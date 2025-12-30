ETV Bharat / state

Yearender 2025 : जयपुर के लिए ग्लैमर, गौरव और गहरे घावों का रहा साल 2025

साल 2025 जयपुर के लिए सिर्फ उपलब्धियों का साल नहीं था, बल्कि ये आत्ममंथन का दौर भी रहा. पढ़िए...

Yearender 2025
Yearender 2025 (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 10:59 AM IST

|

Updated : December 30, 2025 at 12:02 PM IST

13 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : साल 2025 जयपुर के लिए सिर्फ एक कैलेंडर वर्ष नहीं रहा, बल्कि से ऐसा दौर रहा, जिसमें शहर ने एक साथ ग्लैमर की चमक, वैश्विक पहचान, युवा ऊर्जा, निवेश की उम्मीदें, सांस्कृतिक गौरव के साथ-साथ हादसों और सवालों की आग भी झेली. कभी जयपुर बॉलीवुड सितारों से जगमगाया तो कभी अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों पर हुई घटनाओं ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया. कुल मिलाकर 2025 जयपुर के लिए जश्न और पीड़ा दोनों का साक्षी बना.

बॉलीवुड सितारों से हुआ चकाचौंध : 2025 में जयपुर में आयोजित IIFA अवॉर्ड्स ने शहर को ग्लैमर और बॉलीवुड की चमक से भर दिया, जहां कई बड़े कलाकार और फिल्मी हस्तियां शामिल हुईं. इस भव्य समारोह में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर खान, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन और कृति सेनन जैसे बड़े कलाकारों ने आईफा की रात को यादगार बनाया. वहीं, नोरा फतेही, अभिषेक बनर्जी, अपारशक्ति खुराना और करिश्मा तन्ना ने भी समारोह में चार चांद लगाए. आयोजन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दीया कुमारी सहित राजनीतिक नेतृत्व की भी उपस्थिति रही, जिससे ये कार्यक्रम न केवल मनोरंजन बल्कि स्थानीय और राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक बना. इस शाही और सितारों भरे इवेंट ने जयपुर को पूरे बॉलीवुड के बीच 2025 में एक प्रमुख ग्लैमर हब के रूप में स्थापित किया.

IIFA अवार्ड्स का आयोजन
IIFA अवार्ड्स का आयोजन (FIle Photo)

पढ़ें. आईफा अवॉर्ड्स 2025: शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित की परफॉर्मेंस ने जीता दिल, शाहिद ने बाइक पर मारी धांसू एंट्री

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मिली मेजबानी : खेलों के मोर्चे पर 2025 जयपुर के लिए खास रहा. 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर जयपुर ने खुद को देश के प्रमुख खेल शहरों की कतार में मजबूती से खड़ा किया. एसएमएस स्टेडियम सहित विभिन्न खेल परिसरों में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में देशभर के विश्वविद्यालयों से आए हजारों युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया. एथलेटिक्स, कुश्ती, तैराकी, शूटिंग और टीम खेलों सहित अनेक प्रतिस्पर्धाओं ने शहर में खेल उत्साह का माहौल बनाया. इस आयोजन से न केवल युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच मिला, बल्कि जयपुर की स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट कैपेसिटी और खेल पर्यटन की संभावनाओं को भी नई पहचान मिली. 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शहर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल रहे.

खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी (FIle Photo)

पढ़ें. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स: भरतपुर में धूमधाम से हुआ समापन, खिलाड़ियों को दिए गए मेडल

प्रवासी राजस्थानी दिवस में मिला निवेश : आर्थिक दृष्टि से 2025 जयपुर के लिए निवेश का साल रहा. प्रवासी राजस्थानी निवेश के लिए राजस्थान 2025 में एक मजबूत और भरोसेमंद केंद्र के रूप में उभरा. इस मंच पर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश प्रस्तावों (MoU) पर हस्ताक्षर हुए. राज्य सरकार ने वस्त्र, पर्यटन और खनिज जैसे क्षेत्रों के लिए नई औद्योगिक नीतियों के साथ ब्याज अनुदान और अन्य प्रोत्साहन लागू किए, जिससे प्रवासी राजस्थानियों का भरोसा और भागीदारी बढ़ी. इसका असर ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन और पर्यटन जैसे रणनीतिक सेक्टरों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा. ये आयोजन वैश्विक पूंजी और विकास साझेदारी के केंद्र के रूप में स्थापित हुआ.

पढ़ें. प्रवासी राजस्थान दिवस: राजस्थान पर्यटन नीति–2025 लांच, सीएम बोले,' प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं'

जयपुर में हुई महत्वपूर्ण घटनाएँ
जयपुर में हुई महत्वपूर्ण घटनाएँ (ETV Bharat GFX)

जयगढ़ फेस्टिवल में झलकी संस्कृति : 2025 में आयोजित जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल ने शहर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दी. जयगढ़ किले के भव्य परिसर में हुए इस आयोजन में राजस्थान की लोक कलाएं, मंगनियार संगीत, शास्त्रीय और समकालीन प्रस्तुतियां, शिल्प, विरासत संवाद और हेरिटेज वॉक शामिल रहीं. शाही परिवेश और आधुनिक शैली ने इस फेस्टिवल को खास बनाया. यहां परंपरा और नवाचार एक साथ नजर आए. फेस्टिवल ने न केवल स्थानीय कलाकारों और पारंपरिक विधाओं को मंच दिया, बल्कि सांस्कृतिक पर्यटन को भी नई दिशा दी. इससे ये आयोजन 2025 में जयपुर की सांस्कृतिक उपलब्धियों में प्रमुख रूप से दर्ज हुआ.

जयगढ़ फेस्टिवल
जयगढ़ फेस्टिवल (FIle Photo)

पढ़ें. जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का समापन, कला-इतिहास, संगीत और संवाद का रहा समागम

एसएमएस अस्पताल अग्निकांड के जख्म : 2025 में जयपुर के सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ICU में आग लगने की भीषण घटना ने स्वास्थ्य व्यवस्था की सुरक्षा पर गंभीर शंकाएं पैदा कर दीं. इस हादसे में 9 मरीजों की मौत हो गई. परिजनों ने अस्पताल की अग्नि सुरक्षा की कमी पर सवाल उठाए और सरकार ने उच्च-स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया. हादसे का कारण प्रारंभिक जांच में शॉर्ट-सर्किट और धुएं का फैलना बताया गया, जिससे कई गंभीर हालत के रोगियों को बाहर निकालना मुश्किल हो गया. इस आग पर काबू पाने में फायर फाइटर्स को करीब दो घंटे का समय लगा. हालांकि, इसके बाद कई दिनों तक राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप की आग लगी रही.

पढ़ें. SMS अस्पताल अग्निकांड : दवा लेने आए, दर्द लेकर गए, परिजन बोले- शॉर्ट सर्किट के बारे में बताया, स्टाफ ने की अनदेखी

SMS अस्पताल अग्निकांड
SMS अस्पताल अग्निकांड (File Photo)

लापरवाही की कीमत 14 जिंदगियां : 2025 में जयपुर की सड़क सुरक्षा के इतिहास में हरमाड़ा इलाके में हुआ डंपर हादसा एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया. एक अनियंत्रित डंपर ने कई वाहनों और राहगीरों को टक्कर मार दी, इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और करीब 10 घायल हुए. कुछ ही पलों में सड़क पर चीख-पुकार और अफरातफरी मच गई. तेज रफ्तार डंपर ने करीब 20 गाड़ियों को टक्कर मारी थी. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया. फुटेज में दिखा कि पहले डंपर ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक कार को टक्कर मारी थी. इसके बाद कार चालक ने डंपर को रोकने की कोशिश की तो चालक डंपर को तेज गति से दौड़ाकर ले गया. भागने के चक्कर में लोहा मंडी रोड पर पहुंचते ही डंपर बेकाबू हो गया और कई गाड़ियों और राहगीरों को रौंदता हुआ चला गया. इसके बाद आगे जाकर डंपर पलट गया.

पढ़ें. जयपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहन चपेट में लिए, 14 की मौत, कई घायल

स्कूली छात्रा अमायरा की मौत का मामला : 2025 में जयपुर को झकझोर देने वाले मामलों में स्कूल में छात्रा अमायरा की संदिग्ध मौत सबसे गंभीर और संवेदनशील घटनाक्रमों में शामिल रहा. इस मामले ने निजी स्कूलों की जवाबदेही, बुलिंग, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए. परिजनों और अभिभावक संगठनों के विरोध, जांच की मांग और प्रशासनिक चुप्पी ने इसे सिर्फ एक स्कूल हादसा नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की संवेदनशीलता की परीक्षा बना दिया. अब तक भी ये मामला न्याय, पारदर्शिता और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का प्रतीक बनकर सुर्खियों में है.

स्कूली छात्रा अमायरा की मौत
स्कूली छात्रा अमायरा की मौत (FIle Photo)

पढ़ें. Amayra Death case : 'लापता शिक्षा मंत्री', पूरे शहर में लगे पोस्टर, जानें पूरा मामला

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी : 2025 में जयपुर आध्यात्मिक और सामाजिक कारणों से भी चर्चा में रहा, जिसमें देशभर में प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी सुर्खियों में रही. उनका विवाह हरियाणा के यमुनानगर निवासी शिप्रा शर्मा के साथ हुआ. पारंपरिक थीम पर भव्य सजावट, फूलों के आर्क, राजस्थानी स्वागत व्यवस्था और राजस्थानी-ब्रज संस्कृति के मेल ने समारोह को विशेष पहचान दी. विवाह के बाद आयोजित रिसेप्शन में लगभग 500 चुनिंदा वीआईपी मेहमानों के शामिल हुए. इनमें देशभर के शीर्ष संत-महंत, राजनीतिक हस्तियां, उद्योगपति और कला-साहित्य जगत की प्रमुख शख्सियतें शामिल हैं. खास अतिथियों में कवि कुमार विश्वास, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर (वृंदावन) और जयपुर के प्रमुख संत-महंतों की उपस्थिति ने इस विवाह समारोह को सामाजिक विमर्श का केंद्र बना दिया.

कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी
कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी (FIle Photo)

पढ़ें. जयपुर में भव्य विवाह: कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा शर्मा के साथ लिए 7 फेरे

हटाया गया बीआरटीएस कॉरिडोर : 2025 में जयपुर के शहरी यातायात से जुड़ा एक बड़ा फैसला बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने के रूप में सामने आया. वर्षों से विवाद, जाम और जन-विरोध का कारण बने बीआरटीएस को हटाने का निर्णय ट्रैफिक दबाव, सड़क संकरी होने और आम वाहन चालकों की परेशानियों को देखते हुए लिया गया. कॉरिडोर हटने के बाद सीकर रोड सहित प्रमुख मार्गों पर सड़क चौड़ी हुई, जिससे निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में सुगम हुई. हालांकि, इस फैसले ने बीआरटीएस परियोजना की योजना, करोड़ों रुपए के खर्च और शहरी परिवहन नीति की विफलता पर भी सवाल खड़े किए.

पढ़ें. जयपुर में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का काम शुरू, यूडीएच मंत्री ने अनुशासन की कमी को बताया फेल होने का कारण

कार्बन उत्सर्जन कम करने पर 35 देश की सहमति : 2025 में जयपुर वैश्विक पर्यावरणीय कूटनीति के केंद्र के रूप में उभरा. 'जयपुर डिक्लेरेशन' को 35 देशों का समर्थन मिला और आगामी 10 वर्षों के लिए पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हुए कार्बन उत्सर्जन कम करने की साझा रणनीति तय की गई. इस अंतरराष्ट्रीय सहमति के तहत 3 आर (रिड्यूस-रीयूज-रीसायकल), सर्कुलर इकोनॉमी, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत शहरी विकास और हरित जीवनशैली को नीति के मूल में रखने पर जोर दिया गया. विकसित और विकासशील देशों की भागीदारी ने इसे केवल घोषणा नहीं, बल्कि वैश्विक सहयोग का रोडमैप बनाया, जिसमें औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन साधने की प्रतिबद्धता दिखाई दी.

पढ़ें. जयपुर डिक्लेरेशन को 35 देशों का समर्थन, आगामी 10 सालों के लिए पर्यावरण संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन को कम करने की रणनीति तय

जयपुर में फिर हुआ एक निगम : 2025 में राजस्थान की नगरीय राजनीति और प्रशासन एक अहम बदलाव के दौर से गुजरा. जयपुर, कोटा और जोधपुर में विभाजित नगर निगमों को समाप्त कर उन्हें फिर से एक नगर निगम के रूप में पुनर्गठित किया गया. इसी वर्ष इन नगर निगमों का निर्वाचित कार्यकाल भी पूरा हो गया, जिसके बाद फिलहाल शहरों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई और शहरी शासन पूरी तरह प्रशासनिक नियंत्रण में चला गया. इस बीच प्रदेश सरकार ने 'एक राज्य-एक चुनाव' के सिद्धांत पर आगे बढ़ने का फैसला लिया. इस निर्णय के चलते नगर निगम चुनावों की तिथि को लेकर प्रतीक्षा और बढ़ गई है.

योग दिवस पर बना रिकॉर्ड
योग दिवस पर बना रिकॉर्ड (FIle Photo)

पढ़ें. जयपुर नगर निगम का नया ढांचा, अब 13 जोन में बंटा पूरा शहर

जयपुर में योग में फिर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड : 2025 में जयपुर ने योग और आध्यात्मिक चेतना के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की. जयपुर की धरा पर 1800 मिनट (लगभग 30 घंटे) तक चला अखंड योग कार्यक्रम आयोजित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया. इस विशेष आयोजन में सैकड़ों योग साधकों, प्रशिक्षकों और स्वयंसेवकों ने चरणबद्ध रूप से भाग लेते हुए योग अभ्यास किया. आयोजन का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि योग को जन-आंदोलन के रूप में स्थापित करना और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश देना रहा. इस अखंड योग आयोजन ने जयपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी और 2025 में शहर की उपलब्धियों में एक उल्लेखनीय अध्याय जोड़ दिया.

पढ़ें. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान ने रचा इतिहास, सवा करोड़ लोगों की सहभागिता के साथ देश में पहले स्थान पर

50000 से ज्यादा जयपुरवासियों को कराया गया जीमण
50000 से ज्यादा जयपुरवासियों को कराया गया जीमण (File Photo)

ज्यौणार की परंपरा हुई साकार : राजधानी जयपुर में 2025 के दौरान परंपरा और आतिथ्य का अद्भुत संगम 'जयपुर की ज्यौणार' के रूप में देखने को मिला. करीब 110 साल बाद राजघराने की ये विरासतकालीन परंपरा जीवंत हुई. हजारों लोगों को जीमण कराने के लिए 600 से अधिक कार्यकर्ता, 500 हलवाई और 700 वेटर्स ने लगातार सेवाएं दीं. 2200 और 1800 लोगों की क्षमता वाले दो विशाल डोम बनाए गए, जहां 50 हजार से ज्यादा लोगों ने पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों का स्वाद लिया. 'जयपुर की ज्यौणार' केवल एक भोज नहीं, बल्कि ये साबित किया कि आधुनिकता के दौर में भी जयपुर अपनी आत्मा और विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है.

पढ़ें. जयपुर की ज्यौणार परंपरा हुई साकार, 500 हलवाई, 700 वेटर्स ने 50000 से ज्यादा जयपुरवासियों को कराया जीमण

स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 रैंकिंग : दिल्ली में पुरस्कार ग्रहण करती मेयर सौम्या गुर्जर
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 रैंकिंग : दिल्ली में पुरस्कार ग्रहण करती मेयर सौम्या गुर्जर (File Photo)

स्वच्छता में लगाई लंबी छलांग : 2025 में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के नतीजों में जयपुर ने स्वच्छता के मोर्चे पर बड़ी और ऐतिहासिक छलांग लगाई. जयपुर ग्रेटर नगर निगम को देशभर में 16वीं रैंक और हेरिटेज नगर निगम को 20वीं रैंक हासिल हुई. ये उपलब्धि इसलिए भी उल्लेखनीय रही, क्योंकि हेरिटेज नगर निगम इससे पहले 171वें स्थान पर था, जबकि जयपुर ग्रेटर नगर निगम 173वें पायदान पर था. इसके साथ ही राजस्थान के डूंगरपुर ने 20 से 50 हजार जनसंख्या श्रेणी में देशभर में शीर्ष स्थान हासिल कर स्मॉल सिटी सुपर स्वच्छ लीग में जगह बनाई. स्वच्छ सर्वेक्षण में ये प्रदर्शन 2025 में जयपुर और राजस्थान के लिए स्वच्छता, प्रशासनिक सुधार और जनभागीदारी की बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ.

पढ़ें. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 रैंकिंग में जयपुर ग्रेटर नगर निगम 16 वी रैंक पर आया, हेरिटेज निगम को मिली 20वीं रैंक

ढहाई गई जर्जर इमारतें
ढहाई गई जर्जर इमारतें (File Photo)

जमकर बरसे मेघ, ढही जर्जर इमारतें : 2025 में मानसून के दौरान जयपुर में जमकर हुई बारिश ने शहर को एक ओर राहत तो दूसरी ओर गंभीर चुनौतियों का सामना भी कराया. तेज और लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम होने की स्थिति पैदा हुई. परकोटे के पुराने बाजार, निचले इलाकों की कॉलोनियां, अजमेर रोड, टोंक रोड, सांगानेर और विद्याधर नगर जैसे क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. कई जगह ड्रेनेज सिस्टम फेल होने से घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जबकि जर्जर इमारतों और बरामदों की स्थिति ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई. कुछ जगह जर्जर इमारतों के ढहने की घटना सामने आई, तब निगम ने खुद जर्जर इमारतों को चिह्नित लर ढहाने की कार्रवाई भी की. कुल मिलाकर 2025 जयपुर के लिए सिर्फ उपलब्धियों का साल नहीं था, बल्कि ये आत्ममंथन का दौर भी रहा. जहां एक ओर शहर ग्लैमर, खेल, योग और वैश्विक संवाद का केंद्र बना, वहीं हादसों और व्यवस्थागत चूक ने उसे आईना भी दिखाया.

पढ़ें. परकोटा में जमींदोज हुआ जर्जर मकान, मलबे में दबी दो महिलाएं, बच्चों ने भागकर बचाई जान

Last Updated : December 30, 2025 at 12:02 PM IST

TAGGED:

GOOD AND BAD INCIDENTS OF JAIPUR
जयपुर में 2025 की घटनाएं
SMS HOSPITAL FIRE INCIDENT
IIFA AWARDS IN JAIPUR
YEARENDER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.