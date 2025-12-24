Yearender 2025: छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए उतार चढ़ाव, संघर्ष और सियासी घेराबंदी का साल

ETV Bharat / state

रायपुर: साल 2025 छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए सत्ता से बाहर रहते हुए सियासी संघर्ष, केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई, संगठनात्मक मंथन और आक्रामक विपक्ष की भूमिका का साल रहा. जनवरी से दिसंबर तक पार्टी लगातार विवादों, आंदोलनों और बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के केंद्र में रही. ईयर एंडर 2025 में क्रमवार जानते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का पूरा सियासी सफर.

1. जनवरी 2025-शराब घोटाला केस: कवासी लखमा की गिरफ्तारी से सियासी हलचल

साल की शुरुआत कांग्रेस के लिए झटके के साथ हुई. शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 15 जनवरी 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद से वे न्यायिक हिरासत में हैं और अब तक उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है, इस कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति में उबाल ला दिया. कांग्रेस ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दिया, जबकि ईडी जांच आगे बढ़ाती रही.

2. फरवरी 2025-कांग्रेस का बड़ा फैसला: भूपेश बघेल बने राष्ट्रीय महासचिव

फरवरी में कांग्रेस संगठन से बड़ी घोषणा हुई. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त करते हुए पंजाब का प्रभार सौंपा. इस फैसले को पार्टी नेतृत्व का उन पर भरोसा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ती भूमिका के रूप में देखा गया. इससे राज्य की सियासत में भी नई चर्चाओं को हवा मिली.

3. फरवरी 2025-पीसीसी अध्यक्ष बदलने की अटकलें, टीएस सिंहदेव के नाम पर मंथन

फरवरी माह में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं तेज रहीं. पंचायत चुनाव के बाद पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को पीसीसी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें जोर पकड़ने लगीं. सिंहदेव के बयान कि जिम्मेदारी मिली तो वे तैयार हैं, ने संगठनात्मक बदलाव की बहस को और तेज कर दिया हालांकि दिसंबर 2025 तक यह फैसला लंबित ही रहा.

4. फरवरी 2025-बलौदा बाजार आगजनी केस: विधायक देवेंद्र यादव को जमानत

फरवरी में कांग्रेस को एक अहम राहत भी मिली. बलौदा बाजार आगजनी मामले में लंबे समय से जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को 7 महीने 4 दिन बाद जमानत मिल गई. जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. इसे कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने वाला घटनाक्रम माना गया.

5. मार्च 2025-ईडी की बड़ी दबिश: भूपेश बघेल के घर समेत 14 ठिकानों पर छापे

मार्च 2025 छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा हलचल भरा महीना रहा. प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल और करीबी रिश्तेदारों के 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. शराब घोटाले और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े मामलों में मनी ट्रेल खंगालने की इस कार्रवाई ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया.

6. मार्च 2025- विधानसभा में हंगामा: ईडी कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध

ईडी छापों के विरोध में छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत ही हंगामेदार रही. कांग्रेस विधायकों ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वेल में उतर आए. विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशों के बावजूद गर्भगृह में प्रवेश करने पर कई विधायक स्वतः निलंबित हो गए. हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.

7. जुलाई 2025-योजनाओं पर सीधा सवाल: भूपेश बघेल बनाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मॉनसून सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल उठाया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब देते हुए बताया कि 96 योजनाओं में से 85 योजनाएं जारी हैं, 11 बंद की गई हैं और छह योजनाओं के नाम बदले गए हैं. इस बहस ने सत्ता और विपक्ष के बीच योजनाओं को लेकर राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया.

8. जुलाई 2025 -चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी: कांग्रेस पर बढ़ा दबाव

जुलाई 2025 में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को दुर्ग जिले के भिलाई स्थित घर से गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया. इससे पहले इस मामले में कवासी लखमा, अनवर ढेबर और पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा समेत कई नाम जांच के दायरे में आ चुके थे. कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया.

9. अगस्त 2025 - ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ अभियान: आक्रामक विपक्ष की कोशिश

सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ अभियान छेड़ा. पार्टी ने आरोप लगाया कि जनादेश की चोरी हुई है और लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है. यह अभियान पूरे साल सियासी चर्चा में रहा, हालांकि इसके जनाधार पर असर को लेकर सवाल भी उठते रहे.

10. नवंबर 2025- बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की भूमिका

नवंबर 2025 में कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा जताया. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया. उनके साथ जयसिंह अग्रवाल, शैलेष पांडेय और देवेंद्र यादव जैसे नेता भी बिहार में सक्रिय रहे. इससे छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर सक्रियता सामने आई.

11 दिसंबर 2025- संगठनात्मक फेरबदल: AICC ने 41 जिलाध्यक्ष किए घोषित

दिसंबर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया। 41 जिलाध्यक्षों की नई सूची जारी की. इसमें नए और युवा चेहरों को मौका मिला, वहीं सुकमा में कवासी लखमा के बेटे हरीश लखमा को जिलाध्यक्ष बनाकर नेतृत्व की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया गया.

12. दिसंबर 2025-‘गिरफ्तारी से पहले सर्वे’ का आरोप, केंद्र पर सीधा हमला

साल के अंतिम महीने में छत्तीसगढ़ की राजनीति फिर गरमा गई. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल की संभावित गिरफ्तारी से पहले ‘सर्वे’ कराया गया. पार्टी ने इसे लोकतंत्र को डराने की साजिश बताते हुए केंद्र सरकार और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला. यह विवाद दिसंबर का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया.

13. दिसंबर 2025- झीरम घाटी पर नड्डा का बयान, सियासी तूफान

दिसंबर 2025 में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के झीरम घाटी नक्सली हमले पर दिए बयान ने सियासी विस्फोट कर दिया. नड्डा ने हमले में अंदरूनी साजिश का दावा किया. कांग्रेस ने इसे शहीद नेताओं का अपमान बताते हुए पलटवार किया और इसे 'सुपारी किलिंग' करार देते हुए नार्को टेस्ट की मांग की. साल के अंत में यह मुद्दा छत्तीसगढ़ की राजनीति का सबसे संवेदनशील फ्लैशपॉइंट बन गया.

2025 छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए संघर्ष, विवाद और सियासी घेराबंदी का साल रहा. पार्टी ने आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और संगठनात्मक चुनौतियों ने उसे लगातार दबाव में रखा. अब 2026 की सियासत में यह देखना अहम होगा कि कांग्रेस 2025 के संघर्ष को राजनीतिक ताकत में बदल पाती है या नहीं.

