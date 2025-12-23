ETV Bharat / state

YEARENDER 2025; देश के पहले अर्बन रोप-वे की सौगात जल्द, पांच साल में 6 क्रूज गंगा में उतरे, 16 करोड़ भक्त काशी पहुंचे

काशी को मिला देश का प्यार.

बनारस का बदल रहा स्वरूप : यहां की गंगा आरती, देव दीपावली या गंगा महोत्सव सांस्कृतिक उत्सवों ने बनारस को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का काम किया है. हर साल होने वाली बनारस की देव दीपावली नए कीर्तिमान बना रही है और पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा भी हो रहा है.

तस्वीर देव दीपावली पर दशाश्वमेघ घाट की है.

गंगा घाट शिपयार्ड की दिलाते हैं याद : वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काशी के घाटों की खूबसूरती तेजी से न सिर्फ बदली है, बल्कि गंगा घाट में परंपरागत नावों से अलग अब बड़े-बड़े क्रूज चलने लगे हैं. बीते लगभग पांच सालों में वाराणसी में आधा दर्जन से ज्यादा नए क्रूज गंगा में उतारे गए हैं, जबकि लोकल स्तर पर इनकी संख्या सैकड़ा पार कर चुकी है. नविकों की तरफ से भी अब परंपरागत नावों की जगह क्रम निर्माण किया जा रहा है. जिसकी वजह से बनारस में गंगा घाटों के किनारे बड़े-बड़े क्रूज अब किसी शिपयार्ड की याद दिलाते हैं.

2025 में 16 करोड़ पर्यटक काशी पहुंचे : बनारस में सितंबर 2025 तक करीब 14.69 करोड़ पर्यटक पहुंचे. जबकि 15 दिसंबर 2025 तक लगभग 16 करोड़ लोग काशी पहुंचे. 2014 से लेकर 2025 के बीच 11 साल में 45.44 करोड़ से ज्यादा भारतीय-विदेशी पर्यटक वाराणसी पहुंचे. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद पर्यटकों की हर साल बढ़ रही संख्या बनारस को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिला रही है.

पहले दो ग्राफिक्स से समझिए देश के पहले अर्बन रोप-वे के बारे में...

2025 बनारस में विकास और उपलब्धियों के लिए बेहद खास रहा. महाकुंभ होने की वजह से बड़ी संख्या में पर्यटक वाराणसी पहुंचे. बाबा विश्वनाथ के धाम में भी लगभग 16 करोड़ भक्तों ने पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया. साल दर साल पर्यटकों की वृद्धि से बनारस की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है. साथ ही बहुत कुछ बदल रहा है.

वाराणसी : साल 2025 जाने वाला है और 2026 की तैयारी शुरू हो गई है. नया साल, नई उपलब्धियां, नया विकास और नई प्लानिंग के साथ पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस को 2026 से और भी ज्यादा उम्मीदें हैं. इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तरफ जहां बनारस को देश के पहले अर्बन रोप-वे की सौगात मिलेगी, तो वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गंजारी में बनकर तैयार हो जाएगा.

रोजगार के अवसर मिले : टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता का कहना है कि वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या से पर्यटन उद्योग से जुड़े हर वर्ग को लाभ मिला है. इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं. वाराणसी आज एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है.

रोप-वे प्रोजेक्ट का काम अंतिम दौर में है.

पर्यटन का सुनहरा समय : वहीं अलकनंदा क्रूज लाइन के डायरेक्टर विकास मालवीय का कहना है कि काशी में पर्यटन का सुनहरा समय चल रहा है. मौजूदा सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ाने के लिए पर्यटन स्थलों को विश्वस्तरीय सुविधायुक्त बनाया है. जिसका परिणाम आज पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या में दिख रहा है. गंगा आरती और घाटों की सुंदरता देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक रिवर राइड करते हैं. पहले यहां सिर्फ परंपरागत नाव चलती थी, लेकिन अब बड़े-बड़े क्रूज चल रहे हैं. पहले बनारस में सिर्फ अलकनंदा क्रूज चल रहा था, अब भागीरथी, स्वामी विवेकानंद सहित कई नए क्रूज गंगा में उतर चुके हैं.

पीएम ने दी करोड़ों की सौगात : यहां का सांसद होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में काशी को हजारों करोड़ों रुपए की सौगात दी. पीएम मोदी ने अप्रैल, अगस्त और नवंबर में अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा किया. अप्रैल में अपने 50वें दौरे पर 3880 करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात दी थी. 11 अप्रैल 2025 को 44 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था, जिसमें 130 पेयजल योजनाएं, आंगनबाड़ी केंद्र, 356 पुस्तकालय, पॉलिटेक्निक, सरकारी डिग्री कॉलेज का तोहफा दिया था.

2025 में बनारस की उपलब्धियां.

कई परियोजनाओं को मिली उड़ान : पीएम मोदी ने 2025 अप्रैल में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी. जिसमें 15 नए सब स्टेशनों का निर्माण, ट्रांसफार्मर्स की स्थापना, 1500 किलोमीटर नई विद्युत लाइन का निर्माण, 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए चौकाघाट के पास नया 220 किलोवाट का सब स्टेशन का शिलान्यास कार्यक्रम पूरे हुए. इसके अलावा पीएम मोदी ने तीन नए फ्लाईओवर और कई सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में बनारस को खजुराहो के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी, जबकि बनारस से ही और राज्यों को भी नई वंदे भारत ट्रेन मिली.

2 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने 2200 करोड़ रुपए की सौगात दी थी. इस प्लानिंग में पीएम मोदी ने वाराणसी, भदोही, शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर रोड का चौड़ीकरण कर बेहतरीन सड़क की सौगात दी थी. दालमंडी सहित कई और सड़कों के चौड़ीकरण के प्लान को भी आधारशिला के साथ सौगात के रूप में बनारस को सौप था.

ऐसे चमका बनारस

विश्वनाथ कॉरिडोर से बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ तक बदली काशी की तस्वीर.

नव्य-भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण से मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार.

गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण, साफ-सफाई व्यवस्था बेहतर हुई.

बुद्ध की तपोस्थली सारनाथ के विकास, गंगा में क्रूज का संचालन बढ़ा.

आधुनिक सुविधाओं की निरंतर बढ़ती श्रृंखला ने देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित किया.

हेल्थ सेक्टर में भी हुआ सुधार

स्वास्थ्य सुविधाओं में पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर संस्थान, होमी भाभा कैंसर संस्थान में नई मशीनों को लगया गया.

दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के रिनोवेशन का काम, मंडलीय अस्पताल में महिलाओं के अस्पताल के रिनोवेशन का काम और सीएचसी-पीएससी को मजबूत करने का काम बनारस में हुआ.

शिवपुर में मिनी स्टेडियम, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, उदय प्रताप कॉलेज में सिंथेटिक ट्रैक, लालपुर में हॉकी टर्फ लगाने का काम पूरा हुआ है. इसके अलावा बिजली की योजनाओं को मजबूत करने के लिए नए उपकेंद्र नए सबस्टेशन और अंडरग्राउंड वायरिंग के काम भी 2025 में शुरू हुए हैं. प्रधानमंत्री ने एकता मॉल के निर्माण की घोषणा करने के साथ ही आदमपुर क्षेत्र में इसके काम को शुरू भी करने की प्लानिंग को आगे बढ़ाया है.

10000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट की सौगात

रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने वाराणसी जंक्शन पर तीन नए प्लेटफार्म बनाने, रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने और सिग्नेचर ब्रिज के डिजाइन को फाइनल करने की घोषणा की.

वाराणसी जंक्शन पर तीन नए प्लेटफार्म बनाने, रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने और सिग्नेचर ब्रिज के डिजाइन को फाइनल करने की घोषणा की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर के महीने में बनारस को नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी.

बनारस स्टेशन और काशी स्टेशन को डेवलप करने का मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है.

2014 से 2025 तक 580 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिनमें लगभग 50 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है.

पीएम मोदी ने अब तक बनारस को 10000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट की सौगात दी है. सिग्नेचर ब्रिज के तौर पर गंगा पर नया पुल बनने जा रहा है.

काशी रेलवे स्टेशन पर इंटर मॉडल स्टेशन का निर्माण. दोहरीकरण के साथ ही वाराणसी प्रयागराज रूट पर मॉडलिंग का काम. ताकि ट्रेनों की स्पीड बढ़ाई जा सके. इसके अलावा बनारस को जनशताब्दी, वंदे भारत. महामना और कई सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सौगात पीएम मोदी ने दी है.

2025 में हुए बड़े कार्यक्रम

बनारस में 2005 में दो नए क्रूज आए, जिनका संचालन शुरू हुआ.

भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के रूप में मनाया गया.

टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ.

2025 में ही वाराणसी को नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की सौगात मिली. टूर्नामेंट 2026 में शुरू होगा.

देश की पहली हाइड्रोजन नावों का संचालन 2025 दिसंबर में शुरू हुआ. नार्वे के बाद पहली हाइड्रोजन संचालित नाव वाला शहर बनारस बना.

घटनाएं जो चर्चा में रहीं-

कोडीन कफ सिरप मामले में बनारस का शुभम जायसवाल सरगना के तौर पर सामने आया.

बीएचयू आईआईटी गैंगरेप मामले में लगातार सुनवाई.

बनारस दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण का विरोध.

हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री मोहम्मद शाहिद का घर गिराया जाना.

काशी के बड़े और प्रसिद्ध गायक पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन अक्टूबर के महीने में हुआ.

पद्मश्री से सम्मानित और योग में लोगों की प्रेरणा 129 वर्ष के स्वामी शिवानंद का निधन मई के महीने में 2025 में हुआ.

12 नवंबर को बनारस में विमान को बम से उड़ाने की झूठी अफवाह ने पूरे देश में हड़कंप मचाया था.

2025 में बनारस पहुंचे सेलिब्रिटीज