Yearender 2025: कांकेर के हिडन हिल स्टेशन जो इस साल सामने आए, जानिए खूबसूरत वादियों में छिपे नए पर्यटन केंद्र
पहाड़ों से घिरा कांकेर जिला पर्यटन के लिए खास है. यहां ग्रामीणों ने ही कई नई जगह को पर्यटन के रूप में एक्सप्लोर किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 29, 2025 at 2:06 PM IST
कांकेर: साल 2025 पर्यटन के क्षेत्र में कांकेर के लिए खास रहा. नक्सलवाद के दहशत के चलते छिपे हुए कई खूबसूरत हिल स्टेशन लोगों के सामने आए. लोग पहले इस तरह के हिल स्टेशन में जाने से कतराते है थे लेकिन अब इन पर्यटन स्थलों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है. जिले में कई हिडन टूरिस्ट प्लेस हैं. यानी ऐसे क्षेत्र जो मनमोहक प्राकृतिक नजारों से भरे हैं लेकिन अब तक ज्यादा चर्चा में नहीं हैं 2025 में ये सारे हिल स्टेशन और जलाशय पर्यटन के क्षेत्र में सामने आए हैं.
2025 में कांकेर जिले में सामने आए ये पर्यटन स्थलों को जान लीजिए.
धारपारुम
अपनी मनोरम घाटियों, व्यू प्वॉइंट, प्राकृतिक झरने और गुफाओं के कारण पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा धारपारुम हिल स्टेशन. कांकेर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पीढ़ापाल के पास स्थित है धारपारूम. जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर, पहाड़ियों से घिरा यह क्षेत्र प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है. यहां घाटीनुमा संरचना के साथ-साथ प्राकृतिक झरना, गुफा और पुरातात्विक महत्व के शैलचित्र भी देखने को मिलते हैं. वर्तमान में इस स्थल का संचालन और प्रबंधन सामुदायिक स्तर पर ग्रामीणों की ओर से ही किया जा रहा है. ग्रामीणों की सहभागिता से यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं.
खमढोड़गी जलाशय
कांकेर जिला मुख्यालय से 10 किमी दूर कांकेर देवरी मार्ग में खमढोड़गी गांव है. यहां ग्रामीणों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खमढोड़गी बांध में बैंबू राफ्टिंग की शुरुआत की है. गांव के सरपंच प्यारेलाल मंडावी के मुताबिक कांकेर से उनका गांव 10 किलोमीटर दूर है. यहां कई लोग दूर दूर से आते हैं, इसलिए बांस राफ्टिंग की शुरुआत की गई है.
हकुममाड़ हिल स्टेशन
कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर ब्लॉक से करीब 35 किलोमीटर दूर जलहुर गांव में है बड़ा ही प्यारा और आकार्षक हिल स्टेशन. इसे हकुममाड़ के नाम से जाना जाता है. पर्यटन की दृष्टि से बेहद खूबसूरत घाटीनुमा पहाड़ यहां हैं. कांकेर जिले से भानुप्रतापपुर करीब 45 किलोमीटर दूर है, यहां से अंतागढ़ मार्ग में 15 किलोमीटर दूर है केंवटी गांव. यहां से 20 किलोमीटर दूर खड़का, भुरका, परवी की पहाड़ियों में स्थित है ये प्लेस जिसे आसपास के लोगों ने ही एक्सप्लोर किया है. यहां इस टूरिस्ट प्लेस तक पहुंचने के दौरान चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखेंगे, बीच बीच में छोटे-छोटे नालों में बहता पानी, कच्चे रास्ते, और कुछ दूर तो पैदल पहाड़ी भी चढ़नी होगी, लेकिन इसके बाद दूर-दूर तक फैले हर-भरे घाटीनुमा पहाड़ का नजारा आपकी पूरी थकान दूर कर देगा.