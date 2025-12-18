ETV Bharat / state

YEAR Ender 2025 : कांग्रेस के लिए उतार-चढ़ाव वाला रहा ये साल, विवादों से भी रहा नाता

कांग्रेस विधायकों की जासूसी के मामले में किया प्रदर्शन : मानसून सत्र के दौरान ना पक्ष लॉबी में हिडन कैमरों के जरिए कांग्रेस विधायकों की जासूसी के आरोप के मामले को लेकर भी कांग्रेस ने सदन में खूब हंगामा किया. लगातार चार दिन तक सदन में हंगामा हुआ, गतिरोध बना, कई बार कार्यवाही स्थगित हुई. कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग की. इस मामले को लेकर राज्यपाल को कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन भी दिया था. साथ ही विधानसभा स्पीकर पर भी आरोप लगाए थे कि वो हिडन कैमरों के जरिए कांग्रेस विधायकों की बातचीत को सुनते हैं. साथ ही उन्होंने कांग्रेस की महिला विधायकों से भी प्रेस कांफ्रेंस करके विधानसभा स्पीकर पर आरोप लगाए थे. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सभी जिलों में प्रदर्शन भी किए थे.

अध्यक्ष रहते जुलाई में 5 साल पूरे किए : वहीं, इसी साल 15 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अध्यक्ष पद पर अपने 5 साल पूरे किए और छठे साल में प्रवेश किया. डोटासरा को 15 जुलाई 2020 को सचिन पायलट को बर्खास्त करने के बाद प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था. वे पार्टी हाई कमान की उम्मीद पर भी खरे उतरे. सचिन पायलट के बाद वे दूसरे ऐसे अध्यक्ष हैं जो लगातार 6 साल तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे.

संगठन को किया मजबूत : साल 2025 में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान कांग्रेस को संगठनात्मक तौर पर मजबूत किया.उन्होंने पिछले 5 साल से भंग पड़े 20 से ज्यादा विभाग प्रकोष्ठों में नियुक्तियां की. 52 हजार बूथ एजेंट नियुक्त किए. 52 हजार बूथ कार्यकारिणी बनाई. 400 ब्लॉक अध्यक्ष, 2200 मंडल अध्यक्ष 2000 से ज्यादा नगर अध्यक्ष नियुक्त किए. इसके बाद संगठन सृजन अभियान के जरिए 45 जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति कराई.

डोटासरा और जूली के बीच अदावत भी नजर आई : विधानसभा में जब पीसीसी अध्यक्ष का निलंबन हुआ था, तब विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबन रद्द करने के लिए सशर्त मांफी मांगने की शर्त रखी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बिना डोटासरा से बात किए ही इस फैसले को मान लिया. इसके बाद में कांग्रेस विधायकों का निलंबन तो रद्द हो गया, लेकिन इस बात से डोटासरा नाराज हो गए थे. इस दौरान काफी बयानबाजी भी हुई थी. इस अदावत का यह नतीजा निकला कि इसके बाद अगस्त माह में हुए मानसून सत्र के दौरान डोटासरा एक दिन भी विधानसभा नहीं गए थे.

डोटासरा का विधानसभा में निलंबन : साल 2025 के फरवरी माह में आहुत हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आसन पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई विधायकों का निलंबन हुआ था. तब विधानसभा अध्यक्ष ने डोटासरा के लिए यहां तक कह दिया था कि यह विधायक रहने के लायक नहीं हैं. कांग्रेस विधायकों के निलंबन के विरोध में प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा का घेराव भी किया था. बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता विधानसभा का घेराव करने पहुंचे थे.

कई ऐसे मौके भी आए जब पार्टी विवादों में भी घिरी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा में निलंबन हुआ. मानसून सत्र के दौरान हिडन कैमरों के जरिए कांग्रेस विधायकों की जासूसी के आरोप लगे. वहीं, साल के आखिरी महीने दिसंबर के मध्य में कांग्रेस विधायक अनीता जाटव के विधायक कोष में कथित भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया. राजनीतिक विश्लेषक भी साल 2025 को कांग्रेस के लिए उतार-चढ़ाव वाला साल ही मानते हैं.

जयपुर : पिछले 2 साल से राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी के लिए साल 2025 उतार चढ़ाव वाला रहा है. इस साल जहां पार्टी ने संगठनात्मक तौर पर खुद को मजबूत किया तो वहीं कई विवादों से भी नाता रहा. संगठनात्मक तौर पर प्रदेश कांग्रेस ने 52000 बूथ लेवल एजेंट, बूथ कार्यकारिणी, 2200 मंडल, 400 ब्लॉक अध्यक्ष और संगठन सृजन अभियान के तहत 45 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए.

संगठन सृजन अभियान के तहत 45 जिलाध्यक्ष नियुक्त किए : पार्टी हाईकमान ने राजस्थान में जिलाध्यक्षों की रायशुमारी के लिए संगठन सृजन अभियान चलाया. 2 महीने तक यह अभियान चला और इस अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी ने 45 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की. अब पांच जिलों में शेष नियुक्तियों और होनी है. हालांकि, दिलचस्प यह है कि पर्यवेक्षकों के जरिए रायशुमारी की गई थी, लेकिन इनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पसंद के करीब एक दर्जन जिलाध्यक्ष बने हैं.

अंता उपचुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिली : नवंबर माह में हुए अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ और यहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने 15000 वोटों से जीत दर्ज की. इस जीत का श्रेय भी पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को दिया गया. अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी की एकजुटता का भी उसको फायदा मिला. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर प्रत्याशी तय करने में देरी के आरोप लगाए कि उनके पास चयन के लिए प्रत्याशी नहीं है, इसलिए चयन में देरी हो रही है. तब कांग्रेस पार्टी ने अंता विधानसभा सीट पर जनता के बीच एक ऐसा माहौल बनाया और उसका फायदा पार्टी को मिला.

सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस ने सरकार और भाजपा को खूब घेरा : इस साल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने भी जनहित से जुड़े मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया के साथ ही प्रेस कांफ्रेंस करके भी राज्य की भजनलाल सरकार को घेरने का काम किया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेता, प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कई मौके पर प्रेस कान्फ्रेंस करके सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़े किए तो सरकार की खामियां भी गिनाई. सोशल मीडिया पर भी लगातार सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाए गए. विधानसभा से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा की.

वोट चोरी के आरोप के साथ सड़कों पर उतरी कांग्रेस : वोट चोरी के आरोपों को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर खूब प्रदर्शन किए. भजनलाल सरकार पर जुबानी हमले किए. कांग्रेस के अग्रिम संगठनों ने भी इसके खिलाफ अभियान चलाया. कई बार मुख्यमंत्री आवास का घेराव का प्रयास भी किया.

SIR पर पैनी नजर रखने के लिए ड्यूटी लगाई : वहीं राजस्थान में चल रहे मतदाता गहन पुननिरीक्षण कार्यक्रम (SIR) को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर रखने के लिए बूथ स्तर पर अपने 52000 बूथ लेवल एजेंट नियुक्त किए. इनके ऊपर सभी जिलाध्यक्षों को बूथ लेवल एजेंट फर्स्ट नियुक्त किया. इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने बीएलओ को प्रशिक्षण भी दिया और SIR पर पैनी नजर रखने के निर्देश भी दिए. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं ने कहा कि एक भी जायज वोट को काटने नहीं देंगे. सरकार वोट चोरी के जरिए यहां निकाय और पंचायत चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने मतदाताओं को सजग किया और उनके कार्यकर्ता लोगों की सहायता के लिए घर-घर भी पहुंचे.

दिल्ली में की बड़ी रैली : वोट चोरी के आरोप के खिलाफ 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी रैली में राजस्थान की बड़ी भागीदारी रही. राजस्थान कांग्रेस को पार्टी हाई कमान ने 50 हजार लोगों का टारगेट दिया था. हालांकि, राजस्थान से 20 से 25 हजार लोग ही दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन पार्टी नेताओं का दावा है की सबसे ज्यादा भीड़ राजस्थान से ही जुटी थी. यही वजह है कि पार्टी के राष्ट्रीय मंच से भी केवल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को ही बोलने का मौका मिला था.

विधायक कोष में कथित भ्रष्टाचार : कांग्रेस विधायक अनीता जाटव सहित दो अन्य विधायकों के विधायक कोष में भ्रष्टाचार के मामलों का स्टिंग ऑपरेशन सुर्खियों में आया. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मामले पर राज्य सरकार से भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्रवाई करने की मांग की थी. राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी अनीता जाटव की तथ्यों के साथ जांच करके सात दिन में रिपोर्ट भेजने के निर्देश पीसीसी अध्यक्ष को दिए हैं. माना जा रहा है कि अगर वह दोषी पाई जाती हैं तो उनको पार्टी से निलंबित भी किया जा सकता है.

कांग्रेस के लिए उतार-चढ़ाव वाला रहा है साल : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का कहना है कि साल 2025 कांग्रेस के लिए उतार-चढ़ाव वाला रहा है, लेकिन संगठनात्मक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस ने 2 साल में ही खुद को ग्रास रूट तक मजबूत कर लिया है, जिसका फायदा पार्टी को आगामी निकाय और पंचायत चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव मिल सकता है. पहली बार संगठन को ग्रास रूट तक मजबूत किया गया है. यह एक अच्छा कदम है, लेकिन इस साल की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष के बीच अदावत कई बार देखने को मिली है. विधानसभा में भी निलंबन के दौरान इस तरह की चीज सामने आई थी. हालांकि, अध्यक्ष रहते हुए डोटासरा ने अपने आप को साबित किया है और पार्टी हाई कमान के यहां उनके नंबर भी बढ़े हैं.

वोट चोरी के आरोप और जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने जिला और प्रदेश लेवल पर आंदोलन किए हैं. SIR पर भी पैनी नजर रखी है तो कहीं न कहीं इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है. दिल्ली में आयोजित हुई रैली में भी राजस्थान की बड़ी भूमिका रही. पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने जयपुर जाकर उसका फीडबैक लिया था तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त राजस्थान कांग्रेस पार्टी हाई कमान के लिए काफी मायने रखती है. अंता विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को जीत मिली और जिस तरह से अब कांग्रेस में एकजुटता दिखाई देती है यह एक अच्छा संकेत है, क्योंकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय तो बयानबाजी खूब होती थी, लेकिन पार्टी अब एकजुट नजर आती है. बहरहाल, कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए साल 2025 ठीक-ठाक रहा है.