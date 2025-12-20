YEAR ENDER 2025: औद्योगिक विकास में उम्मीदों भरा रहा साल, एमएसएमई सरलीकरण कानून और जीएसटी संशोधन से व्यवसायियों के चेहरे पर दिखी रौनक
साल 2025 झारखंड के लिए काफी खास रहा. उद्योग के क्षेत्र में कई कार्य किए गए.
Published : December 20, 2025 at 8:42 PM IST
रांची: साल 2025 झारखंड के लिए संभावनाओं से भरा रहा. एक तरफ राज्य सरकार ने भारी भरकम वार्षिक बजट के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत की. वहीं दूसरी तरफ विदेशी निवेश पर जोर दिया गया. राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास हो, इसके लिए सरकार ने एमएसएमई को सरलीकरण की नीति अपनाकर नये व्यवसाय लगाने के लिए प्रेरित करने की कोशिश की.
भारी भरकम वार्षिक बजट के कारण राज्य सरकार सुर्खी बटोरने में सफल रही. अब तक का सबसे बड़ा यानी 1.45 लाख करोड़ का वार्षिक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 3 मार्च, 2025 को महिला, बाल विकास, युवा सशक्तिकरण, कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर देते हुए 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित कर बड़ा संकेत देने का काम किया.
विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने स्पेन और स्वीडन का किया दौरा
झारखंड में विदेशी निवेश को बढ़ाने और तेजी से औद्योगिक विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार बनी प्रदेश की सरकार ने बड़ी पहल की. सीएम ने स्पेन और स्वीडन की यात्रा की, जिसका उद्देश्य झारखंड में एफडीआई बढ़ाना था. इस दौरान खनन, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी में निवेश की संभावनाएं तलाशी गईं.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अधिकारियों की टीम 19 से 27 अप्रैल तक स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर रही. इसके तहत खनन, इस्पात और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में हरित प्रौद्योगिकी साझेदारियों को बढ़ावा देना और औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर, बोकारो, संथाल परगना और रांची के लिए निवेश की संभावनाओं को तलाशना बड़ा लक्ष्य रहे.
वहीं, खदान सुधार और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में अवसरों की खोज करने के साथ ही यूरोपीय निवेशकों के लिए झारखंड में निवेश के लिए अवसर प्रस्तुत करना भी उद्देश्य था. जबकि महिला उद्यमिता, लिंग समानता, कामकाजी महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना भी महत्वपूर्ण मकसद था.
"यह साल झारखंड के लिए खास था. एक युवा राज्य के रूप में झारखंड ने इसी साल 25 वर्ष पूरे किए हैं. अगले 25 वर्षों की रूपरेखा तय करते हुए सरकार ने तेजी से औद्योगिक विकास करने का संकल्प दोहराया है. इसी के तहत इसी साल एमएसएमई में सरलीकरण कर बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके कारण घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है. इसके अलावे सरकार के मंईयां सम्मान योजना का भी सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने को लेकर पड़ रहा है." - आदित्य मलहोत्रा, अध्यक्ष, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स
राज्य सरकार का नया कानून खोलेगा औद्योगिक विकास का द्वार
हेमंत सरकार के द्वारा राज्य में एमएसएमई के जरिए औद्योगिक विकास का द्वार खोलने की कोशिश की गई है. झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक-2025 राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही राज्य में 12 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गया है. इस विधेयक से राज्य में नया उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और सुगम होगी. इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ाना, छोटे-मंझोले उद्योगों को प्रोत्साहन देना और व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना है.
इसके तहत किसी भी व्यक्ति या कंपनी जो झारखंड में एमएसएमई स्थापित करने की इच्छा रखते हैं, अगले तीन वर्षों के लिए उद्योगों की स्थापना और संचालन के लिए आवश्यक अधिकांश अनुमतियों और निरीक्षणों से छूट प्रदान की गयी है. यह छूट उस तारीख से तीन साल तक प्रभावी रहेगी, जब वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगी. इस नियम से नये उद्यमों को सरकारी विभागों के चक्कर लगाने और इंस्पेक्टर राज के भय से मुक्ति मिलने की संभावना जताई जा रही है.
जीएसटी में छूट से व्यापारियों के चेहरे पर दिखी रौनक
व्यवसाय जगत में साल 2025 का सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी में छूट का रहा, जिसका प्रभाव झारखंड में भी दिखा. जीएसटी में कटौती के बाद टीवी से लेकर मोटर गाड़ी के दाम में कमी आई. अलग-अलग मॉडल पर दाम के अनुसार लगने वाले जीएसटी के दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ता को मिलने से धनतेरस दीपावली पर जबरदस्त बिक्री हुई. बाजार के इस रुख से व्यापारियों के चेहरे पर रौनक बनी रही. हालांकि, एफएमसीजी प्रोडक्ट को लेकर जो उम्मीद की जा रही थी, वह नहीं पूरा हुआ और जरूरत की चीजों का दाम में कोई खास कमी नहीं हुई.
इसी तरह इस साल सोना और चांदी के दामों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई. पहली बार चांदी दो लाख के पार पहुंचा. वहीं सोने के आभूषण 1.26 लाख प्रति 10 ग्राम की उंचाई छुता रहा. इसमें निवेश करने वाले निवेशकों की चांदी रही. मगर आम ग्राहकों के लिए आभूषण खरीदना बेहद ही कठिन रहा.
