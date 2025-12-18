ETV Bharat / state

ईयर एंडर 2025: राजनीति के लिहाज से झारखंड के लिए कैसा रहा साल 2025, किन मसलों को लेकर पक्ष-विपक्ष में हुई खींचतान

साल 2025 झारखंड की राजनीति के लिए उतार चढ़ाव वाला रहा. इस रिपोर्ट में जानिए किन मुद्दों में पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए.

डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
Published : December 18, 2025

रांची: हेमंत सरकार के लिए साल 2025 सत्ता के लिहाज से सुकून भरा रहा. एक ओर राज्य स्थापना दिवस जैसे उत्सवों ने एकता दिखाई, वहीं डीजीपी विवाद ने सरकार की साख पर सवाल भी खड़े किए. पक्ष और विपक्ष में तीखे टकराव भी देखने को मिले तो विधानसभा के सत्तों में विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेरा. राज्य में बालू संकट, भर्ती घोटाले और केंद्र फंड विवाद प्रमुख मुद्दे बने. इसके अलावा राज्य में ईडी और एसीबी की कार्रवाई सुर्खियों में रही, जिसपर जमकर राजनीति हुई.

विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद यह अटकलें तेज हो गई कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर उन्हें नेता प्रतिपक्ष तक ही रखा जाएगा मगर ऐसा नहीं हुआ. बाबूलाल मरांडी के प्रति पार्टी ने विश्वास जताते हुए दोनों पदों पर सालों भर आसीन रखा. इन सबके बीच चुनाव के वक्त आनन फानन में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बने रबीन्द्र कुमार राय को पार्टी ने दायित्व मुक्त करते हुए राज्य सभा सांसद आदित्य साहू को एक झटके में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाने का निर्णय बीते अक्टूबर महीने में लिया. आदित्य साहू राज्य सभा सांसद के साथ साथ पार्टी के प्रदेश कार्यालय महामंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी निभा रहे थे.

बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास (ETV Bharat)

रघुवर दास फिर से बीजेपी में हुए शामिल

ओडिशा के राज्यपाल से इस्तीफा देकर सक्रिय राजनीति में एक बार फिर वापस हुए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस साल के शुरुआत यानी 10 जनवरी को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. रघुवर दास भी शुरुआत में काफी सक्रिय रहे. प्रदेश से लेकर कई जिलों का उनके द्वारा दौरा किया जाने लगा. प्रदेश कार्यालय में समय समय पर रघुवर दास ने प्रेस कॉफ्रेंस कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा.

सोमेश सोरेन को फूल का गुलदस्ता देते सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)

घाटशिला में आया रिजल्ट तो निकाय चुनाव की खुली राह

घाटशिला के किले पर एक बार झामुमो ने फतह हासिल की. उपचुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला. एक बार फिर चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन हार गए. भाजपा ने पूरी कोशिश की लेकिन नतीजा सिफर रहा. इस बीच कोर्ट की फटकार के बाद निकाय चुनाव का रास्ता खुला. ओबीसी आरक्षण तय हो गया. अब साल 2020 से लटके चुनाव को संपन्न कराने की तैयारी शुरु हो गई है. नये साल में स्थानीय सरकार की रुपरेखा सामने आने वाली है.

पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता (ETV Bharat)
डीजीपी अनुराग गुप्ता बने टकराव का कारण

अप्रैल में सेवानिवृत्ति के बाद अनुराग गुप्ता को दो वर्ष का एक्सटेंशन मिला. केंद्र ने इसे असंवैधानिक बताया. बाबूलाल मरांडी ने इसको कोर्ट में चुनौती दी. मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा. हालांकि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचता, इससे पहले ही अनुराग गुप्ता ने नवंबर माह में इस्तीफा देकर विवाद पर विराम लगा दिया. यह विवाद पुलिस प्रशासन के राजनीतिकरण का प्रतीक बना.

सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)
एसआईआर पर आदिवासी हितों की जंग

झारखंड में 14 सितंबर को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR पर घमासान छिड़ा. सत्ता पक्ष ने आदिवासी विरोधी करार दिया. वोटर लिस्ट में हेरफेर का डर जताया. भाजपा ने खंडन किया. अवैध प्रवासियों से स्थानीय हितों को खतरा बताया.

कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक तनाव

सरहुल उत्सव के दौरान सिरमटोली सरना स्थल को लेकर सरकार के साथ कई दिनों तक खींचतान चली. रांची बंद बुलाया गया. काले झंडे दिखाए गये. पूरा विवाद सरना स्थल के पास से फ्लाई ओवर का रैंप हटाने को लेकर हुआ. मार्च में हजारीबाग में धार्मिक जुलूस पर पथराव से तनाव भड़का. एसटी दर्जा की मांग को लेकर कुड़मी आंदोलन चर्चा में रहा. रेल टेका और डहर छेका आंदोलन ने कुड़मी और आदिवासी समाज को आमने-सामने ला दिया. जवाब में आदिवासी संगठनों ने सिलसिलेवार विरोध के लिए रैलियां निकाली.

सिरमटोली सरना स्थल (ETV Bharat)
गठबंधन कलह और बिहार प्रभाव

बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन में झामुमो को जगह नहीं मिली. इसकी नाराजगी साफ दिखी. झामुमो ने राजद पर धुर्तता का आरोप लगाया. गठबंधन की समीक्षा की बात कही. दिसंबर में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की दिल्ली यात्रा से नये समीकरण की अटकलें तेज हुईं. कांग्रेस में भी आंतरिक कलह देखने को मिला. शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के भीतर और बाहर कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और मंत्री इरफान अंसारी के बीच खुलकर टकराव दिखा.

सीएम हेमंत सोरेन (ETV Bharat)
आर्थिक संकट और स्थापना दिवस

विपक्ष के लिहाज से राज्य की वित्तीय स्थिति गंभीर रही. फंड की कमी से योजनाओं के लटकने के मामले उठे. हालांकि सरकार ने दो टूक कहा कि फंड की कोई कमी नहीं है. नतीजतन, नवंबर के राज्य के 25वें स्थापना दिवस के दिन कई परियोजनाएं लॉन्च हुईं. लेकिन विपक्ष ने महज दिखावा बताया. स्थापना दिवस के मौके पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान एक बार चलाया गया.

नौकरी की बरसात सरकार की सौगात

सरकार के एक साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित कर 8,792 अभ्यर्थियों को अलग-अलग विभागों के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा गया. इसके साथ ही जेपीएससी और जेएसएससी में लंबित कई नौकरियों के बंद दरवाजे भी खोले गये.

ईडी और एसीबी के लिहाज से बेहद खास रहा यह साल

राज्य के चर्चित भूमि और शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की. आईएएस विनय चौबै समेत उनके कई करीबी सलाखों के पीछे भेजे गये. इस मामले में आए दिन बड़े बड़े अधिकारियों से पूछताछ होती रहती है. उधर, ईडी ने अवैध कोयला कारोबारियों समेत प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी की.

अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई (ETV Bharat)
पहली बार अवैध निर्माण पर चला हथौड़ा

झारखंड बनने के बाद पहली बार किसी बहुमंजिली इमारत पर प्रशासन का हथौड़ा चलता दिखा. हाईकोर्ट की सख्ती के बाद रिम्स परिसर की सात एकड़ जमीन को अवैध निर्माण और कब्जे से मुक्त कराने की कवायद शुरु हुई. दर्जनों कच्चे मकान ढाहे गये.

इसके साथ-साथ छात्रवृत्ति और किसानों से धान खरीद खरीद के मसले पर सरकार हमेशा विपक्ष के निशाने पर रही. वहीं शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को दो टूक कह दिया कि 25 साल के झारखंड को ना कोई डरा सकता है और ना डिगा सकता है.

