Yearender 2025: दुष्कर्म-हत्या की वारदातों ने हिलाया, विदेश से गैंगस्टर पकड़े, जानिए कैसा रहा 'खाकी' के लिए ये साल

जयपुर : नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. राजस्थान में साल 2025 अपराध और कानून व्यवस्था की नजर से कई सबक और सीख देकर जाता दिख रहा है. इस साल दुष्कर्म-हत्या की कई वारदातों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया तो कहीं ब्लैकमेलिंग कांड ने सोचने पर मजबूर किया. आत्महत्या की कुछ घटनाओं ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटर की हत्या हुई तो जयपुर जिले के दूदू इलाके में प्रेमी युगल को जिंदा जलाने का मामला भी सामने आया. वहीं, जोधपुर में 15 दिन के एक बच्चे को उसकी चार मौसियों ने मौत के घाट उतार दिया. कुचामन में एक व्यापारी को जिम में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. जयपुर में जेल में मोबाइल मिलने और बम ब्लास्ट की धमकी देने के मामले भी लगातार सामने आए. साल के आखिर में खाकी और बजरी माफिया के गठजोड़ को लेकर पुलिस मुख्यालय ने डिकॉय ऑपेरशन किया और लापरवाह थानाधिकारियों पर एक्शन लिया. आइए नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर...

आईसीयू में मरीज से, आश्रम में बच्चियों से दुष्कर्म : राजस्थान में इस साल दुष्कर्म की कई घटनाएं सामने आई हैं. 4 जून को अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ ने आईसीयू में भर्ती महिला से दुष्कर्म किया. ऑपेरशन के बाद उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया था. आरोपी नर्सिंगकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया. वहीं, बीकानेर में आश्रम में दो बच्चियों से दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई. इस घटना के बाद अवैध रूप से बने आश्रम को ध्वस्त किया गया. वहीं, 23 जून को उदयपुर में 30 साल की एक फ्रेंच महिला से पार्टी के बहाने दुष्कर्म का मामला सामने आया. आरोपी पुष्पराज ओझा उर्फ सिद्धार्थ को पुलिस ने 36 घंटे में गिरफ्तार किया.

ब्लैकमेलिंग गिरोह की दरिंदगी ने डराया : इस साल 16 फरवरी को बिजयनगर में स्कूली छात्राओं को कैफे में ले जाकर शोषण करने का मामला सामने आया. एक पूरे गिरोह के जरिए न सिर्फ छात्राओं को ब्लैकमेल कर शोषण किया गया, बल्कि धर्मांतरण का दबाव भी बनाया गया. मना करने पर एक लड़की की कलाई काट दी गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, बाड़मेर में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से परेशान एक महिला ने आत्महत्या कर ली. गांव के ही आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया.

आत्महत्या के इन मामलों ने चौंकाया : जयपुर में 1 नवंबर को एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा ने आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन पर लापरवाही और सबूत मिटाने के आरोप लगे. वहीं, कोटा में इस साल कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या के मामले भी सुर्खियों में रहे. इस साल करीब 14-15 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें नीट और JEE की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ने मौत को गले लगाया. सीकर में अक्टूबर में एक महिला और उसके चार बच्चे संदिग्ध हालात में मृत पाए गए. प्रथम दृश्या आत्महत्या का मामला सामने आया.

कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में मिले मोबाइल : साल 2025 में जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल भी सुर्खियों में रही. जेल में एक के बाद एक मोबाइल मिलने के कई मामले सामने आए. खास तौर पर अगस्त से नवंबर तक कमोबेश हर सप्ताह जेल से मोबाइल बरामद किए गए. जेल में बंदियों की ओर से मोबाइल का उपयोग करने की शिकायतों के बाद जेल प्रशासन ने लगातार सर्च ऑपेरशन चलाया और मोबाइल जब्त किए. इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया.

बम की धमकियों का चला सिलसिला : इस साल जयपुर सहित प्रदेशभर में कई सरकारी कार्यालयों, निजी स्कूल, निजी अस्पतालों, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, कोर्ट और हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी-भरे ईमेल मिलने के मामले सामने आए. जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम और हाईकोर्ट परिसर को लगातार कई दिनों तक बम की धमकियां मिली. इसके अलावा कई अन्य शहरों में भी कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली. हालांकि, यह खुलासा नहीं हो पाया कि इनके पीछे कौन है और उनका मंसूबा क्या है?