YearEnder2025: चीफ इंजीनियर विमल नेगी, मास्टर युग व गुड़िया को न्याय का इंतजार, 2025 में भी देवभूमि में थमे नहीं अपराध

साल 2025 खत्म होने को हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस साल कौन-कौने सी आपराधिक घटनाएं चर्चाओं में रही.

2025 में भी देवभूमि में थमे नहीं अपराध
2025 में भी देवभूमि में थमे नहीं अपराध (ETV Bharat)
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 6:12 PM IST

शिमला: देश-विदेश से पर्यटक हिमाचल में शांति व सुख की तलाश में आते हैं, लेकिन देवभूमि में भी अपराध की घटनाएं थम नहीं रही. हत्या, बलात्कार के मामलों सहित नशे के सौदागर खूब सक्रिय हैं. वर्ष 2025 भी अपराध की घटनाओं से अछूता नहीं रहा. इस साल की घटनाओं पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदेहास्पद मौत ने राज्य की कांग्रेस सरकार को हिला कर रख दिया. इस मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी.

इसी साल शिमला के चार साल का मासूम बच्चे मास्टर युग की जघन्य हत्या के मामले में फैसला आया, जिससे बच्चे के पेरेंट्स संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. कोटखाई की बिटिया को भी इस साल न्याय का इंतजार रहा. इस बीच, ऊना जिला में हुए गोलीकांड व युवा नेता आशु पुरी की हत्या ने सनसनी फैला दी. नशे के बढ़ते जाल से सरकार भी चिंतित है और एक व्यापक अभियान चलाया गया है. आइए, देखते हैं कि इस साल अपराध की कौन सी खबरें सुर्खियों में रही और आंकड़े क्या तस्वीर दिखाते हैं?

चीफ इंजीनियर विमल नेगी डेथ केस

हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मार्च महीने में संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई. मार्च महीने में उनका शव बिलासपुर के भाखड़ा बांध की गोबिंद सागर झील के किनारे मिला. परिजनों का आरोप था कि विमल नेगी को उनके उच्च अधिकारी प्रताडि़त करते थे. इस केस में आईएएस अधिकारी हरिकेष मीणा व कारपोरेशन के निदेशक देश राज का नाम आया. मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि हिमाचल सरकार के प्रभावशाली आईएएस ओंकार शर्मा से जांच करवाने के बाद उन पर ही गाज गिरा दी गई. अब मामला हाईकोर्ट में है और विमल नेगी के परिजन न्याय का इंतजार कर रहे हैं.

चीफ इंजीनियर विमल नेगी डेथ केस
चीफ इंजीनियर विमल नेगी डेथ केस (FILE)

विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने इस केस में सीधे-सीधे आईएएस अधिकारी हरिकेश मीणा व निदेशक देश राज पर गंभीर आरोप लगाए हैं. विमल नेगी 10 मार्च 2025 को लापता हुए थे. फिर 18 मार्च को उनका शव बिलासपुर की गोबिंद सागर झील के किनारे मिला था. परिजनों ने इसे आत्महत्या स्वीकार करने से इनकार किया और शव को सडक़ पर रखकर प्रदर्शन किया. सरकार के मंत्री मौके पर पहुंचे और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया. उसके बाद विमल नेगी की पत्नी ने मामले की सीबीआई जांच का आग्रह किया.

हाईकोर्ट ने मामले में जांच सीबीआई को सौंपी थी. इसी बीच, मामले में राज्य सरकार की कमेटी व पुलिस की एसआईटी की जांच भी सवालों के घेरे में आई. पुलिस के एएसआई पंकज शर्मा पर विमल नेगी की पार्थिव देह के पास जाकर उनकी जेब से पेन ड्राइव निकालने व उसे फार्मेट करने का आरोप है. एएसआई को फिलहाल जमानत मिली है. इसी केस में हरिकेश मीणा व निदेशक देश राज भी जमानत पा चुके हैं. साल का अंत हो रहा है, लेकिन विमल नेगी के परिजन न्याय का इंतजार कर रहे हैं.

युग को न्याय का इंतजार

शिमला में चार साल के एक बच्चे मास्टर युग की नृशंस तरीके से हत्या की गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया और दो की मृत्युदंड की सजा आजीवन कारावास में बदल दी. हाईकोर्ट के इस फैसले से बच्चे के परिजन संतुष्ट नहीं हुए और सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने के लिए गुहार लगाई है. ये जघन्य हत्या का मामला 11 साल पहले का है. हत्या के तीनों आरोपियों को शिमला की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी. उस सजा के खिलाफ आरोपी हाईकोर्ट पहुंचे थे. इसी तरह कोटखाई की बिटिया गुड़िया को भी न्याय का इंतजार है. गुड़िया केस में आरोपी नीलू चरानी की सजा का मामला भी अभी चल रहा है.

युग हत्याकांड को न्याय का इंतजार
युग हत्याकांड को न्याय का इंतजार (FILE)

हत्या के मामले, जिनसे दहला हिमाचल

  • नए साल यानी 2025 की शुरुआत में ही 11 जनवरी को चंबा के बनीखेत में एक होटल मैनेजर की हत्या कर दी गई थी. ये मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा है.
  • जनवरी महीने में ही यानी साल के पहले ही माह में हिमाचल में 12 मर्डर हुए. कुल्लू व सोलन जिला में छह हत्याएं हुई. दोनों ही जिलों में तीन-तीन मर्डर के केस सामने आए. चंबा में दो मर्डर हुए. देहरा, हमीरपुर व शिमला में एक-एक मर्डर हुआ.
  • हिमाचल में पहली जनवरी से 31 जुलाई के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 1070 केस दर्ज हुए. इनमें से 232 केस रेप के सामने आए. सबसे अधिक रेप केस शिमला जिला में 33 दर्ज किए गए. जून महीने में शिमला में एक होटल में युवक की हत्या कर दी गई.
  • यदि हाई प्रोफाइल मामलों को देखें तो जनवरी महीने में ही कसौली में हरियाणा भाजपा के नेता पर रेप का आरोप लगा था.
  • हिमाचल में जिन अपराधों के कारण जनता के मन में अथाह पीड़ा हुई, उनमें हमीरपुर में एक माइनर द्वारा महिला के यौन उत्पीड़न में असफल रहने पर दराट से उसकी हत्या करने वाला मामला चर्चा में रहा. गंभीर रूप से घायल महिला ने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ दिया था. मामला नवंबर महीने का है.
  • इसी तरह का एक घृणित मामला शिमला जिला के रोहड़ू में आया था. रोहड़ू में 25 साल के युवक पर 65 साल की महिला के आरोप का केस दर्ज हुआ. महिला युवक की दादी बताई गई थी.
  • इसी प्रकार अगस्त महीने में धर्मशाला में एक किशोर ने अपने ही पिता की हत्या कर दी. आरोपी नाबालिग 11वीं कक्षा का छात्र था.
  • वर्ष 2025 में दुष्कर्म के कुछ ऐसे मामले भी सामने आए, जिनके कारण सभी हैरत में पड़ गए. सोलन में एक विख्यात चिकित्सक डॉ. राम कुमार बिंदल पर युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया. पुलिस जांच के बाद रामकुमार बिंदल को गिरफ्तार किया गया. बुजुर्ग चिकित्सक हिमाचल भाजपा के मुखिया डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई हैं.
  • इसी प्रकार चंबा जिला की एक युवती ने भाजपा के नेता व चुराह से विधायक हंसराज पर गंभीर आरोप लगाए. मामले में पोक्सो की धारा भी जोड़ी गई. युवती का आरोप है कि उसका यौन शोषण किया गया. फिलहाल, चंबा की जिला अदालत से विधायक हंसराज को जमानत मिल गई है.
  • जातिगत भेदभाव की बात की जाए तो शिमला जिला के रोहड़ू उपमंडल में एक दलित किशोर की पिटाई की गई. बाद में किशोर ने आत्महत्या कर ली. मामले में पीड़ित परिवार को नियमों के अनुसार मदद की गई और महिला को कानून के अनुसार मामले का सामना करना पड़ रहा है.
  • मर्डर मामलों में ऊना जिला में युवा नेता आशु पुरी का केस चर्चित रहा है. मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है. भाजपा व कांग्रेस के नेता आमने-सामने हैं.
  • ऊना में गैंगवार की घटनाओं ने भी इस साल चर्चा बटोरी. ऊना के बसाल एरिया में सैलून में बाल कटाने आए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. युवक का नाम राकेश कुमार था और वो महज 27 साल का था.

संपादक की पसंद

