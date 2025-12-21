ETV Bharat / state

YEAR ENDER 2025: कानूनी लड़ाई के बावजूद JPSC-JSSC की नियुक्तियों में आई तेजी, पिछले साल के मुकाबले कम युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

साल 2025 झारखंड के युवाओं के लिए मिला जुला रहा. 2024 की तुलना में सरकार कम युवाओं को नौकरी दे पाई.

YEAR ENDER 2025
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 21, 2025 at 4:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड के युवाओं के लिए साल 2025 सरकारी नौकरी पाने के लिहाज से मिला जुला रहा. सरकार जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने की कोशिश में जुटी रही. इसके बावजूद जो सफलता मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली. हालांकि विवादों में आयी सीजीएल परीक्षा को कानूनी लड़ाई में जीत मिलने के बाद आखिरकार राज्य सरकार को इसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में जरूर सफलता मिली.

इस तरह से पूरे साल भर में करीब 20 हजार नियु्क्तियां हुईं, जो पिछले साल 2024 की तुलना में कम है. अपने सरकार के एक साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में एक साथ करीब 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर रिकॉर्ड बनाया. इसके अलावा समय-समय पर विभिन्न पदों पर चयनित युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित होता रहा.

जेपीएससी को मिला नया चेयरमैन, लंबित भर्ती परीक्षा लेने में सफल रहा जेपीएससी

झारखंड लोक सेवा आयोग को करीब सात महीने बाद नया अध्यक्ष मिला. अगस्त 2024 में डॉ मैरी नीलिमा केरकेट्टा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद इस साल फरवरी महीने में एल खियांग्ते जेपीएससी के नये चैयरमैन बने.

अध्यक्ष का कार्यकाल संभालने के बाद आयोग ने सबसे पहले 2024 में निकाले गए सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम जुलाई महीने में घोषित कर राज्य प्रशासनिक सेवा के नये 342 पदाधिकारी दिए. इसके अलावा आयोग विगत वर्षो में निकाले गए भर्ती विज्ञापन की परीक्षा आयोजित करने में जुटी रही. जिसके सकारात्मक फल निकले और लंबे समय से सरकारी नौकरी पाने का इंतजार कर रहे युवाओं को इसका लाभ मिला.

जेपीएससी ने साल 2008 के बाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए झारखंड पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए आवेदन मांगे. करीब 17 वर्षों बाद निकाली गई झारखंड पात्रता परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित होने की संभावना है. इसी तरह नये साल 2026 में जिन परीक्षाओं के परिणाम आने की संभावना है, उसमें कारखाना निरीक्षक, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अभियोजन निदेशालय में उप निदेशक, सहायक लोक अभियोजक के बैकलॉग और रेगुलर भर्ती नियुक्ति परीक्षा आदि शामिल हैं.

बात यदि साल 2025 में जेपीएससी द्वारा आयोजित नियुक्ति परीक्षा के फाइनल रिजल्ट की करें तो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा- 01/2024, दंत चिकित्सक-01/2022, मेडिकल ऑफिसर-20/2023, जिला दंत चिकित्सक-04/2023, राज्य के विश्वविद्यालयों में कुल सचिव की नियुक्ति-23/2023, गव्य विकास निदेशक नियुक्ति आदि शामिल हैं.

नहीं हो सकी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा

2016 के बाद से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है. 2024 में आवेदन लेने के बाद प्रक्रिया भी रद्द कर दी गई. नियमावली में बदलाव करने के नाम पर पूरे साल 2025 छात्रों का यूं ही बर्बाद हुआ. अभ्यर्थियों की गुहार पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप कर सरकार को निर्देश दिया है कि 31 मार्च 2026 तक JTET आयोजित करें. वहीं जब तक परीक्षा नहीं होती, तब तक सहायक आचार्य की नई नियुक्ति के विज्ञापन पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.

कानूनी लड़ाई से जूझता रहा जेएसएससी

इस साल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों का अधिकांश समय कानूनी लड़ाई में बीता. साल 2016 से चली आ रही हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा इस साल हाई कोर्ट के आदेश मिलते ही एक बार फिर सुर्खियों में आ गया. सिंगल बेंच के द्वारा विज्ञापित पदों में अब तक खाली पदों पर याचिकाकर्ता को मेरिट के आधार पर छह महीने के अंदर नियुक्त करने के अलावा पूर्व में हुई नियुक्तियों की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एसएन पाठक की अध्यक्षता में फैक्ट फाइडिंग कमेटी बनाने का आदेश दिया.

हालांकि, इस आदेश के खिलाफ आयोग और सरकार ने डबल बेंच में चुनौती दी है. इसी तरह सीजीएल परीक्षा में आखिरकार आयोग को न्यायिक जीत मिलने से राहत मिली. मगर सहायक आचार्य नियुक्ति में कई मौके पर सुप्रीम कोर्ट तक अधिकारियों को दौड़ लगानी पड़ी और समय-समय पर मिले आदेश के अनुसार रिजल्ट घोषित होते रहे.

इस साल आयोग के द्वारा आधा दर्जन से अधिक नियुक्ति परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं और कुछ के परिणाम अंतिम चरण में हैं. जो आने वाले समय में जारी होने की संभावना है. इस तरह से देखें तो साल 2025 झारखंड में युवाओं के लिए मिला जुला रहा.

यह भी पढ़ें:

स्वास्थ्य विभाग में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा, सिविल सर्जन के नाम पर पैसे की मांग, एफआईआर दर्ज

खुशखबरी! झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नौकरी के लिए निकाला विज्ञापन, ऐसे करें आवेदन

जेएसएसी की कार्यकारी निदेशक डॉ. नेहा ने की आयुष्मान योजना की समीक्षा, कहा-मरीजों के इलाज में न बरतें कोताही

TAGGED:

GOVERNMENT JOBS IN JHARKHAND
JPSC VACANCY
JSSC VACANCY
झारखंड में सरकारी नौकरी
YEAR ENDER 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.