YEAR ENDER 2025: औद्योगिक विकास में उम्मीदों भरा रहा साल, एमएसएमई सरलीकरण कानून और जीएसटी संशोधन से व्यवसायियों के चेहरे पर दिखी रौनक

रांची: साल 2025 झारखंड के लिए संभावनाओं से भरा रहा. एक तरफ राज्य सरकार ने भारी भरकम वार्षिक बजट के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत की. वहीं दूसरी तरफ विदेशी निवेश पर जोर दिया गया. राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास हो, इसके लिए सरकार ने एमएसएमई को सरलीकरण की नीति अपनाकर नये व्यवसाय लगाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की.

भारी भरकम वार्षिक बजट के कारण राज्य सरकार सुर्खी बटोरने में सफल रही. अब तक का सबसे बड़ा यानी 1.45 लाख करोड़ का वार्षिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 3 मार्च, 2025 को महिला, बाल विकास, युवा सशक्तिकरण, कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित कर बड़ा संकेत देने का काम किया.

जानकारी देते झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष (ईटीवी भारत)

विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्पेन और स्वीडन का किया दौरा

झारखंड में विदेशी निवेश को बढ़ाने और तेजी से औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बनी प्रदेश की सरकार ने बड़ी पहल की. सीएम ने स्पेन और स्वीडन की यात्रा की, जिसका उद्देश्य झारखंड में एफडीआई बढ़ाना था. इस दौरान खनन, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी में निवेश की संभावनाएं तलाशी गईं.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अधिकारियों की टीम 19 से 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर रही. इसके तहत खनन, इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में हरित प्रौद्योगिकी साझेदारियों को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर, बोकारो, संथाल परगना और रांची के लिए निवेश की संभावनाओं को तलाशना बड़ा लक्ष्य रहे.

वहीं, खदान सुधार और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अवसरों की खोज करने के साथ ही यूरोपीय निवेशकों के लिए झारखंड में निवेश के लिए अवसर प्रस्तुत करना भी उद्देश्य था. जबकि महिला उद्यमिता, लिंग समानता, कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना भी महत्वपूर्ण मकसद था.