Yearender 2025; उतार-चढ़ाव भरी रही यूपी की राजनीति, भाजपा को मिला प्रदेश अध्यक्ष, बसपा में आकाश की वापसी, सपा-कांग्रेस का दिखा संघर्ष

उत्तर प्रदेश की राजनीति में विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए साल 2025 काफी उतार चढ़ाव भरा रहा.

2025 में उतार-चढ़ाव भरी रही यूपी की राजनीति.
2025 में उतार-चढ़ाव भरी रही यूपी की राजनीति. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 10:35 AM IST

लखनऊ : सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए साल 2025 काफी चुनौतीपूर्ण रहा. सरकार और संगठन में अनबन की चर्चा राजनीतिक गलियों में खूब रही. भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित करने को लेकर भी खूब जद्दोजहद हुई. आखिरकार तीन साल तीन माह के लंबे अंतराल के बाद 14 दिसंबर को भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला. बहुजन समाज पार्टी के लिए यह साल खुशी वाला रहा. बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेने के साथ ही दूसरे नंबर का ओहदा भी दिया. हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कुछ खास परिवर्तन नहीं दिखा. हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने में दोनों पार्टियां सड़क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहीं.

भाजपा की रणनीति.
भाजपा की रणनीति. (Photo Credit : ETV Bharat)




पंकज चौधरी के सहारे 2027 में कामयाबी का दांव

पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में एक और बड़ा नेता खड़ा कर दिया है. बीजेपी में पूर्वांचल के नेताओं का दबदबा कायम हो गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पूर्वांचल (गोरखपुर) से हैं और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का भी गोरखपुर से नाता है. ऐसे में अब सरकार और संगठन दोनों का ही सीधा ताल्लुक पूर्वांचल से हो गया है. पार्टी के नेताओं का मानना है कि अब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौधरी भी पार्टी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटो के लिहाज से बेहद जरूरी हैं. ऐसे में चर्चा यही है कि प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद भी अब बीजेपी उन्हें अगले मंत्रिमंडल विस्तार में स्थान देगी और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा फिर से सौंपेगी.

बसपा की रणनीति.
बसपा की रणनीति. (Photo Credit : ETV Bharat)

लंबे अरसे बाद मैदान में उतरीं मायावती ; 9 अक्टूबर 2025 की वह तारीख थी जब बसपा सुप्रीमो मायावती सालों बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए लखनऊ में एक रैली को संबोधित करने उतरीं. इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बसपा संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर पहुंचे थे. लाखों की संख्या में आए कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर बसपा सुप्रीमो ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि 2007 की तरह 2027 में पांचवीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है. मायावती की रैली में हुई भीड़ सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी. हालांकि रैली में मायावती ने भाजपा की तारीफ विपक्षी दलों को अखर गई. सपा-कांग्रेस ने बीएसपी को बीजेपी की बी. टीम तक कह दिया.

2025 में उतार-चढ़ाव भरी रही राजनीति.
2025 में उतार-चढ़ाव भरी रही राजनीति. (Photo Credit : ETV Bharat)

बसपा में अंदरूनी कलह भी झलकी : राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बसपा के निराशाजनक प्रदर्शन के पीछे अंदरूनी कलह रही है. इसके अलावा बसपा ने देश भर में अकेले दम पर चुनाव लड़ने की जिद भी एक कारण है. पार्टी ने इस साल कई बड़े नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया. इनमें कई बड़े नेताओं के अलावा बसपा सुप्रीमो के समधी और भतीजे आकाश आनंद के ससुर डॉ. अशोक सिद्धार्थ भी शामिल थे. बसपा सुप्रीमो ने इस साल पार्टी के एक और बड़े नेता शमसुद्दीन राईनी (मंडल कोऑर्डिनेटर) को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने की रिपोर्ट मिलने पर बर्खास्त कर दिया था.

आकाश आनंद का ओहदा बढ़ा कर दिया ये संदेश ; बसपा सुप्रीमो ने इसी साल अपने भतीजे आकाश आनंद को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. हालांकि बाद में पार्टी के नेताओं के अनुरोध पर भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले लिया और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया. कुछ दिन बाद ही मायावती ने भतीजे आकाश आनंद का ओहदा और बढ़ाते हुए उन्हें पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया. अब उनके नेतृत्व में तीन नेशनल कोऑर्डिनेटर काम करते हैं. इससे मायावती ने अपनी पार्टी के नेताओं को संदेश दिया है कि आकाश आनंद पार्टी में दूसरे नंबर के नेता हैं.

बसपा को बदलनी होगी रणनीति ; राजनीतिक विश्लेषक मनमोहन का कहना है कि उत्तर प्रदेश समेत देशभर में अगर एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत प्रदर्शन करना है तो फिर से अपने पुराने कैडर को साथ लाने का प्रयास करना होगा. पुराने नेता पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो उनके साथ वोटर भी पार्टी को वोट करने लगेंगे. जिससे बीएसपी कुछ कमाल कर सकती है. अगर बीएसपी ऐसे ही नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाती रही और परिवार के लोगों को ही बढ़ाती रही तो फिर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद से भी बसपा को खतरा जरूर रहेगा. आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर आजाद लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं. ऐसे में मायावती का वोटर चंद्रशेखर के साथ शिफ्ट हो रहा है. ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो को मजबूत रणनीति तैयार करनी होगी, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा.




सड़क से सदन और सोशल मीडिया पर दिखा सपा-कांग्रेस का संघर्ष

साल 2025 के लिहाज से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कोई विशेष उपलब्धि नहीं मिली. हालांकि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कई बागी विधायकों और नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता जरूर दिखाया. इनमें विधायक मनोज पांडेय, राकेश सिंह और अभय सिंह शामिल थे. वहीं अखिलेश यादव अपने कुछ बयानों के जरिए सुर्खियां बटोरीं. कई योजनाओं और कार्यप्रणाली को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया. बुलडोजर नीति के साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार घिरी नजर आई. इसके अलावा एसआईआर, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर काफी हावी रहे. कांग्रेस भी इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हमलावर रही.

