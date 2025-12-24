ETV Bharat / state

Yearender 2025 : राजस्थान की वाइल्डलाइफ कहानी, टाइगर रिजर्व से केवलादेव तक का लेखा-जोखा

जानिए 2025 राजस्थान के टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क और वन्यजीवों को लेकर कैसा रहा...

राजस्थान के वाइल्डलाइफ की कहानी
राजस्थान के वाइल्डलाइफ की कहानी (सौजन्य : देवेंद्र सिंह, वाइल्डलाइफर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 6:30 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर : साल 2025 राजस्थान के वाइल्डलाइफ इतिहास में कई मायनों में यादगार रहा. एक ओर जहां टाइगर रिजर्व्स में बाघों की संख्या ने नए कीर्तिमान छुए, वहीं दूसरी ओर मानव-वन्यजीव संघर्ष, सीमांकन विवाद और प्रबंधन की चुनौतियां भी उतनी ही तीखी रहीं. मुकुंदरा में संख्या बढ़ने से लेकर सरिस्का के ऑल-टाइम हाई आंकड़े तक, रणथंभौर की उपलब्धियों और हादसों से लेकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के हरित पुनर्जागरण तक, यह साल संरक्षण, संघर्ष और संभावनाओं का मिला-जुला दस्तावेज बनकर उभरा.

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व: दो से पांच तक : कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (एमएचटीआर) के लिए 2025 उम्मीदों का साल रहा. साल की शुरुआत में जहां रिजर्व में केवल दो बाघ (एक बाघ और एक बाघिन) थे, वहीं साल के अंत तक यह संख्या पांच तक पहुंच गई. एमएचटीआर के डीसीएफ मुथु सोमासुंदरम ने बताया कि रिजर्व में पहले से मौजूद टाइग्रेस ने एक मेल शावक को जन्म दिया. रणथंभौर की मृत बाघिन की सब-एडल्ट बेटी को मुकुंदरा शिफ्ट किया गया, जिसे इससे पहले अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, कोटा में दो साल तक रखा गया था. इसके अलावा रणथंभौर से कनकटी बाघिन को भी मुकुंदरा लाया गया.

इस साल के तीन मामले
इस साल के तीन मामले (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. 'कनकटी' को किया गया रेस्क्यू, ट्रेंकुलाइज कर एन्क्लोजर में किया शिफ्ट

रणथंभौर टाइगर रिजर्व: डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 रणथंभौर के लिए काफी उम्मीदों वाला रहा. यहां कुल बाघों की संख्या 68 हो गई है. वर्ष 2025 में यहां 15 नए शावकों ने जन्म लिया, जो टाइगर रिजर्व और वाइल्डलाइफ के लिए काफी अच्छा संकेत है.

टाइगर सफारी करते पर्यटक
टाइगर सफारी करते पर्यटक (सौजन्य : देवेंद्र सिंह, वाइल्डलाइफर)

सरिस्का टाइगर रिजर्व: डीएफओ अभिमन्यु सहारण ने बताया कि इस समय सरिस्का टाइगर रिजर्व अपने ऑल टाइम हाई पर है. इतिहास में पहली बार सरिस्का में बाघों की संख्या सर्वाधिक 50 पर पहुंच गई है. ये यहां के बेहतर प्रयासों से संभव हो सका है.

सरिस्का में आबादी
सरिस्का में आबादी (ETV Bharat GFX)

पढ़ें. सरिस्का में तितलियों की प्रजातियां बढ़कर हुई 48, सर्वेक्षण में दिखीं 'हिमालयन गोल्डन बर्डविंग'

सरिस्का सुर्खियों में भी :

  1. सीमांकन और सीटीएच (क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट) विवाद के चलते देश भर में चर्चा.
  2. पहली बार तितलियों की गणना, जिससे जैव विविधता आकलन को नई दिशा मिली.
  3. पहली बार बाघों के साथ-साथ पैंथर (लेपर्ड) की गणना, जो अब सभी टाइगर रिजर्व्स में लागू की जा रही है.
वन्यजीवों की फोटोग्राफी करता फोटोग्राफर
वन्यजीवों की फोटोग्राफी करता फोटोग्राफर (सौजन्य : देवेंद्र सिंह, वाइल्डलाइफर)

धौलपुर-करौली टाइगर रिजर्व : धौलपुर-करौली क्षेत्र उभरते टाइगर कॉरिडोर के रूप में सामने आया है. यह प्रदेश का पांचवां टाइगर रिजर्व है. यहां कुल टाइगर 11 हैं. लेपर्ड करीब 20, जिनका मूवमेंट लगातार बना रहता है. यह क्षेत्र राजस्थान-मध्य प्रदेश के बीच वन्यजीव मूवमेंट के लिहाज से बेहद अहम बनता जा रहा है.

बर्ड वाचिंग करते वाइल्डलाइफर
बर्ड वाचिंग करते वाइल्डलाइफर (सौजन्य : देवेंद्र सिंह, वाइल्डलाइफर)

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व : रामगढ़ विषधारी में 2025 में टाइगर बेस को मजबूत किया गया. यहां 4 बाघिन, 1 बाघ, 1 शावक समेत कुल 7 बाघ हैं. हाल ही में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन को शिफ्ट किया गया. यह रिजर्व आने वाले समय में रणथंभौर पर दबाव कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है. साल 2025 के अंत तक राजस्थान में कुल 143 बाघ दर्ज किए गए हैं.

स्नेकबर्ड की मछली पकड़ते हुए फोटो
स्नेकबर्ड की मछली पकड़ते हुए फोटो (सौजन्य : देवेंद्र सिंह, वाइल्डलाइफर)

पढ़ें. पारिस्थितिक संतुलन की दिशा में कदम: केवलादेव से मुकुंदरा और रामगढ़ टाइगर रिजर्व भेजे जाएंगे 500 चीतल

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर: जहां टाइगर रिजर्व्स बाघों के लिए सुर्खियों में रहे, वहीं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) ने 2025 में संरक्षण और पर्यटन सुविधाओं का बेहतरीन संतुलन दिखाया.

  1. इस वर्ष पर्यटकों के लिए ई-साइकिल सुविधा शुरू, संख्या में इजाफा.
  2. पार्क में शौचालय, बैठने की बेंच, पर्यटक सुविधाओं का विस्तार.
  3. पांचना बांध से भरपूर पानी, जिससे घना की जैव विविधता को नया जीवन मिला.
विदेशों से भी आते हैं पर्यटक
विदेशों से भी आते हैं पर्यटक (सौजन्य : देवेंद्र सिंह, वाइल्डलाइफर)

पढ़ें. घना का 'ग्रीन सर्वे' : 400 से ज्यादा वनस्पति प्रजातियों की पहचान, कई लुप्त पौधे लौटे

ग्रीन सर्वे : 35 वर्षों बाद बोटेनिकल सर्वे हुआ, जिसमें 400 से अधिक वनस्पति प्रजातियों की पहचान हुई. कई लुप्तप्राय पौधों की वापसी भी हुई. साल 2025 राजस्थान के वाइल्डलाइफ परिदृश्य में एक टर्निंग पॉइंट रहा. बाघों की बढ़ती संख्या, नए शावकों का जन्म और नए सर्वे यह बताते हैं कि संरक्षण प्रयास सही दिशा में हैं, लेकिन रणथंभौर में हुई मौतें यह भी याद दिलाती हैं कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मुकुंदरा, सरिस्का और रामगढ़ जैसे रिजर्व्स भविष्य की उम्मीद हैं, जबकि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सही पानी, सही प्रबंधन और वैज्ञानिक दृष्टि का बेहतर उदाहरण बनकर उभरा है.

इंडियन स्किमर्स
इंडियन स्किमर्स (सौजन्य : देवेंद्र सिंह, वाइल्डलाइफर)

TAGGED:

WILDLIFE OF RAJASTHAN
राजस्थान का वाइल्डलाइफ
TIGER RESERVES OF RAJASTHAN
TIGER ATTACKS IN RAJASTHAN
YEARENDER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.