Yearender 2025; ताजमहल के 'हुस्न' पर चार चांद लगाने वाली पच्चीकारी हुई 'ग्लोबल', नए साल में बदलेंगे नजारें

पर्यटन के फलक पर चमका बटेश्वर धाम : आगरा से 80 किलोमीटर दूर बटेश्वर पूर्व प्रधानमंत्री का पैतृक गांव है. यहां पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार लगातार विकास कार्य करा रही है. बटेश्वर धाम तीर्थ स्थल ट्रस्ट के चेयरमैन पूर्व मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने बताया कि बटेश्वर में केंद्र सरकार ने 74 करोड़ रुपये के विकास कार्याें का तोहफा दिया, तो योगी सरकार ने भी बटेश्वर के विकास के लिए खजाना खोल दिया.

आगरा के खेरिया एयरपोर्ट के नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण तेजी से हो रहा है. सिविल एन्क्लेव 343 करोड़ रुपये से 23 हेक्टेयर में बन रहा है. जिसका काम जुलाई 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है. ऐसे में नए साल में अन्य शहरों के लिए सीधे एयर कनेक्टिविटी शुरू कराए जाने की तैयारी है.

आगरा में यमुना नदी के किनारे कई स्मारक और घाट बने हुए हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

सड़क, रेल और एयर कनेक्टिवटी सुधरी : देश का आगरा एकमात्र ऐसा जिला है जहां से दो एक्सप्रेस-वे का अप एंड डाउन है. इसके साथ ही ग्वालियर ग्रीन एक्सप्रेस का काम भी नए साल में शुरू होने की उम्मीद है. शहर में आने वाले पर्यटकों को जाम से ना जूझना पड़े इसके लिए इनररिंग रोड और नए बाईपास रोड भी बनाए जा रहे हैं. आगरा होकर कई वंदे भारत भी संचालित हो रही हैं. नए साल में गोरखपुर वंदे भारत समेत अन्य ट्रेन मिलने की उम्मीद है. आगरा से एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो अभी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद की कनेक्टिविटी है.

आईटी सिटी बनने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे : आगरा में टीटीजेड (ताज ट्रेपेजियम जोन) और सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी की वजह से तमाम तरह के उद्योग लगाने पर पाबंदी है. ऐसे में लंबे समय से आगरा में आईटी सिटी बनाने की मांग हो रही है. बीते दिनों संसद में फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने आगरा को आईटी सिटी बनाने की मांग की. जिससे आगरा में रोजगार के नए अवसर मिले.

नई जगह और नए अंदाज में लगेगा ताज महोत्सव : ताज महोत्सव नए साल में नए अंदाज में नजर आएगा. पहली बार ताज महोत्सव शिल्पग्राम में नहीं होगा. शिल्पग्राम में बने सभी भवनों को ध्वस्त कर वहां पर यूनिटी मॉल बनेगा. इसलिए, शिल्पग्राम में अभी काम चल रहा है. इस साल जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से फतेहाबाद रोड के पास सेल्फी प्वॉइंट के निकट खाली जमीन पर महोत्सव कराने की तैयारी है. जहां पर ब्रज संस्कृति और स्थानीय हस्तशिल्प को बढावा दिया जाएगा.

स्मारकों पर करोड़ों हुए खर्च : ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी सभी स्मारक की देखरेख का जिम्मेदारी ASI (Archaeological Survey of India) की है. आगरा के स्मारक आल इज वैल दिखे इसके लिए ​करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. ताजमहल के मुख्य गुम्मद का ही 90 लाख रुपये में मरम्मत कार्य चल रहा है. ये काम नए साल तक पूरा हो जाएगा. जिससे मुख्य गुम्मद पर लगी पाड भी हट जाएगी. ऐसे ही आगरा किला, फतेहपुर सीकरी और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों के सौंदर्यीकरण और संरक्षण पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं.

मार्बल हस्तशिल्प की 35 से अधिक देशों और स्थानीय बाजार में डिमांड है. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा की बात करें तो मुगलकाल में शुरू हुई पच्चीकारी (इनले वर्क) के मार्बल हस्तशिल्प की 35 से अधिक देशों और स्थानीय बाजार में डिमांड है. किचिन, बाथरूम, डायनिंग टेबल से लेकर शोकेश समेत अन्य आइटम का आगरा से एक्सपोर्ट 1200 करोड़ तक पहुंच गया है. इस बारे में एक्सपोर्टर रजत अस्थाना बताते हैं कि पीएम मोदी के विदेशी मेहमान को आगरा के बने मार्बल हस्तशिल्प उपहार भेंट करने से स्थानीय कारीगरों और कारोबार दोनों को प्रोत्साहन मिलता है. जिससे एक्सपोर्ट कारोबार को बूम मिलेगा.

पीएम दिला रहे मार्बल हस्तशिल्प को पहचान : आगरा के मार्बल हस्तशिल्प की देश और दुनिया में खूब डिमांड है. पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने पर आगरा में बना मार्बल का हस्तनिर्मित शतरंज सेट उपहार में दिया. जिससे यहां की प्रतिभा का प्रदर्शन विश्व पटल पर एक बार फिर हुआ है. जिससे मार्बल उत्पाद को प्रोत्साहन मिलेगा.

वहीं योगी सरकार ने 2025 में एक जिला, एक उत्पाद योजना (ODOP) में आगरा का चमड़ा उत्पाद, संगमरमर की पच्चीकारी और पेठा को शामिल किया है. पेठा कारोबार में नई तकनीक, प्रशिक्षण और मार्केटिंग में सरकारी मदद मिल रही है. शहीद भगत सिंह कुटीर पेठा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि इससे आगरा का उद्योग के नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा.

आगरा : दुनिया के सात अजूबों में शामिल ताजमहल में संगमरमर पर जिस पच्चीकारी को देखकर सैलानी 'वाह! ताज' बोल उठते हैं, वो पच्चीकारी आगरा को नई पहचान दिला रही है. पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति को उपहार में मार्बल हस्तशिल्प से बने शतरंज का सेट दिया था, इस उपहार को आगरा के हस्तशिल्प कारीगरों ने बनाया था. नए साल में पर्यटन, एयर कनेक्टिविटी और आईटी सिटी से आगरा को नई पहचान मिलने की उम्मीद है.

योगी सरकार 106 करोड़ रुपये से बटेश्वर को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकास का काम कर रही है. बाह विधायक रानी पक्षालिका सिंह ने बताया कि बटेश्वर में अटल संकुल केंद्र 12.33 करोड़ की लागत से विकसित हो चुका है. करीब 24 करोड़ की लागत से बटेश्वर के घाट, 24.10 करोड़ की लागत से मंदिर संरक्षण का कार्य पूरा हो चुका है. इसके साथ ही 24.08 करोड़ की लागत से मंदिर कॉरिडोर, 13 करोड़ से प्राचीन हवन कुंड का काम प्रगति पर है. यहां पर 9.92 करोड़ फसाड लाइटों पर खर्च किए जा रहे हैं.

आगरा के पेठे को जीआई टैग मिला है. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रदूषण की मार से लोग परेशान : दिल्ली-एनसीआर के साथ ही आगरा भी प्रदूषण की मार झेल रहा है. आगरा में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह निर्माण कार्य के बडे प्रोजेक्ट हैं. इसके साथ ही नगर निगम खुले में कूड़ा जलाने वालों पर लगाम लगाने में नाकाम है. जिससे प्रदूषण बढ़ता है. खुले में कूड़ा और शूज की कतरन जलाने से जहरीली गैसे निकलती है, जो सेहत के खिलाफ खतरनाक होती है. जिसकी वजह से हवा में प्रदूषण का अस्तर बढ जाता है. जिससे ही आगरा का एक्यूआर 500 तक पहुंच चुका है.

जाम का झाम करता है परेशान : आगरा में जाम की वजह निर्माण कार्य के बडे प्रोजेक्ट, सीवर लाइन और पेयजल लाइनें हैं. शहर में मेट्रो का काम बड़े स्तर पर चल रहा है. जिसकी वजह से शहर की लाइफ लाइन एमजी रोड, हाईवे के साथ ही आईएसबीटी और खंदारी पर आए दिन जाम लगता है. नए साल में कई प्रोजेक्ट पूरे होने से शहर में जाम की समस्या कम होने की उम्मीद है. इसके साथ ही अभी शिल्पग्राम में बने भवन भी टूट रहे हैं. जिसकी वजह से भी पर्यटकों को जाम की परेशानी झेलनी पड़ती है.

संगमरमर की पच्चीकारी की दुनिया भर में डिमांड है. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये हुए इंतजाम : आगरा में हर दिन हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं. मगर, शाम होते ही आगरा से पर्यटक जयपुर, ग्वालियर, वाराणसी, मथुरा और दिल्ली चले जाते हैं. आगरा में पर्यटक नाइट स्टे नहीं करते हैं. आगरा में पर्यटक नाइट स्टे करें. इसको लेकर योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है.

अप्रैल 2025 में आगरा किला में लाइट एंड साउंड शो शुरू किया गया. लाइट एंड साउंउ शो हिंदी और अंग्रेजी में है. जो बेहद शानदार शो है.

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के पैतृक गांव में केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से करीब 200 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जा रहे हैं.

जिले के प्राचीन शिव मंदिरों का शिवालय सर्किट बनाया जा रहा है. यहां पर भी यूपी सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है.



नए साल में यह प्रोजेक्ट मिलेंगे : फतेहपुर सीकरी किला में लाइट एंड साउंड शो शुरू होने की पूरी उम्मीद है. आगरा के ताजनगरी फेस-2 के जोनल पार्क के 19 एकड़ क्षेत्र में भव्य 'गीत गोविंद वाटिका' बनकर तैयार है. नए साल पर दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को अनूठे थीम पार्क की नई सौगात मिलेगी.

पर्यटक हित में चलाए गए अभियान :

ताज सुरक्षा और पर्यटन थाना पुलिस ने पर्यटकों के लिए ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट शुरू किया. जो पर्यटकों की हर स्तर पर मदद कर रहा है.

ताज सुरक्षा पुलिस ने पर्यटकों के लिए टूरिस्ट पाथवे बनाया, जिससे पर्यटक बिना किसी से पूछे ताजमहल तक पहुंच सकते हैं. इसके लिए जगह-जगह क्यूआर कोड लगाए गए हैं, जो स्कैन करने पर पाथवे बताते हैं.

पर्यटकों के साथ ठगी और अभद्रता जैसी घटनाएं रोकने के साथ ही पर्यटकों को असुविधा से बचाने के लिए ठगों के खिलाफ अभियान शुरू किया गया.

आगरा के 10 टूरिस्ट स्पॉट :

ताजमहल : मुगल बादशाह शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे बेगम मुमताज की याद में ताजमहल बनाया था. ताजमहल मुगलकालीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है. इसका निर्माण में लाल पत्थर, सफेद मार्बल, पीतल, सोना, नीलम, मोती, मकरानी पत्थर और अन्य रत्नों का उपयोग किया गया है. सन 1983 में युनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया. 2007 में दुनिया के सातवें अजूबे में शामिल किया गया.

आगरा किला : मुगलिया सल्तनत का केंद्र बिंदु और राजधानी रहा आगरा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है. जिसे देखने हर दिन हजारों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. किले में मुगल वास्तुकला शैली साफ झलकती है. आगरा किला में दरबार-ए-आम, दरबार-ए-खास, जहांगीर महल, मोती मस्जिद, अंगूरी बाग, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल और अन्य शानदार भवन हैं.

फतेहपुर सीकरी : मुगलकाल में आगरा के बाद मुगलों की दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी थी. यहीं से अकबर ने मुगलिया हुकूमत को चलाया. फतेहपुर सीकरी की बात करें तो आगरा शहर से लगभग 40 किमी दूर है. यूनेस्को ने इसे भी विश्व धरोहर स्थल में रखा है. फतेहपुर सीकरी में महलों के साथ ही बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और अन्य रोचक चीजें भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं.

अकबर टॉम्ब : आगरा के सिकंदरा में स्थित अकबर का मकबरा ऐतिहासिक है. इसे अकबर ने अपने जिंदा रहने पर ही बनवाया था. ये इमारत बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनी है. जिसकी नक्काशी भी शानदार है. जिसे देखने के लिए हर दिन पर्यटक पहुंचते हैं.

मेहताब बाग : ताजमहल के दूसरी ओर यमुना किनारे एक बाग है. जहां से ताजमहल अलग-अलग लुक और अंदाज में नजर आता है. बाग के एंट्री गेट पर एक फव्वारा है. पहले यहीं पर एक काला ताजमहल बनना तय हुआ था, जिसमें कि शाहजहां की कब्र बननी थी. लेकिन औरंगजेब की नीतियों के कारण वह बन नहीं पाया. मेहताब बाग फूलों और अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधों से सजा-धजा सैला‍नियों को खासा लुभाता है.

बेबी ताज : यमुना नदी के किनारे बेबी ताज या एत्मादउद्दौला स्मारक है. मुगलिया दौर में ये स्मारक नूरजहां ने बनाया था. जो सफेद संगमरमर का बना है. जिसकी नक्काशी भी पर्यटकों को खूब आकर्षित करती है.

रामबाग स्मारक : यमुना नदी के किनारे रामबाग स्मारक देखने हर दिन हजारों देशी और विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. रामबाग को मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने बनाया था. यहां पर बाबर की आरामगाह थी. बाबर यही पर रहता था.

बटेश्वर धाम : आगरा जिला मुख्यालय से करीब 80 किलोमीटर दूर यमुना किनारे बटेश्वर धाम है. जहां पर 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला है. बटेश्वर धाम को ब्रज की काशी और सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है. यहां पर भदावर राज घराने ने यमुना किनारे शिव मंदिरों की श्रृंखला बनाई थी. सबसे खास बात यह है कि बटेश्वर में यमुना नदी उल्टी दिशा में बहती है. यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई का पैतृक गांव है.

शौरीपुर धाम : बटेश्वरधाम से आगे चार किलोमीटर की दूरी पर जैन धर्म का शौरीपुर धाम है. जहां पर जैन धर्म के अनुयायी श्वेताम्बर और दिगम्बर के अलग-अलग विशाल मंदिर हैं. जहां पर हर दिन देशभर से जैन धर्म के अनुयायी पहुंचते हैं.

सूर सरोवर पक्षी विहार : आगरा दिल्ली रोड पर रुकनता कस्बा के पास सूर सरोवर पक्षी विहार है. जो रामसर साइट है. हर साल यहां देश और विदेश से सर्दियों में पक्षी आते हैं. इसके साथ ही यहां पर एशिया का स्लॉथ भालू का रेस्क्यू सेंटर हैं.

