Yearender 2025: बिहार के प्रतिभाशाली युवाओं ने देश-दुनिया में बढ़ाया मान, हर क्षेत्र में छाई चमक

पटना : क्रिकेट में ऐतिहासिक रिकॉर्ड, राजनीति में नए चेहरे और संस्कृति में ग्लोबल पहचान ने बिहार का साल 2025 को यादगार बना दिया. साल 2025 बिहार के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली वर्ष के रूप में दर्ज हुआ है. इस साल राज्य के बेटे-बेटियों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी उपलब्धियां हासिल की कि पूरे देश का ध्यान एक बार फिर इस ऐतिहासिक धरती की ओर गया.

क्रिकेट का मिला नया 'वैभव' : क्रिकेट के क्षेत्र में 2025 साल वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा. मात्र 14 साल की उम्र में समस्तीपुर के रहने वाले इस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल 2025 में कई ऐतिहासिक पारी खेलकर सबका दिल जीत लिया.

वैभव सूर्यवंशी (ETV Bharat)

अप्रैल महीने में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने गुजरात टाइटन्स के खिलाफ मात्र 35 गेंदों में शतक जड़ दिया. यह आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक बना और किसी भारतीय द्वारा बनाया गया सबसे तेज शतक रहा. उन्होंने 17 गेंदों में अर्धशतक पूरा करके एक और रिकॉर्ड बनाया. इसके बाद अंडर-19 टीम में सिलेक्शन हुआ और अंडर-19 में भी बड़ी टीमों के खिलाफ शतक लगाकर भारतीय टीम का वैभव बढ़ाया.

आईपीएल में बिहारी खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ी : आईपीएल शुरू हुआ तो लंबे समय तक बिहार का कोई खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेल रहा था. लेकिन ईशान किशन के साथ शुरुआत हुई और आज के समय में बिहार के आठ खिलाड़ी हैं जो आईपीएल 2026 में खेलेंगे. आईपीएल 2026 के लिए साल 2025 में हुए मिनी एक्शन में सभी आठ खिलाड़ी अलग-अलग टीमों के लिए चयनित हुए हैं. जिसमें ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी, आकाश दीप, मुकेश कुमार, साकिब हुसैन, मो. इजहार, सार्थक रंजन और अनुकूल रॉय शामिल हैं.

अन्य खेलों में भी बिहार का दबदबा बढ़ा : क्रिकेट ही नहीं बल्कि कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में शामिल खेलों में भी बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार उपलब्धि 2025 में दर्ज की और राष्ट्रीय स्तर पर पदकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ. तीरंदाजी में अंशिका, आदर्श, पूनम जैसे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

वहीं ताइक्वांडो में सौम्या, स्वीटी, रूपन और वेटलिफ्टिंग में श्रेया, शालिनी, आरुषि, खुशबू जैसी कई खिलाड़ियों ने बिहार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीता. इतना ही नहीं 2024 से शुरू हुई मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 2025 में 87 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिली जिसमें 48 पुरुष खिलाड़ी और 39 महिला खिलाड़ी शामिल रहे हैं. इनमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले 10 खिलाड़ियों को सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति हुई.

राजनीति के मैदान में नए सितारे : 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव ने राज्य की राजनीति में कई नए चेहरे सामने लाए. लोकप्रिय लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट पर जीत हासिल कर युवा विधायक के रूप में राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा बटोरी. इसके अलावा गायघाट से युवा विधायक कोमल सिंह ने भी युवा चेहरे के तौर पर खूब सुर्खियां बटोरी.