलों, विकास और चुनौतियों का साल, CS और CM सेकेट्री भी बदले
साल 2025 राजस्थान की राजनीति में भजनलाल सरकार के लिए निर्णायक रहा. जानिए कैसा रहा ये साल...
Published : December 28, 2025 at 6:32 AM IST
जयपुर : राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए वर्ष 2025 कई मायनों में अहम रहा. इस साल सरकार ने अपनी नीतियों, प्राथमिकताओं और कार्यशैली को जमीन पर उतारने का प्रयास किया. 2025 को जहां सरकार 'सुशासन और विकास' के एजेंडे के रूप में पेश करती रही, वहीं विपक्ष के आरोपों ने भी सरकार को चुनौतियों से जोड़ा. प्रवासी राजस्थान दिवस ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी तो अंता उपचुनाव की हार ने सरकार के कामकाज पर सवाल भी खड़े किए. इसके साथ इस साल मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की खबरें भी सुर्खियों में बनी रही. इस साल में ब्यूरोक्रेसी में तालमेल के अभाव के बीच मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सचिव को बदलने की बड़ी घटना भी सामने आई. वहीं, सरकार इस साल में भी राज्य नियुक्तियां नहीं कर पाई.
उपलब्धियां और चुनौतियां साथ : वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुंदर शर्मा कहते हैं कि यह साल सरकार के लिए उपलब्धियां भरा रहा तो वहीं काफी चुनौतियां भी इसी साल में सामने आई. राम जल सेतु परियोजना, यमुना जल समझौता, प्रवासी राजस्थान दिवस, सहित बड़े काम इसी साल के रहे. साल के अंत में अंता उपचुनाव की हार और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ी. इतना ही नहीं इससे भी राजनीतिक नियुक्तियों की राह देख रहे नेताओं और का इंतजार भी खत्म नहीं हुआ.
राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी : उन्होंने कहा कि 2025 में भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा फोकस निवेश और औद्योगिक विकास रहा. सरकार ने राज्य को निवेश-मित्र बनाने के लिए कई नीतिगत फैसले लिए. उद्योग, ऊर्जा, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए नए एमओयू किए गए. उन्होंने कहा कि सरकार का दावा रहा कि इन प्रयासों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. पर्यटन नीति के जरिए विरासत, धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाए गए.
इन्फ्रास्ट्रक्चर और शहरी-ग्रामीण विकास : साल 2025 में सड़कों, बिजली, पानी और शहरी विकास परियोजनाओं पर खास ध्यान दिया गया. कई शहरों में सड़क चौड़ीकरण, सीवरेज और पेयजल योजनाओं को गति मिली. ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क और बिजली आपूर्ति सुधार के प्रयास किए गए. सरकार ने दावा किया कि इन योजनाओं से आमजन को सीधा लाभ मिला है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में काम की रफ्तार को लेकर सवाल भी उठे थे.
शिक्षा, रोजगार और युवा नीति : युवाओं के लिए रोजगार और पारदर्शी भर्ती सरकार की बड़ी प्राथमिकता रही. सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाने और पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्ती के दावे किए गए. शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं और संस्थानों की घोषणाएं हुईं. साथ ही स्किल डेवलपमेंट और रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को अवसर देने की कोशिश की गई.
कृषि और जनकल्याण : किसानों के लिए कर्ज राहत, सिंचाई परियोजनाओं और कृषि योजनाओं पर भी सरकार ने ध्यान दिया. कुछ इलाकों में किसानों को राहत मिली तो कुछ जगहों पर मौसम और फसल नुकसान को लेकर असंतोष भी सामने आया. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही, योजनाओं को सरकार ने अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाया.
आर्थिक तंत्र को मजबूत करने की कवायद : श्यामसुंदर शर्मा कहते हैं कि 2025 का साल भजनलाल सरकार के लिए विकास, समावेशन और सुशासन की दिशा में तीव्र कदमों का रहा. निवेश, पर्यटन, तकनीकी नीति और सामाजिक योजनाओं ने विकास की नई दिशा दी, जबकि सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी जबरदस्त जोर रहा. राजनीतिक प्रतिक्रिया मिश्रित रही. सुधार और जीवन-स्तर से जुड़े परिणामों को आम जनता और व्यापार समुदाय ने सकारात्मक तरीके से देखा.
लाखों करोड़ रुपए के एमओयू : भजनलाल शर्मा की सरकार ने राजस्थान को समृद्ध, निवेश-मित्र राज्य बनाने के लिए कई राजनीतिक कदम उठाए. सरकार ने राज्य के लिए विशाल निवेश रोडमैप पेश किया है, जिसमें Rising Rajasthan Initiative के तहत लाखों करोड़ रुपए के एमओयू और ₹35-₹37 लाख करोड़ की निवेश योजना शामिल है. इससे रोजगार, उद्योग और बुनियादी ढांचे को बल मिलेगा. सरकार की और से दवा रहा कि इस साल में 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतरे.
नीतियां बनी विकास का रोड मैप :
- पर्यटन नीति 2025 : सरकार ने राजस्थान पर्यटन नीति 2025 जैसे व्यापक कार्यक्रमों को भी लागू किया, जिससे राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी भूमिका देने की कोशिश हुई है.
- AI पॉलिसी : सरकार ने Rajasthan AI Policy 2025 लागू करने की घोषणा में भी तकनीकी उन्नति को बढ़ावा मिला, जिससे भविष्य की नौकरी-उत्पादन संरचना और स्टार्टअप-माइंडसेट को समर्थन मिला.
- विकास योजना और जन-कल्याण : सरकार ने शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार पर जोर दिया. नगरीय विकास के तहत सड़कों, जल-और सीवरेज परियोजनाओं में भारी निवेश किया गया, जिसमें लगभग 18 लाख लोगों को लाभ पहुंचा.
- कृषि को मजबूत किया : कृषि क्षेत्र में किसानों को राहत देने के लिए कर्ज माफी जैसी योजनाएं शुरू की गई, जिससे छोटे किसान राहत महसूस कर रहे हैं.
- शिक्षा, रोजगार और महिला-सशक्तिकरण : भजनलाल सरकार ने शिक्षा, रोजगार और महिला-सशक्तिकरण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए. रोजगार मेलों और स्किल-डेवलपमेंट कार्यक्रमों के तहत युवाओं के लिए लाखों नौकरियां और प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाए गए.
- सुरक्षा, शासन और अपराध नियंत्रण : इस वर्ष सरकार ने कानून प्रवर्तन और शासन में सुधार पर जोर रखा. भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाकर 296 परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों पर नियंत्रण, 394 आरोपियों को गिरफ्तार करने जैसे सकारात्मक कदम उठाए गए.
- पड़ोसी राज्यों से समर्थन : भजनलाल सरकार ने फ्लड रिलीफ और आपदा-प्रबंधन में भी पड़ोसी राज्यों, जिसमें हरियाणा और पंजाब के साथ समर्थन साझा किया.
कानून-व्यवस्था और प्रशासन : 2025 में कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाने की बात कही. अपराध नियंत्रण, माफिया और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के दावे किए गए, प्रशासनिक स्तर पर तबादलों और फैसलों को लेकर भी सरकार चर्चा में रही. वर्ष 2025 में सरकार को विपक्ष के तीखे हमलों का सामना करना पड़ा. महंगाई, बेरोजगारी और कुछ नीतिगत फैसलों को लेकर आलोचना हुई. उपचुनावों और राजनीतिक घटनाक्रमों ने सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल भी बनाया.
चुनौतियां जो साल भर बनी रही :
- ब्यूरोक्रेसी में तालमेल का अभाव : ब्यूरोक्रेसी में तालमेल के अभाव के कारण सरकार को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी. राजस्थान की राजनीति में ऐसा पहली बार था जब किसी सरकार में मुख्य सचिव और अतिरिक्त सचिव 2 साल के भीतर ही बदल दिए गए हों.
- विपक्ष का हमला : सरकार को इस साल में कांग्रेस के प्रमुख नेता जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जैसे नेताओं के आरोपों को लगातार झेलना पड़ा. कांग्रेस की ओर से हमलावर नीति ने सरकार को काफी परेशान किया.
- बेरोजगारी और रोजगार सृजन : युवाओं में सरकारी नौकरियों को लेकर असंतोष, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखना, निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर रोजगार पैदा करना बड़ी चुनौती रहा.
- महंगाई और आम आदमी पर दबाव : पेट्रोल-डीजल, गैस और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतें, मध्यम वर्ग और गरीब तबके पर आर्थिक दबाव, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय की अपेक्षा रही.
- किसानों से जुड़ी समस्याएं : फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और भुगतान में देरी, मौसम की मार, सूखा और जल संकट, कृषि लागत बढ़ने से किसानों की नाराजगी, खाद बीज की कमी से किसान परेशान रहा.
- कानून-व्यवस्था बनाए रखना : पेपर लीक और परीक्षा घोटालों पर सख्त कार्रवाई की मांग, महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण, सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना भी चुनौतीपूर्ण रहा.
- पुरानी योजनाओं बनाम नई नीतियां : नई योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चुनौतियों वाला रहा.
- प्रशासनिक अनुभव की कमी का दबाव : नई सरकार होने के कारण निर्णयों में संतुलन बनाना, अफसरशाही और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तालमेल, तेज फैसलों के साथ जमीनी क्रियान्वयन से जुड़े मामलों में सरकार घिरी रही.
- विपक्ष का राजनीतिक दबाव : कांग्रेस और अन्य दलों का लगातार विरोध, सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की रणनीति, हर फैसले पर राजनीतिक बहस और आलोचना से गुजरना पड़ा.
- जल संकट और बुनियादी सुविधाएं : कई जिलों में पानी की कमी, बिजली आपूर्ति और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, शहरीकरण से बढ़ती समस्याएं रही.
