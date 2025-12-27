ETV Bharat / state

YearEnder2025: चीफ इंजीनियर विमल नेगी, मास्टर युग व गुड़िया को न्याय का इंतजार, 2025 में भी देवभूमि में थमे नहीं अपराध

2025 में भी देवभूमि में थमे नहीं अपराध ( ETV Bharat )

शिमला: देश-विदेश से पर्यटक हिमाचल में शांति व सुख की तलाश में आते हैं, लेकिन देवभूमि में भी अपराध की घटनाएं थम नहीं रही. हत्या, बलात्कार के मामलों सहित नशे के सौदागर खूब सक्रिय हैं. वर्ष 2025 भी अपराध की घटनाओं से अछूता नहीं रहा. इस साल की घटनाओं पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदेहास्पद मौत ने राज्य की कांग्रेस सरकार को हिला कर रख दिया. इस मामले में राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी. इसी साल शिमला के चार साल का मासूम बच्चे मास्टर युग की जघन्य हत्या के मामले में फैसला आया, जिससे बच्चे के पेरेंट्स संतुष्ट नहीं हुए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. कोटखाई की बिटिया को भी इस साल न्याय का इंतजार रहा. इस बीच, ऊना जिला में हुए गोलीकांड व युवा नेता आशु पुरी की हत्या ने सनसनी फैला दी. नशे के बढ़ते जाल से सरकार भी चिंतित है और एक व्यापक अभियान चलाया गया है. आइए, देखते हैं कि इस साल अपराध की कौन सी खबरें सुर्खियों में रही और आंकड़े क्या तस्वीर दिखाते हैं? चीफ इंजीनियर विमल नेगी डेथ केस हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मार्च महीने में संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई. मार्च महीने में उनका शव बिलासपुर के भाखड़ा बांध की गोबिंद सागर झील के किनारे मिला. परिजनों का आरोप था कि विमल नेगी को उनके उच्च अधिकारी प्रताडि़त करते थे. इस केस में आईएएस अधिकारी हरिकेष मीणा व कारपोरेशन के निदेशक देश राज का नाम आया. मामले ने इस कदर तूल पकड़ा कि हिमाचल सरकार के प्रभावशाली आईएएस ओंकार शर्मा से जांच करवाने के बाद उन पर ही गाज गिरा दी गई. अब मामला हाईकोर्ट में है और विमल नेगी के परिजन न्याय का इंतजार कर रहे हैं. चीफ इंजीनियर विमल नेगी डेथ केस (FILE)