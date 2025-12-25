ETV Bharat / state

Yearender 2025; इस साल गोरखपुर की बदली सूरत, सीएम योगी के नेतृत्व में क्या-कितने हुए बदलाव, जानिए

गोरखपुर महोत्सव में कलाओं की सराहना: शहर की विशेषता-संस्कृति की चर्चा करें तो 10 से 13 जनवरी तक आयोजित हुए, गोरखपुर महोत्सव ने देश-प्रदेश की कला संस्कृति, विज्ञान को यहां बड़ा मंच प्रदान किया. देश के नामी कलाकारों ने सांस्कृतिक मंच से लोगों के बीच उत्साह और उमंग का माहौल पैदा किया तो, बरसों से चली आ रही मकर संक्रांति के पर्व पर 15 जनवरी को बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा भी निभाई गई. जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश-विदेश से यहां पधारे.

जनवरी महीने से ही विकास का श्री गणेश: साल 2025 का जनवरी महीना गोरखपुर के लिए विकास की सौगात लेकर आया. 1533 करोड़ की योजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए साल का उपहार गोरखपुर वासियों को 2 जनवरी को दिया. जिसमें कृषि, विद्यालय के प्रशासनिक भवन, क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला और नौसढ़-कालेसर तटबंध के स्ट्रेंथनिंग वर्क का इनॉगरेशन हुआ था. इसके साथ ही राप्ती नदी के अप और डाउनस्ट्रीम पर नए पुल, गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन, 4 फाटक- असुरन फोरलेन और गोरखपुर- सिकरीगंज मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया. मौजूदा समय में इन सभी कार्यों में बेहतर प्रगति गोरखपुर के विकास को एक नया स्वरूप दे रही है. तो वहीं 3 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के पहले मिनी स्पोर्ट्स कंपलेक्स का भी लोकार्पण किया. इसके निर्माण पर करीब 5.50 करोड़ रुपए खर्च किए गए. यही नहीं 3 जनवरी को योगी ने राप्ती नदी में गिरने वाले नालों के जल शोध कार्य का भी शुभारंभ किया, जिस पर 2 करोड़ 70 लख रुपए की धनराशि खर्च हुई. जल शोधन की ये प्रक्रिया नगर निगम गोरखपुर की, पूरे देश में चर्चा में रही. इसका मॉडल देखने के लिए देश के कई नगर निगम के इंजीनियर गोरखपुर पहुंचे.

गोरखपुर: बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर अब अपनी पहचान सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से देश-दुनिया में बना चुका है. इसके साथ ही इस साल ये विकास और पर्यटन के नक्शे पर भी इसका प्रदर्शन कमाल का रहा. पर्यटन, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, साथ ही एम्स गोरखपुर की सेवाओं का विस्तार हुआ, जिससे आसपास के जिलों के मरीजों को राहत मिली. सड़क, रेलवे और हवाई संपर्क में सुधार से गोरखपुर की कनेक्टिविटी और मजबूत हुई. शहर में शहरी सुविधाओं और स्वच्छता अभियानों पर भी फोकस रहा. हालांकि जलभराव, ट्रैफिक और नगर विस्तार से जुड़ी समस्याएं बनी रहीं. कुछ इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आईं. कुल मिलाकर 2025 गोरखपुर के लिए प्रगति और संभावनाओं का साल रहा. आने वाले समय में पर्यटन, स्वास्थ्य और शहरी विकास के संतुलित विस्तार से जिले को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं विस्तार से...

गोरखपुर एक्सप्रेसवे (Photo Credit; CM MEDIA PR CELL)

इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी आगे: बात करें औद्योगिक विकास की तो साल 2017 से 2025 तक, कुल 11618 करोड़ 75 लख रुपए का औद्योगिक निवेश हुआ. जिसमें 319 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गईं और करीब 40 हजार लोगों को रोजगार मिला. जबकि साल 2017 से पहले मात्र 29 करोड़ 33 लख रुपए का ही निवेश जिले में हुआ था. बता दें, जो बड़े उद्योग साल 2025 में क्रियाशील हुए, उनमें केयान डिस्टिलरीज (इथेनॉल आधारित इस प्लांट का 6 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया), पेप्सी प्लांट वरुण बेवरेजेज, स्टील उत्पादन में अंकुर उद्योग, सीपी मिल्क जैसे बड़े समूह थे. साल 2017 में निवेश की कुल राशि लगभग 4000 करोड़ की थी. लोगों की आवासीय जरूरत को देखते हुए, 55 करोड़ रुपए की लागत से बने गोरक्ष एनक्लेव का भी 2025 में 6 अप्रैल को सीएम ने उद्घाटन किया, जिसमें 86 फ्लैट बनाए गए. यही नहीं 1410 करोड़ की लागत से 25 एकड़ में "इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन सेंटर क्लब" का शिलान्यास हुआ और इसका निर्माण भी शुरू हो गया है. जहां पर 5000 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होगी. ये 3 साल में पूरा होगा.

आयुष विश्वविद्यालय. (Photo Credit; CM MEDIA PR CELL)

शैक्षिक क्षेत्र में 2025 में गोरखपुर की बात करें तो यह नॉलेज सिटी बनने की ओर आगे बढ़ चुका है. यहां पर स्थापित होने वाला 5वां विश्वविद्यालय भी राज्य सरकार ने घोषित कर दिया है, जो "वानिकी विश्वविद्यालय" के रूप में बनाया जाएगा. बजट भी एलॉट हो गया है. इसके अलावा प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना गोरखपुर में हुई थी, जिसका लोकार्पण 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हुआ. अब यह आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति और शोध में नए आयाम गढ़ रहा है. इसके निर्माण पर करीब 268 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये 52 एकड़ में बना है.

महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में, पंचकर्म चिकित्सा की सुविधा (Photo Credit; CM MEDIA PR CELL)

ये खास डेवलपमेंट भी उजागर: वहीं एम्स गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रैन बसेरे का भी शिलान्यास 44 करोड़ की लागत से 18 अप्रैल 2025 को हुआ जिसमें 500 लोग रह सकेंगे. निर्माण कार्य अपने प्रगति पर है. इसी क्रम में 19 अप्रैल 2025 को 1500 करोड़ की परियोजनाओं का फिर से गोरखपुर को मुख्यमंत्री ने सौभाग्य दिया. जिसमें शहर में सीवरेज की महत्वपूर्ण परियोजना भी लोकार्पित हुई. शहर को बाढ़ से बचाने और नेपाल तक जाने के लिए राप्ती नदी के हार्वर्ड बंधे को भी 700 करोड़ की लागत से फोरलेन बनाने का कार्य शुरू हो गया है.

साइंस म्यूजियम (Photo Credit; CM MEDIA PR CELL)

वहीं 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री ने लिंक एक्सप्रेस वे का भी लोकार्पण किया, जिससे पूर्वांचल के लोगों का लखनऊ पहुंचने में कम समय लगेगा. इस एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आकार ले रहा है, जहां 60 से अधिक इकाइयों के लिए जमीन एलॉट की गई है. प्लास्टिक पार्क भी इसी में विकसित होगा. यूपी में "ग्रीन हाइड्रोजन" का उत्पादन गोरखपुर से शुरू हुआ, जिससे 500 टन कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी. इसे सीएनजी और पीएनजी में दो प्रतिशत मिलाया जा सकेगा. प्रचुर जल संसाधन होने से यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की व्यापक संभावना मुख्यमंत्री ने जताई है. इसका प्लांट टोरेंटो ने लगाया है. इसके अलावा 700 करोड़ रुपए की लागत से कोका-कोला प्लांट का भी शिलान्यास यहां पर 4 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री के हाथों हुआ, जिसमें करीब 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा.

इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (Photo Credit; CM MEDIA PR CELL)

क्या कहते हैं नगर आयुक्त: नगर निगम के अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने बताया है कि शहर के कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए, देश की पहली इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र सुथनी में बनाई जा रही है. जहां 500 टन प्रतिदिन कूड़ा निस्तारण होगा और कूड़े से चारकोल बनेगा. इसे नगर निगम बना रहा है. समाज की जरूरत को देखते हुए "कल्याण मंडपम" की योजना भी प्रदेश में गोरखपुर से शुरू हुई, जिसका लोकार्पण योगी ने किया. स्वच्छता और जल संचयन के क्षेत्र में भी नगर निगम को बड़ी उपलब्धि मिली और इसे पार्टी और नेशनल स्तर पर पुरस्कृत किया गया. यह सब गोरखपुर के नागरिकों के सहयोग से ही संभव हो पाया. उन्होंने कहा कि साल 2026 में गोरखपुर नगर निगम अपना म्युनिसिपल बॉन्ड भी लेकर के आ रहा है जिसके लिए करीब 80 करोड़ रुपए का इंतजाम नगर निगम ने कर लिया है.

चिलुआताल, मनोरंजन और घूमने की जगह (Photo Credit; CM MEDIA PR CELL)

टूरिज्म के फील्ड में भी बढ़ते कदम: उपनिदेशक पर्यटन राजन प्रसाद ने बताया कि नई पहल के तहत साल 2025 में परमहंस योगानंद की जन्मस्थली को स्मृति भवन बनाने का सीएम ने 11 मई 2025 को शिलान्यास किया. पर्यटन विकास की इस महत्वपूर्ण परियोजना पर 277 करोड़ रुपए की लागत आएगी. इसका निर्माण जोरों पर चल रहा है. इसकी स्थापना की चर्चा अमेरिका तक की गई. क्योंकि योगानंद के अनुयायी अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हैं. वहीं 12 मई को प्रदेश के पहले 'सीनियर सिटिजन डे केयर सेंटर' का भी गोरखपुर में लोकार्पण हुआ, जहां बुजुर्गों की मात्र 500 रुपए में देखभाल की सुविधा मिल रही है. यूपी का पहला "स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट" भी बनकर तैयार हो गया है. साल 2026 से इसमें पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी. इसके निर्माण पर करीब 49 करोड़ रुपए की लागत आई है. पर्यटन के क्षेत्र में गोरखनाथ मंदिर की अपनी साख बरकरार है. फिल्म निर्माता- निर्देशक मधुर भंडारकर, कल्पना पटवारी, मैथिली ठाकुर भी यहां पहुंचे थे. मधुर भंडारकर ने अभी 21 दिसंबर को मंदिर में दर्शन पूजन किया.

Photo Credit; CM MEDIA PR CELL (Photo Credit; CM MEDIA PR CELL)

पर्यटन और पर्यटकों की दृष्टि से अब रामगढ़ झील की तर्ज पर चिलुआताल भी लोगों के मनोरंजन और घूमने की जगह बनेगी. 20 करोड़ से अधिक की लागत से इस ताल को भी खूबसूरत बनाया गया है. इसकी निर्माण करने वाली संस्था यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड के अभियंता आर्यन यादव ने बताया कि, ताल के 570 मीटर दूरी में पाथवे का निर्माण कराया है. 70 मीटर तक घाट की सीढ़ियां ताल के किनारे बनाई गईं हैं. रेलिंग, सोलर लाइट, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, बेंच, एप्रोच रोड, बॉर्डर पिचिंग, दुकान, शौचालय, फीडिंग रूम और प्रवेश द्वार भी आकर्षक बनाया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा देश के नायकों के लिए गौरव संग्रहालय भी यहां बनकर तैयार हो रहा है.

6 लेन के पुल का निर्माण तेज (Photo Credit; CM MEDIA PR CELL)

7D थिएटर, 6 लेन का पुल का निर्माण: कबीर धूनी और गोरख तलैया का भी निर्माण हो रहा है. 4 सितंबर 2025 को ही मुख्यमंत्री ने गोरखा सैनिकों की वीरगति को संजोने के लिए जीआरडी गोरखपुर में गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदरीकरण के साथ संग्रहालय बनवाने का शिलान्यास किया, जिस पर 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे. यहां पर 7D थिएटर और साउंड लाइट शो के साथ-साथ विभिन्न युद्ध में अपने कौशल को दिखाने वाले सैनिकों की जांबाजी का डिजिटल प्रदर्शन होगा. निर्माण कार्य प्रगति पर है. यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला का प्रदेश में शुभारंभ गोरखपुर से किया गया. देश के कई संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन का केंद्र गोरखपुर बन रहा है. 6 लेन के पुल और विश्वस्तरी विज्ञान पार्क भी अपने अंतिम चरण में है. विधि विज्ञान प्रयोगशाला का भी लोकार्पण होने से अब कई प्रकार की जांच यहीं पर संभव हो जाएगी. इस साल के आखिरी का सबसे बड़ा सौगात गोरखपुर- नेपाल रोड को जोड़ने वाले गोरखनाथ ओवर ब्रिज का लोकार्पण रहा. राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन गोरखपुर में हुआ.



विवादों-घटनाओं पर भी एक नजर: विवादों, घटनाओं की बात करें तो गोरखपुर के PAC परिसर में यूपी की महिला रिक्रूटस ने PTI के तरफ से अभद्र भाषा का प्रयोग करने के बाद जमकर बवाल काटा. जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा रही. विधानसभा में आवाज उठी और कार्रवाई भी हुई. ये 21 जुलाई की घटना रही. इसी प्रकार एक एमबीबीएस के छात्र की पशु तस्कर के द्वारा की गई निर्मम हत्या के बाद, गोरखपुर समेत पूर्वांचल में पशु तस्करी के नेटवर्क का खुलासा भी हुआ. इस मामले में योगी सरकार जमकर घेरी गई. इसके मुख्य आरोपी का आखिरकार रामपुर में एनकाउंटर हुआ और पशु तस्करी के नेटवर्क पर चाबुक चलाया गया. फर्जी IAS गौरव के नेटवर्क का भी खुलासा हुआ. उसकी गिरफ्तारी हुई और वह गोरखपुर जेल में इस समय बंद है. मई महीने में गोरखपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की वजह से 4 जानवरों की जान जाने के बाद, प्रदेश के कई चिड़ियाघर इसके चपेट में आए थे और यह बड़ा मामला जीव जंतुओं के संरक्षण को लेकर सामने आया था.



