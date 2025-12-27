ETV Bharat / state

Yearender 2025: बेमेतरा शहर के लिए कैसा रहा साल 2025

खट्टी मीठी यादों के साथ लोग चाहते हैं कि आने वाला साल नई खुशियां लेकर आए.

Yearender 2025
कैसा रहा साल 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 27, 2025 at 1:48 PM IST

8 Min Read
बेमेतरा(अंकुर तिवारी): नया साल आने को है और पुराना साल जाने वाला है. नए साल के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह है. न्यू ईयर की पार्टियों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गईं हैं. बेमेतरा शहर के लोगों को उम्मीद है कि साल 2025 में जिन दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ा, उन तकलीफों का अंत इस साल जरुर हो. साल 2025 बेमेतरा के लिए कैसा रहा उसपर एक नजर डाल लेते हैं.

प्लांट के खिलाफ गांव वालों ने खोला मोर्चा

पथर्रा में खुल प्लांट के विरोध में लोगों ने महीनों तक जोरदार प्रदर्शन किया. हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब लोग आगजनी पर उतर आए. नाराज लोगों को समझाने और उनको काबू में करने के लिए फोर्स की मदद ली गई. मौके पर जिला प्रशासन की भारी फौज को उतारा गया. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस ने कई ग्रामीणों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार लोगों को अस्थायी जेल में रखा गया. तब कहीं जाकर हालात काबू में आए.

Yearender 2025
कैसा रहा साल 2025 (ETV Bharat)

साजा में दिखा बाघ

साजा विधानसभा क्षेत्र के मोहगांव, मौहाभाटा, मोहतरा और साजा इलाके में लगातार बाघ के दिखाई देने से दहशत का माहौल बना. इलाके में बाघ की मौजूदगी की वजह से काफी दिनों तक लोग देर शाम तक घरों से बाहर नहीं निकले.

नगरीय निकाय चुनावों में बजा बीजेपी की डंका

नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया. बेमेतरा नगर पालिका के भाजपा प्रत्याशी विजय सिन्हा 1185 मतों से चुनाव जीते. इसके साथ ही दाढ़ी, बेरला, भिभौंरी, थानखम्हरिया, साजा, परपोडा में भाजपा ने जीत हासिल कर कांग्रेस को करारी शिकस्त दी.

Yearender 2025
कैसा रहा साल 2025 (ETV Bharat)





बसनी गांव में 22 वर्षीय बेटी बनी सरपंच

19 फरवरी 2024 को जिले के ग्राम बसनी की बेटी प्रीति यदु महज 22 साल के उम्र में सरपंच बन गई. गांव की बेटी के सरपंच बनने पर पूरे गांव ने जश्न मनाया. सरपंच बनी बेटी प्रीति के पिता किसान हैं और मां टीचर. प्रीति यदु ने अपनी जीत पर कहा कि उसे सरपंच बनने की प्रेरणा अपने पिता से मिली.

Yearender 2025
कैसा रहा साल 2025 (ETV Bharat)

सिद्धि मंदिर में बलि प्रभा को रोकने पर चक्काजाम

बेमेतरा जिले के संडी में श्री सिद्ध शक्ति पीठ माता सिद्धि मंदिर में फाल्गुन महीने में होने वाले बलि प्रथा का विरोध किया गया. सैकड़ों की संख्या में जीवप्रेमियों ने ग्राम संडी में श्री सिद्धि मंदिर के मुख्य मार्ग में सड़क में धरना प्रदर्शन किया. जीव प्रेमियों को सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा के दंडी स्वामी ब्रह्मचारी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती और बेमेतरा जिले के ब्राह्मण समाज समेत कबीर पंथियों का सहयोग मिला.


शहरवासी पेयजल को हुए मोहताज

अप्रैल महीने से ही बेमेतरा शहर के विभिन्न वार्डों में जल संकट की स्थिति बननी शुरू हो गई, जो बारिश के शुरू होने तक जारी रही. स्थानीय लोगों और पर्यावरण से जुड़े लोगों का कहना है कि हर साल जलस्तर नीचे जा रहा है. पीने के लिए लोग अब पानी भी खरीद रहे हैं. शिवनाथ नदी में भी पानी का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है. लोगों को उम्मीद है कि इस साल हुई अच्छी बारिश की वजह से अगले साल सूखा नहीं रहेगा.

Yearender 2025
कैसा रहा साल 2025 (ETV Bharat)


दाढ़ी में सीएम ने दी सौगात


28 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत दाढ़ी गांव को विकास की सौगात की. सीएम ने 104 करोड़ के कई विकास कार्यो का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. इनमें नए कॉलेज समेत 22 विकास कार्यों का भूमिपूजन और 22 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल था.



कोहडीया में फैक्ट्री लगाने किया विरोध

21 अगस्त को जिले के कोहड़िया में प्रस्तावित स्पंज आयरन फैक्ट्री के खोले जाने का लोगों ने विरोध किया. फैक्ट्री को लेकर जिला प्रशासन ने जिले में जनसुनवाई का भी आयोजन किया. जनसुनवाई बेमेतरा जिला प्रशासन एवं रायपुर पर्यावरण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से की गई. ग्रामीणों ने जनसुनवाई में कहा कि उनको अपने इलाके में फैक्ट्री नहीं चाहिए.


जिंदा होने का सुबूत लेकर वृद्धा पहुंची कलेक्ट्रेट

3 सितंबर को बेमेतरा कलेक्ट्रेट में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया. जहां अपने जिंदा होने का सुबूत लेकर वृद्धा कलेक्ट्रेट पहुंची. पीड़ित शैल वर्मा के मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र के सहारे मध्य प्रदेश के सतना में उनके पति देवनारायण शर्मा के नाम की जमीन को उनकी छोटे बहू ने अपनी बेटी के नाम करा लिया. जनदर्शन में बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंच कर बुजुर्ग महिला ने कलेक्टर के सामने स्वयं उपस्थित होकर जिंदा होने का प्रमाण प्रस्तुत किया. साथ ही साथ इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करके कार्रवाई की मांग की. महिला की मांग है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने वाले और बनाने वाले दोनों के ही खिलाफ कार्रवाई की जाए.



आवरा मवेशी और बिजली समस्या पर आंदोलन

17 सितंबर को बेमेतरा ब्लॉक के कई गांवों के किसान बड़ी संख्या में बिजली बिल में बढ़ोतरी, बिजली कटौती और आवारा मवेशी की समस्या से परेशान होकर कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे. गुहार लगाने वालों में मऊ, तुमा, नवागांव, आंदु, घठोली सहित आधा दर्जन गांव के किसान शामिल रहे.




शराबी पति की करतूत, बेटी के सामने पत्नी का किया हत्या

नवागढ़ ब्लाक के नांदल गांव में शराबी पति ने शराब के नशे में पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. जिस वक्त पति ने पत्नी की हत्या की उस वक्त मौके पर उसकी नाबालिग बेटी मौजूद थी. हत्या की इस वारदात से गांव में कई दिनों तक दहशत फैली रही.

Yearender 2025
कैसा रहा साल 2025 (ETV Bharat)

पाइप फैक्ट्री में लगी आग, बाल-बाल बचे मजदूर

5 अक्टूबर को ओडिया गांव में बने पाइप फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. हादसे वक्त पाइप फैक्ट्री में 10 मजूदर भीतर फंस गए. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और भीतर फंसे मजदूरों को बाहर निकाल गया.

Yearender 2025
कैसा रहा साल 2025 (ETV Bharat)

पार्टी में खाना खाने के बाद बीमार पड़े लोग

16 अक्टूबर को लावातरा गांव में बच्चे के नामकरण संस्कार में खाना खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई. आनन फानन में लोगों को खंडसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 31 लोगों को भर्ती कराया गया. सेहत ठीक होने पर सभी को अस्पताल से छुट्टी मिली.

Yearender 2025
कैसा रहा साल 2025 (ETV Bharat)

लग्जरी गाड़ी ने कुचला, शहर में लगा कर्फ्यू

26 अक्टूबर को तेज रफ्तार कार ने 29 साल के शख्स को कुचल दिया. हादसे में युवक की मौत हो गई. युवक की मौत के बाद नाराज साहू समाज के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया. हालात ऐसे बने की पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा.

बेमेतरा के राज्योत्सव के दौरान बवाल

3 नवंबर को राज्य स्थापना के रजत जयंती पर बेमेतरा के बेसिक स्कूल खेल मैदान में तीन दिवसीय राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया. आयोजन के दौरान कलेक्टर रणबीर शर्मा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं में कहा- सुनी हो गई. मामला इतना बढ़ गया कि भाजपाइयों ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद और राज्योत्सव के मुख्य अतिथि विजय बघेल के सामने कलेक्टर रणबीर शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी. विधायक दीपेश साहू सहित अन्य भाजपा नेताओं ने कार्यक्रम का बहिष्कार कर दिया.

Yearender 2025
कैसा रहा साल 2025 (ETV Bharat)



जिला पंचायत सीईओ के घर EOW का छापा

19 नवंबर को बेमेतरा जिला पंचायत की सीईओ प्रेमलता पद्माकर के ठिकानों पर EOW ने छापा मारा. रेड की कार्रवाई बेमेतरा के न्यू सर्किट हाउस के पीछे स्थित शासकीय निवास में पड़ा.

Yearender 2025
कैसा रहा साल 2025 (ETV Bharat)



बेमेतरा की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर, समाज ने मनाया जश्न

23 नवंबर को बेमेतरा जिला के ग्राम हेमाबन्द की बेटी सुष्मिता टोंडरे ने सफलता की नई मिसाल पेश की. CGPSC परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए सुष्मिता ने प्रदेश में 28 वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बनी.


फैक्ट्री का विरोध


23 दिसंबर को नेवनारा में मेसर्स अरहम इस्पात आयरन प्लांट स्थापना को लेकर पर्यावरण विभाग दुर्ग की ओर से जनसुनवाई हुई. जहां ग्राम नेवनारा सहित आसपास के लगभग 30 गांवों के किसानों ने प्लांट स्थापना के खिलाफ विरोध दर्ज कराया. गांव वालों ने कहा कि वो प्लांट लगाए जाने के विरोध में हैं.

