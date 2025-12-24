Yearender 2025: स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल संरक्षण से नवाचार तक, डेढ़ दर्जन से अधिक राष्ट्रीय उपलब्धियों ने छत्तीसगढ़ को बनाया ‘परफॉर्मिंग स्टेट’
18 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य अब एक “परफॉर्मिंग स्टेट” के रूप में पहचाना जाने लगा है.
रायपुर: साल 2025 छत्तीसगढ़ के लिए केवल उपलब्धियों का संकलन भर नहीं, बल्कि एक ऐसे राज्य के रूप में उभरने की कहानी है, जिसने नीति, नवाचार और जनसहभागिता के बल पर राष्ट्रीय मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई. स्वास्थ्य से लेकर जल संरक्षण, स्वच्छता से लेकर जनजातीय विकास, कृषि, शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण सहित लगभग हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की योजनाओं ने ज़मीनी परिणाम दिए. साल भर में मिले 18 से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य अब एक “परफॉर्मिंग स्टेट” के रूप में पहचाना जाने लगा है.
टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में मिला सम्मान
25 मार्च 2025 को विश्व क्षय (टीबी) दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में छत्तीसगढ़ को “टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान” में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में यह सम्मान टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के सर्वाधिक अनुपात के लिए मिला. भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई इस परिकल्पना के तहत छत्तीसगढ़ ने पहले ही वर्ष 2260 पंचायतों और 2024 में 4102 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित कर देश में बेस्टर स्थान हासिल किया.
आधार सेवाओं में उत्कृष्टता का राष्ट्रीय सम्मान पाया
9 अप्रैल 2025 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित आधार संवाद कार्यक्रम में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बायोमीट्रिक आधार अपडेट में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया. चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक के अनुसार 5 से 7 और 15 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के अनिवार्य बायोमैट्रिक अपडेट में किए गए बेहतरीन कार्यों के कारण राज्य को यह उपलब्धि हासिल हुई.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ी सफलता
18 अप्रैल 2025 को तिरुवनंतपुरम (केरल) में आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ को बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया. मोहला मानपुर चौकी और सक्ती जिलों को भी बेस्ट परफॉर्मिंग जिला का पुरस्कार मिला. यह सम्मान राज्य में किसान हितैषी नीतियों और समय पर योजनाओं के क्रियान्वयन का परिणाम है.
डीएमएफ कार्यों में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय पहचान मिली
9 जुलाई 2025 को नई दिल्ली स्थित स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित नेशनल डीएमएफ वर्कशॉप में भारत सरकार के खान मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया. डीएमएफ ऑडिट रिपोर्ट का 90 प्रतिशत डेटा राज्य और राष्ट्रीय पोर्टल पर अपलोड करने की उपलब्धि पर यह प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया.
स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ की चमक, बिल्हा बना स्वच्छ छोटा शहर
17 जुलाई 2025 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024–25 के परिणामों में छत्तीसगढ़ के सात शहरों ने राष्ट्रीय मंच पर परचम लहराया. 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों में बिल्हा नगर पंचायत देश में प्रथम स्थान पर रहा. बिलासपुर ने 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में दूसरा और कुम्हारी ने 20 से 50 हजार आबादी श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान भवन में इन नगरीय निकायों को सम्मानित किया.
नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा, एनआईटी रायपुर एफआईई को ‘भारत इन्क्यूबेटर अवार्ड’
13 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत उद्यमिता शिखर सम्मेलन में एनआईटी रायपुर एफआईई को ‘भारत इन्क्यूबेटर अवार्ड’ से सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार स्टार्टअप और नवाचार इको-सिस्टम में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया.
रेशम उत्पादन में छत्तीसगढ़ अग्रणी, ‘बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट’ का राष्ट्रीय पुरस्कार
25 सितंबर 2025 को केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा छत्तीसगढ़ को ‘बेस्ट सेरीकल्चर स्टेट’ का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया. बेंगलुरु में आयोजित बोर्ड के 76वें स्थापना दिवस समारोह में यह सम्मान राज्य के रेशम उत्पादन में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिला.
जल संचय जनभागीदारी 1.0 में राज्य का परचम, राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान, रायपुर नगर निगम प्रथम
25 सितंबर 2025 को जल संचय जनभागीदारी 1.0 के परिणामों में छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया. रायपुर नगर निगम को प्रथम पुरस्कार मिला. प्रदेश में 4,05,563 से अधिक कार्यों के माध्यम से जल संरक्षण को जनआंदोलन का रूप दिया गया. सीएम विष्णु देव साय ने इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जल संपदा की नींव बताया.
बालोद जिले की ऐतिहासिक उपलब्धि, देश में प्रथम स्थान, 2 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली
26 सितंबर 2025 को जल संचयन जनभागीदारी अभियान में बालोद जिले ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया. जिले में 1,06,677 नई जल संरचनाएं, 30,849 पुराने जल स्रोतों का पुनरुद्धार और व्यापक पौधरोपण कर यह सफलता हासिल की.
महासमुंद जिले को राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार, जल संचय जनभागीदारी 2.0 में मिली स्वर्णिम सफलता
26 सितंबर 2025 को महासमुंद जिले ने जोन-2, कैटेगरी-2 में देश में प्रथम स्थान हासिल किया. इस उपलब्धि पर भारत सरकार द्वारा एक करोड़ का नकद पुरस्कार दिया गया. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे सामुदायिक सहभागिता की जीत बताया.
छत्तीसगढ़ की बेटी का राष्ट्रीय सम्मान, लखनी साहू को ‘MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार’
7 अक्टूबर 2025 को कोरबा की एनएसएस स्वयंसेविका लखनी साहू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. यह सम्मान युवा शक्ति और समाजसेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की प्रतिभा को बताता है.
कुपोषण प्रबंधन में नवाचार, मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी देश में तीसरे नंबर पर
10 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग के “यूज़ केस चैलेंज” में कुपोषण प्रबंधन श्रेणी में इस नवगठित जिले को तीसरा स्थान मिला. यह सम्मान जिले की नवाचारी स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर बनाए गए रणनीतियों की वजह से मिला.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शीर्ष स्थान, छत्तीसगढ़ बना ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य’
15 अक्टूबर 2025 को भोपाल में आयोजित एनएचए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शून्य लंबितता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया.
आदि कर्मयोगी अभियान में डॉ. ललित शुक्ला को राष्ट्रीय सम्मान
18 अक्टूबर 2025 को आयोजित राष्ट्रीय कॉनक्लेव में डॉ. ललित शुक्ला को उत्कृष्ट राज्य मास्टर ट्रेनर के रूप में सम्मानित किया गया.
जनजातीय विकास में छत्तीसगढ़ अग्रणी, आदि कर्मयोगी अभियान और पीएम जनमन योजना में श्रेष्ठ राज्य
18 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ को इन योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया.
कोरिया जिले की विकास गाथा, धरती आबा अभियान में राष्ट्रीय पहचान
19 अक्टूबर 2025 को कोरिया जिले को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया.
गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को राष्ट्रीय पहचान, पर्यावरण संरक्षण में छत्तीसगढ़ का नवाचार
17 नवंबर 2025 को मनेंद्रगढ़ के गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को विकसित करने के लिए DFO मनीष कश्यप को Nexus of Good Foundation Awards 2025 से सम्मानित किया गया.
जल संरक्षण में 12 जिलों का राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में छत्तीसगढ़ का दबदबा
19 नवंबर 2025 को विज्ञान भवन में आयोजित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में छत्तीसगढ़ के 12 जिलों को जल संरक्षण और जनभागीदारी के लिए सम्मानित किया गया.
औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती में उपलब्धि, 3 जिलों को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया–2025 अवॉर्ड
18 दिसंबर 2025 को धमतरी, मुंगेली और जीपीएम जिलों को औषधीय एवं सुगंधित पौधों के कृषिकरण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया.
बेस्ट स्टेट बनता छत्तीसगढ़
साल 2025 में ये साफ हो गया कि छत्तीसगढ़ अब केवल संसाधनों का राज्य नहीं, बल्कि नीति, नवाचार और जनभागीदारी का राष्ट्रीय मॉडल बन चुका है. डेढ़ दर्जन से अधिक राष्ट्रीय सम्मान इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ विकास, सुशासन और सामाजिक समावेशन की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है.