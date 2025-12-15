Yearender 2025: खेल के क्षेत्र में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन, हरियाणवीं धांकड़ छोरियों ने खेलों में दिखाया दमखम

ETV Bharat / state

साल 2025 में हरियाणा की खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया.

खेल के क्षेत्र में हरियाणा का शानदार प्रदर्शन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 15, 2025 at 11:45 AM IST

Updated : December 15, 2025 at 12:10 PM IST

चंडीगढ़: साल 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर है. जल्द ही साल 2026 दस्तक देने को है. इस साल खेलों के गढ़ हरियाणा में छोरों के साथ छोरियों ने हर खेल में न सिर्फ अपना दमखम दिखाया, बल्कि प्रदेश के साथ-साथ देश का नाम भी विश्वभर में रोशन किया. आइए जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल कर देश के नाम रोशन किया है.

2025 में दिखा जलवा:खेलों में साल 2025 की अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 104 पदक जीते, जिनमें 34 स्वर्ण पदक शामिल हैं. इस प्रतियोगिता में हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा. इतना ही नहीं, यहां प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़े. वहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा, जिसमें खिलाड़ियों ने 117 पदक जीते. इसमें फेंसिंग खेल में हरियाणा की महिला खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता.

हरियाणा के रोहतक की बेटी शैफाली वर्मा (Etv Bharat)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता वर्ल्ड कप: साल 2025 भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ. इस वर्ष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला वर्ल्ड कप जीतकर देश का नाम रोशन किया. इस ऐतिहासिक जीत में हरियाणा के रोहतक की बेटी शैफाली वर्मा का योगदान बेहद अहम रहा. शैफाली ने अपने दमदार खेल, मेहनत और समर्पण से न केवल हरियाणा बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित किया. उनकी सफलता प्रदेश की बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत बनी है. खेलों के लिहाज से वर्ष 2025 हरियाणा ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का वर्ष रहा.

एकता लांबा ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड:इसके साथ ही साल 2025 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया. एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में फरीदाबाद की एकता लांबा ने 58 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया. इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की.

एकता लांबा ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड (Etv Bharat)

अंबाला की अंजलि ने जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में जीता सिल्वर:वहीं, हैंडबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा के अंबाला जिले की रहने वाली अंजलि ने थाईलैंड में आयोजित जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. भारतीय टीम में शामिल होकर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया.

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की बेटियों का जलवा:2025 में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा की चार बेटियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक अपने नाम किए. इसमें हरियाणा की बेटी मीनाक्षी ने गोल्ड, जैस्मिन ने गोल्ड, पूजा ने सिल्वर और नूपुर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया. इसके चलते उन्हें राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया.

एशियन चैंपियनशिप में कशिश ने जीता सिल्वर:श्रीलंका में आयोजित एशियन चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की धाकड़ खिलाड़ी कशिश मलिक ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया.

यूथ एशियन गेम्स-2025 में ओशिन ने जीता सिल्वर:साल 2025 में हरियाणा के हिसार की बेटी ओशिन ने बहरीन में आयोजित यूथ एशियन गेम्स-2025 में डिस्कस थ्रो स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता और प्रदेश व देश का नाम रोशन किया.

यूथ एशियन गेम्स-2025 में ओशिन ने जीता सिल्वर (Etv Bharat)

खो-खो वर्ल्ड कप में हरियाणा की बेटी मीनू का दमखम:जनवरी 2025 में दिल्ली में खो-खो वर्ल्ड कप आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. हरियाणा की खिलाड़ी मीनू बेनीवाल भी टीम का हिस्सा थीं. हिसार की बेटी मीनू धत्तरवाल ने फाइनल में नेपाल को हराकर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

खो-खो वर्ल्ड कप में हरियाणा की बेटी मीनू का दमखम (Etv Bharat)

वर्ल्ड नंबर-वन शूटर सुरुचि फोगाट:झज्जर की बेटी सुरुचि फोगाट इस साल वर्ल्ड नंबर-वन शूटर बनकर चर्चा में रहीं. भारतीय निशानेबाज सुरुचि फोगाट और मनु भाकर ने पेरू के लीमा में हुए ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते. सुरुचि फोगाट ने 243.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

वर्ल्ड नंबर-वन शूटर सुरुचि फोगाट (Etv Bharat)

2025 में मनु भाकर की प्रमुख उपलब्धियां:हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु भाकर पहले भी कई बार देश का नाम रोशन कर चुकी हैं. साल 2025 में उन्होंने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीते. अगस्त 2025 में कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित इस चैंपियनशिप में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किए.

2025 में मनु भाकर की प्रमुख उपलब्धियां (Etv Bharat)

करनाल के अनीश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता सिल्वर: इसके साथ ही साल 2025 में करनाल जिले के युवा निशानेबाज अनीश भनवाला ने मिस्र में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया. उन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में यह उपलब्धि हासिल की. अनीश इससे पहले भी जूनियर और सीनियर स्तर पर गोल्ड व सिल्वर मेडल जीत चुके हैं.

हरियाणा में खेल जगत में बेटों के साथ बेटियों ने भी अपने साथ प्रदेश का नाम रोशन किया है. इन खिलाड़ियों ने न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया. ईटीवी भारत इन सभी खिलाड़ियों के हौंसले को सलाम करता है.

