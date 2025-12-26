Yearender 2025: दुष्कर्म-हत्या की वारदातों ने हिलाया, विदेश से गैंगस्टर पकड़े, जानिए कैसा रहा 'खाकी' के लिए ये साल

ETV Bharat / state

2025 में जानिए कैसा रहा राजस्थान में कानून-व्यवस्था का हाल...

राजस्थान पुलिस मुख्यालय
राजस्थान पुलिस मुख्यालय (ETV Bharat GFX)
ETV Bharat Rajasthan Team

December 26, 2025

जयपुर : नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है. राजस्थान में साल 2025 अपराध और कानून व्यवस्था की नजर से कई सबक और सीख देकर जाता दिख रहा है. इस साल दुष्कर्म-हत्या की कई वारदातों ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया तो कहीं ब्लैकमेलिंग कांड ने सोचने पर मजबूर किया. आत्महत्या की कुछ घटनाओं ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटर की हत्या हुई तो जयपुर जिले के दूदू इलाके में प्रेमी युगल को जिंदा जलाने का मामला भी सामने आया. वहीं, जोधपुर में 15 दिन के एक बच्चे को उसकी चार मौसियों ने मौत के घाट उतार दिया. कुचामन में एक व्यापारी को जिम में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया. जयपुर में जेल में मोबाइल मिलने और बम ब्लास्ट की धमकी देने के मामले भी लगातार सामने आए. साल के आखिर में खाकी और बजरी माफिया के गठजोड़ को लेकर पुलिस मुख्यालय ने डिकॉय ऑपेरशन किया और लापरवाह थानाधिकारियों पर एक्शन लिया. आइए नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर...

आईसीयू में मरीज से, आश्रम में बच्चियों से दुष्कर्म : राजस्थान में इस साल दुष्कर्म की कई घटनाएं सामने आई हैं. 4 जून को अलवर के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ ने आईसीयू में भर्ती महिला से दुष्कर्म किया. ऑपेरशन के बाद उसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया था. आरोपी नर्सिंगकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया. वहीं, बीकानेर में आश्रम में दो बच्चियों से दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई. इस घटना के बाद अवैध रूप से बने आश्रम को ध्वस्त किया गया. वहीं, 23 जून को उदयपुर में 30 साल की एक फ्रेंच महिला से पार्टी के बहाने दुष्कर्म का मामला सामने आया. आरोपी पुष्पराज ओझा उर्फ सिद्धार्थ को पुलिस ने 36 घंटे में गिरफ्तार किया.

इस साल के चर्चित घटनाएं
ब्लैकमेलिंग गिरोह की दरिंदगी ने डराया : इस साल 16 फरवरी को बिजयनगर में स्कूली छात्राओं को कैफे में ले जाकर शोषण करने का मामला सामने आया. एक पूरे गिरोह के जरिए न सिर्फ छात्राओं को ब्लैकमेल कर शोषण किया गया, बल्कि धर्मांतरण का दबाव भी बनाया गया. मना करने पर एक लड़की की कलाई काट दी गई. पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, बाड़मेर में दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से परेशान एक महिला ने आत्महत्या कर ली. गांव के ही आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया.

आत्महत्या के इन मामलों ने चौंकाया : जयपुर में 1 नवंबर को एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली 9 साल की अमायरा ने आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन पर लापरवाही और सबूत मिटाने के आरोप लगे. वहीं, कोटा में इस साल कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या के मामले भी सुर्खियों में रहे. इस साल करीब 14-15 ऐसे मामले सामने आए, जिनमें नीट और JEE की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स ने मौत को गले लगाया. सीकर में अक्टूबर में एक महिला और उसके चार बच्चे संदिग्ध हालात में मृत पाए गए. प्रथम दृश्या आत्महत्या का मामला सामने आया.

कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल में मिले मोबाइल : साल 2025 में जयपुर की कड़ी सुरक्षा वाली सेंट्रल जेल भी सुर्खियों में रही. जेल में एक के बाद एक मोबाइल मिलने के कई मामले सामने आए. खास तौर पर अगस्त से नवंबर तक कमोबेश हर सप्ताह जेल से मोबाइल बरामद किए गए. जेल में बंदियों की ओर से मोबाइल का उपयोग करने की शिकायतों के बाद जेल प्रशासन ने लगातार सर्च ऑपेरशन चलाया और मोबाइल जब्त किए. इन मामलों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया.

इस साल के चर्चित घटनाएं
बम की धमकियों का चला सिलसिला : इस साल जयपुर सहित प्रदेशभर में कई सरकारी कार्यालयों, निजी स्कूल, निजी अस्पतालों, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, कोर्ट और हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी-भरे ईमेल मिलने के मामले सामने आए. जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम और हाईकोर्ट परिसर को लगातार कई दिनों तक बम की धमकियां मिली. इसके अलावा कई अन्य शहरों में भी कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकियां मिली. हालांकि, यह खुलासा नहीं हो पाया कि इनके पीछे कौन है और उनका मंसूबा क्या है?

हाईकोर्ट में बम की धमकी के बाद जांच करते पुलिस अधिकारी.
हत्या के मामलों ने किया विचलित : 3 दिसंबर को जयपुर जिले में दूदू के एक गांव में महिला और उसके प्रेमी को महिला के जेठ और ससुर ने जिंदा जला दिया. बाद में दोनों की मौत हो गई. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. वहीं, 19 अक्टूबर को झुंझुनू में हिस्ट्रीशीटर डेनिश बावरिया पर एक गाड़ी में आए हमलावरों ने लोहे के पाइप और रॉड से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. मुख्य आरोपी दीपक मालसारिया को पुलिस ने जयपुर से पकड़ा. पुलिस से बचने के लिए वह भिखारी बनकर रह रहा था.

चार मौसियों ने की 15 दिन के बच्चे की हत्या : अगस्त में अलवर में एक व्यक्ति का शव घर की छत पर रखे नीले ड्रम में मिला. जांच में सामने आया कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उसे मौत के घाट उतारा और शव को ड्रम में छिपा दिया. वहीं, जोधपुर में चार युवतियों ने अपनी बहन के 15 दिन के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया. पूछताछ में सामने आया कि जल्दी शादी होने के लालच में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया.

गैंगस्टर अमित शर्मा उर्फ जैक.
जिम में गोली मारकर व्यापारी की हत्या : 7 अक्टूबर को कुचामन-डीडवाना जिले के कुचामन शहर में व्यापारी रमेश रूलाणियां की बदमाशों ने जिम में गोली मारकर हत्या कर दी. चार नकाबपोश बदमाशों ने रैकी कर इस वारदात को अंजाम दिया और रमेश को गोलियों ने भून दिया. इस वारदात को रंगदारी नहीं देने पर खौफ फैलाने के मकसद से अंजाम दिया गया. इस घटना में शामिल चार मुख्य आरोपियों के साथ ही उन्हें सहयोग करने वालों पर भी पुलिस ने एक्शन लिया और सलाखों के पीछे पहुंचाया.

30 करोड़ की धोखाधड़ी, विक्रम भट्ट गिरफ्तार : उदयपुर पुलिस ने 7 दिसंबर को फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेताम्बरी को गिरफ्तार किया. दोनों के खिलाफ करीब 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी (फ्रॉड) का मामला दर्ज है. दोनों के खिलाफ उदयपुर के डॉ. अजय मुर्डिया ने 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. आरोप है कि डॉक्टर की दिवंगत पत्नी पर बायोपिक बनाने और 200 करोड़ के मुनाफे का लालच देकर विक्रम भट्ट और पत्नी श्वेताम्बरी ने 30 करोड़ रुपए की ठगी की. हालांकि, विक्रम भट्ट ने आरोपों को निराधार बताया.

कोर्ट में पेशी के दौरान विक्रम भट्ट
विदेश में छिपे गैंगस्टर्स तक पहुंची पुलिस : राजस्थान में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए बनी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) के हाथ पहली बार विदेश में बैठे गैंगस्टर्स तक पहुंचे. एजीटीएफ ने गैंगस्टर अमरजीत विश्नोई और उसकी पत्नी सुधा कंवर को इटली में गिरफ्तार करवाया. इसके बाद दुबई से आदित्य जैन को गिरफ्तार किया. वहीं, एजीटीएफ की सूचना पर अमित शर्मा उर्फ जैक को अमेरिका में वहां की एजेंसियों ने गिरफ्तार किया. यह सभी लॉरेंस विश्नोई-रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय बदमाश हैं.

दुबई से आदित्य जैन को गिरफ्तार किया
खाकी-बजरी माफिया पर पहली बार डिकॉय ऑपेरशन : बजरी का अवैध खनन करने वाले माफिया से खाकी की सांठगांठ के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस विंग ने 18-19 दिसंबर को 11 टीमें बनाकर डिकॉय ऑपेरशन किया. डिकॉय ऑपेरशन में प्रदेश के 11 थानाधिकारियों पर एक्शन लिया गया है. पांच थानाधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जबकि छह थानाधिकारियों को लाइन हाजिर किया गया. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने साफ संदेश दिया कि ऐसे डिकॉय ऑपेरशन आगे भी जारी रहेंगे. छवि खराब करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस अधिकारियों के साथ डीजीपी राजीव कुमार शर्मा.
