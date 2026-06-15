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बिना AC और सर्दी के भी सालभर करिए मशरूम की खेती, जानिए खेती से मालामाल कर देने वाला नया तरीका

फसल चक्र बनाया जा सकता है: मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी डॉ. गोपाल सिंह ने बताया कि जिस प्रकार धान, गेहूं और गन्ने की खेती फसल चक्र के आधार पर की जाती है, उसी प्रकार मशरूम की अलग-अलग प्रजातियों का भी फसल चक्र बनाया जा सकता है, जिससे सालभर मशरूम की उत्पादन किया जा सके. इसमें खासतौर पर खाद्य मशरूमों में एक फसल चक्र तैयार किया जा सकता है, जिसमें ओयस्टर (सीप), बटन और मिल्की (दूधिया) मशरूम का ले सकते हैं.

बंपर पैदावार की जा सकती है: लोग अब परंपरागत खेती से हटकर आगे बढ़ना चाहते हैं. कई बार वे ऐसे ही विचारों के बाद भी रुक जाते हैं. क्योंकि जब भी जेहन में मशरूम की खेती का ख्याल आता है, तो दिमाग में एसी (AC) से लैस बंद कमरे और एक तय न्यूनतम तापमान की तस्वीर उभरती है. मशरूम फसल चक्र (Mushroom Crop Cycle) अपनाया जाए, तो बिना किसी महंगे तामझाम के खाने वाले और औषधीय गुणों से भरपूर मशरूम की बंपर पैदावार की जा सकती है.

मेरठ के मोदीपुरम स्थित मशरूम अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के विशेषज्ञों ने बताया कि मशरूम की खेती केवल सर्दियों तक सीमित नहीं है. यदि किसान फसल चक्र की तरह मशरूम की अलग-अलग प्रजातियों का चयन करें, तो बिना एयर कंडीशनर (AC) के भी पूरे साल मशरूम की उत्पादन किया जा सकता है.

मेरठ: आमतौर पर लोगों की धारणा होती है कि मशरूम की उत्पादन के लिए नियंत्रित तापमान और महंगे एसी सिस्टम की आवश्यकता होती है. इसी कारण से कई किसान इस व्यवसाय में कदम रखने से हिचकिचाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक, सही प्रजातियों का चयन अपनाकर कम लागत में भी मशरूम खेती किया जा सकता है. मशरूम की 6 वैरायटी न सिर्फ बंपर पैदावार करती है, बल्कि मशरूम उत्पादकों को मालामाल भी कर सकती हैं. देखिए अविनाश कुमार के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की ख़ास रिपोर्ट...

डॉ. गोपाल सिंह ने बताया कि बटन मशरूम को सामान्यतया जाड़े यानि सर्दी में लेते हैं, जो कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक खेती की जा सकती है. मिल्की मशरूम को सामान्य तौर पर गर्मी में लेते हैं, जो कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक पैदावार देती है. ढिंगरी मशरूम की कई प्रजातियों को पूरे साल उगाया जा सकता है.

20 से 25 दिनों तक मशरूम की नई खेती नहीं: डॉ. सिंह ने बताया कि गर्मियों में जब कमरे का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तब लगभग 20 से 25 दिनों तक मशरूम की नई खेती नहीं करते हैं, लेकिन जो पुरानी फसल उत्पादन देती रहती है. इसी तरह सर्दियों में जनवरी के पहले पखवाड़े में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर ग्रोथ थोड़ा गिर जाता है. ऐसे में साल में औसतन डेढ़ महीने मशरूम की नई फसल नहीं लगाते हैं, लेकिन जो फसल लगी होती है उससे मशरूम पैदावार होती रहती है.

औषधीय मशरूम से बढ़ेगी कमाई (Photo Credit: ETV Bharat)

छोटे स्तर पर मशरूम की खेती की शुरुआत: उन्होंने बताया कि आज ऑयस्टर, शिजोफाइलम, कीड़ाजड़ी और शिटाके जैसे औषधीय मशरूम की मांग लगातार बढ़ रही है. इनकी खेती से किसान बेहतर मुनाफा कमा सकते है. मशरूम उत्पादन के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता नहीं होती. किसानों के पास 10×10 फीट के दो कमरे भी उपलब्ध है, तो किसान छोटे स्तर पर मशरूम की खेती की शुरुआत कर सकते है, लेकिन मशरूम की उत्पादन शुरू करने से पहले प्रशिक्षण जरूर लेना चाहिए.

सालभर मशरूम उत्पादन क्यों संभव? (Photo Credit: ETV Bharat)

75 प्रतिशत तक लाभ: डॉ. गोपाल सिंह ने बताया कि मशरूम की उत्पादन के कुल लागत का लगभग 75 प्रतिशत तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ औषधीय मशरूमों में लाभ ज्यादा हो सकता है. अनुसंधान केंद्र में काम कर रहे अजय ने बताया कि मशरूम उत्पादन की प्रक्रिया में सबसे पहले भूसे को पानी में भिगोकर रखा जाता है. उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट मिलाया जाता है. इसके बाद उसे अलग-अलग बैग में भरा जाता है. प्रत्येक बैग में कुछ सुराग किए जाते हैं.

मशरूम की खेती (Photo Credit: ETV Bharat)

10 से 15 दिन में मशरूम का बीज तैयार: सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के मशरूम अनुसंधान विभाग में शोध कर रहे तुषार वार्ष्णेय बताया, मशरूम का बीज तैयार करने के लिए सबसे पहले गेहूं को उबाला जाता है. इसके बाद एक पूरी प्रोसेसिंग होती है, जिसके बाद 3 ग्राम प्रति किलोग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है. ये इसके पीएच को मेंटेन करता है, फिर कैल्शियम सल्फेट इसमें मिलाया जाता है, जो की मॉइश्चर को मेंटेन करने के काम आता है. इसके बाद एक निश्चित टेम्प्रेचर मेंटेन करना होता है और लगभग 10 से 15 दिन में मशरूम का बीज तैयार हो जाता है.

मशरूम की खेती (Photo Credit: ETV Bharat)

लाखों में टर्नओवर: मेरठ के ही सलावा गांव के रहने वाले अभिषेक बताते हैं कि उन्होंने मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया था. इसके बाद उन्होंने दस हजार रूपये से इसकी खेती की शुरुआत की थी. आज उनका टर्नओवर लाखों में है और उनके साथ कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं. उनके पास पैसा नहीं था. ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी मदद की. आज इसके खेती से अच्छी खासी इनकम हो रही है. मशरूम की काफी डिमांड उनके पास होती है.

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