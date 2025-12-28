ETV Bharat / state

Yearender 2025 : भजनलाल सरकार के लिए फैसलों, विकास और चुनौतियों का साल, CS और CM सेकेट्री भी बदले

जयपुर : राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के लिए वर्ष 2025 कई मायनों में अहम रहा. इस साल सरकार ने अपनी नीतियों, प्राथमिकताओं और कार्यशैली को जमीन पर उतारने का प्रयास किया. 2025 को जहां सरकार 'सुशासन और विकास' के एजेंडे के रूप में पेश करती रही, वहीं विपक्ष के आरोपों ने भी सरकार को चुनौतियों से जोड़ा. प्रवासी राजस्थान दिवस ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी तो अंता उपचुनाव की हार ने सरकार के कामकाज पर सवाल भी खड़े किए. इसके साथ इस साल मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की खबरें भी सुर्खियों में बनी रही. इस साल में ब्यूरोक्रेसी में तालमेल के अभाव के बीच मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सचिव को बदलने की बड़ी घटना भी सामने आई. वहीं, सरकार इस साल में भी राज्य नियुक्तियां नहीं कर पाई.

उपलब्धियां और चुनौतियां साथ : वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुंदर शर्मा कहते हैं कि यह साल सरकार के लिए उपलब्धियां भरा रहा तो वहीं काफी चुनौतियां भी इसी साल में सामने आई. राम जल सेतु परियोजना, यमुना जल समझौता, प्रवासी राजस्थान दिवस, सहित बड़े काम इसी साल के रहे. साल के अंत में अंता उपचुनाव की हार और मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने से सरकार को आलोचना भी झेलनी पड़ी. इतना ही नहीं इससे भी राजनीतिक नियुक्तियों की राह देख रहे नेताओं और का इंतजार भी खत्म नहीं हुआ.

राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी : उन्होंने कहा कि 2025 में भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा फोकस निवेश और औद्योगिक विकास रहा. सरकार ने राज्य को निवेश-मित्र बनाने के लिए कई नीतिगत फैसले लिए. उद्योग, ऊर्जा, खनन और पर्यटन क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए नए एमओयू किए गए. उन्होंने कहा कि सरकार का दावा रहा कि इन प्रयासों से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी. पर्यटन नीति के जरिए विरासत, धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी कदम उठाए गए.

इन्फ्रास्ट्रक्चर और शहरी-ग्रामीण विकास : साल 2025 में सड़कों, बिजली, पानी और शहरी विकास परियोजनाओं पर खास ध्यान दिया गया. कई शहरों में सड़क चौड़ीकरण, सीवरेज और पेयजल योजनाओं को गति मिली. ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़क और बिजली आपूर्ति सुधार के प्रयास किए गए. सरकार ने दावा किया कि इन योजनाओं से आमजन को सीधा लाभ मिला है. हालांकि, कुछ क्षेत्रों में काम की रफ्तार को लेकर सवाल भी उठे थे.

शिक्षा, रोजगार और युवा नीति : युवाओं के लिए रोजगार और पारदर्शी भर्ती सरकार की बड़ी प्राथमिकता रही. सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को साफ-सुथरा बनाने और पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्ती के दावे किए गए. शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं और संस्थानों की घोषणाएं हुईं. साथ ही स्किल डेवलपमेंट और रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को अवसर देने की कोशिश की गई.