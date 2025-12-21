YearEnder 2025 : बॉर्डर पर ऑपेरशन सिंदूर, युद्धाभ्यास में दिखा 'रण कौशल', इंटेलिजेंस ने पकड़े जासूस

YearEnder 2025 : बॉर्डर पर ऑपेरशन सिंदूर, युद्धाभ्यास में दिखा 'रण कौशल', इंटेलिजेंस ने पकड़े जासूस
साल 2025 में सीमा से लेकर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों तक रही गहमा-गहमी.
Published : December 21, 2025 at 9:55 AM IST
जयपुर : साल 2025 बीतने को है. इस साल राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से लेकर प्रदेश भर में हलचल देखी गई. मई में सीमावर्ती इलाका ऑपेरशन सिंदूर का गवाह बना तो प्रदेशभर में मॉक ड्रिल और ब्लैक आउट रिहर्सल की गई. दिन में युद्ध जैसे हालात में बचाव के उपाय बताए गए, जबकि रात के समय संभावित हवाई हमलों की दशा में ब्लैक आउट रिहर्सल की गई. राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस भी इस साल काफी एक्टिव दिखी. सालभर में इंटेलिजेंस ने कुल सात जासूसों को गिरफ्तार किया. इनमें से सात सीमावर्ती इलाकों से पकड़े गए.
इसके साथ ही कमोबेश पूरे साल सेना के जवानों ने सीमा पर युद्धाभ्यास में अपना रण कौशल दिखाया. इस दौरान कई अन्य देशों की सेनाओं के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया. साल के आखिरी पड़ाव में एक नजर डालते हैं सरहद से लेकर प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में रही हलचल पर. राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में 7 मई से 10 मई तक सेना के ऑपेरशन सिंदूर की धमक सुनाई दी. पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया. इस दौरान राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर भी सेना सक्रिय रही.
भारत-मिस्त्र की सेनाओं का दिखा तालमेल : बीकानेर जिले की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 11 से 23 फरवरी तक भारत और मिस्त्र की सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया. दोनों सेनाओं के हर साल होने वाले इस सैन्य अभ्यास को साइक्लोन-2025 नाम दिया गया. जैसलमेर में जून की तपती गर्मी में रेतीले धोरों के बीच भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन ने फ्यूचर रेडी थीम पर युद्धाभ्यास किया. इसमें ड्रोन मानव रहित वाहन स्वचालित मोर्टार सिस्टम और कम्युनिकेशन अपग्रेड्स का इस्तेमाल किया गया.
भारत-सिंगापुर की सेनाओं ने दिखाया दम : जोधपुर में 25 जुलाई को भारत और सिंगापुर की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र चलाया. दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्धक रणनीतियों को परखने और संयुक्त युद्ध कौशल को निखारने के लिए शहरी युद्ध, आतंकवाद विरोधी ऑपेरशन और संयुक्त सामरिक युद्धाभ्यास पर खास तौर से ध्यान केंद्रित किया गया.
Exercise #AJEYAWARRIOR 2025
🇮🇳🤝🇬🇧
The eighth edition of India–UK Joint Military Exercise AJEYA WARRIOR concluded today at the Mahajan Field Firing Ranges, #Rajasthan, after two weeks of joint training focused on counter-terrorism operations in semi-urban terrain.
Troops… pic.twitter.com/qzcwb9LxNy
Blazing Sands में दिखा जीवंत प्रदर्शन : जैसलमेर की तपती रेत में भारतीय सेना ने जुलाई में Blazing Sands युद्धाभ्यास किया. दक्षिणी कमान की ओर से आयोजित इस अभ्यास में अत्याधुनिक टैंक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, आर्टिलरी सिस्टम और स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट ने हिस्सा लिया. इसमें कॉम्बेट मूवमेंट फायरिंग और सामरिक संयोजन का जीवंत प्रदर्शन किया गया.
सेंटिनल स्ट्राइक में युद्ध के बदलते रूप की तैयारी : अक्टूबर में महाजन फायरिंग रेंज में सप्त शक्ति कमान में 'सेंटिनल स्ट्राइक' युद्धाभ्यास किया. इसमें आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुसार सेना की सामरिक क्षमता और आपसी समन्वय को अधिक मजबूत बनाने पर फोकस रहा. मैकेनाइज्ड फोर्सेस, जमीनी हथियार प्रणाली और हवाई प्लेटफॉर्म्स का संयुक्त उपयोग किया गया.
#SaptaShaktiCommand Conducted Integrated Fire and Manoeuvre Exercise #SentinelStrike in Thar Desert at Mahajan Field Firing Ranges, #Rajasthan.
The holistic exercise conducted in an all arms environment included effective mission engagements by modern artillery systems,… pic.twitter.com/QOw2Vrez2a
अखंड प्रहार में तीनों सेनाओं की भागीदारी : नवंबर में थार के रेगिस्तान में सेना ने अखंड प्रहार युद्धाभ्यास किया. ऑपेरशन त्रिशूल में थलसेना वायुसेना और नौसेना ने साझा भागीदारी निभाई. इस दौरान एकीकृत लड़ाकू रणनीतियों को परखकर सहयोग व सामंजस्य को मजबूत किया गया. ड्रोन सेटेलाइट संचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया गया.
अजेय वॉरियर में भारत-यूके की सेना ने दिखाया दम : साल के आखिरी में दिसंबर महीने में बीकानेर की महाजन फिल्ड फायरिंग रेंज में भारत और यूके की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया. इस युद्धाभ्यास को अजेय वॉरियर नाम दिया गया. दो सप्ताह तक चले इस अभ्यास में अर्द्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान पर फोकस किया गया. इसमें दोनों सेनाओं के बीच सामरिक तालमेल पेशेवर क्षमता और ऑपरेशनल तैयारी का परीक्षण किया गया.
भारतमाला एक्सप्रेस पर उतरे लड़ाकू विमान : भारत पाकिस्तान सीमा से 40 किमी दूर चितलवाना में सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए महा गजराज युद्धाभ्यास किया गया. भारतमाला एक्सप्रेस पर बनी 3 किमी लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर सुखोई 30 जैगुआर और ट्रांसपोर्ट विमान सी 295 ने लैंडिंग और टेक ऑफ कर वायुसेना की ताकत दिखाई.
4 मार्च: रेलवे कर्मचारी कर रहा था जासूसी : 4 मार्च को सीआईडी इंटेलिजेंस ने महाजन रेलवे स्टेशन के कर्मचारी भवानी सिंह को गिरफ्तार किया. उसे आईएसआई की महिला एजेंट ने हनीट्रैप में फंसाकर गोपनीय और सामरिक महत्व की जानकारी हासिल की. वह महाजन स्टेशन से सेना के मूवमेंट की जानकारी साझा करता था. आरोपी रुपए के लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की महिला एजेंट को गोपनीय जानकारी भेज रहा था.
1 मई: पाकिस्तान में ली ट्रेनिंग, जासूस गिरफ्तार : 1 मई को सीआईडी इंटेलिजेंस ने आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में जीरो आरडी निवासी पठान खान को गिरफ्तार किया. वह 2013 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग भी ले चुका. इसके बाद भी वह वहां जाकर खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स से मिला. वह सामरिक महत्व की कई गोपनीय जानकारी साझा करता था.
3 जून: रोजगार कार्यालय का AAO कर रहा जासूसी : 3 जून को सीआईडी इंटेलिजेंस ने जैसलमेर रोजगार कार्यालय के AAO शकूर खान को गिरफ्तार किया. उसके तीन मोबाइल में गोपनीय और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजने के सबूत मिले. उसे एजेंसी ने 29 मई को हिरासत में लिया था. वह कई बार पाकिस्तान भी गया और दिल्ली में पकिस्तानी दूतावास के कुछ अधिकारियों के भी लगातार संपर्क में रहा. अपनी पहचान के कई लोगों को पाकिस्तान का वीजा दिलवाया.
25 जून: नौसेना भवन का यूडीसी गिरफ्तार : सीआईडी इंटेलिजेंस ने 25 जून को नौसेना भवन के यूडीसी विशाल यादव को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया. वह पाकिस्तान की महिला हैंडलर्स के संपर्क में था. महिला हैंडलर प्रिया शर्मा के छद्म नाम से उसके संपर्क में थी, जो उसे रुपए का लालच देकर गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए उकसा रही थी. उसके ओर से क्रिप्टो और बैंक खाते में रकम लेने की जांच में पुष्टि हुई.
12 अगस्त: डीआरडीओ गेस्ट हॉउस का मैनेजर पकड़ा : 12 अगस्त को सीआईडी इंटेलिजेंस ने पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्थित डीआरडीओ के गेस्ट हॉउस के मैनेजर महेंद्र प्रसाद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया. वह 2018 से गेस्ट हाउस में संविदा पर नौकरी कर रहा था. आरोपी सेना के अधिकारियों और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की आवाजाही से जुड़ी जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स को मुहैया करवा रहा था.
25 सितंबर: सेना के मूवमेंट की जानकारी दी, गिरफ्तार : 25 सितंबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने बासनपीर (जैसलमेर) निवासी हनीफ खान को गिरफ्तार किया. वह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स के संपर्क में था. सीमावर्ती गांव का बाशिंदा होने के कारण उसका कई इलाकों में आना-जाना होता. इस दौरान वह सेना के मूवमेंट की जानकारी जुटाकर भेजता रहा. ऑपेरशन सिंदूर के दौरान भी उसने पाकिस्तानी हैंडलर्स को जानकारी पहुंचाई.
10 अक्टूबर: हनीट्रैप में फंसकर की जासूसी: 10 अक्टूबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने अलवर के मंगत सिंह को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया. वह दो साल से आईएसआई के एजेंट्स को गोपनीय व सामरिक महत्व की जानकारी साझा कर रहा था. उसे हनीट्रैप में फंसाया गया और सूचनाओं के बदले रुपए दिए गए. उसने ऑपेरशन सिंदूर से पहले और बाद में पाकिस्तान की महिला एजेंट्स को सूचनाएं पहुंचाई.
1 दिसंबर: तीन राज्यों से जासूसी, आरोपी पकड़ा : 1 दिसंबर को सीआईडी इंटेलिजेंस ने श्रीगंगानगर के साधुवाली में सेना के इलाके से प्रकाश उर्फ बादल को गिरफ्तार किया. वह राजस्थान के साथ ही पंजाब और गुजरात से भी गोपनीय और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेज रहा था. उसने पाकिस्तानी एजेंट्स को भारतीय सिम के नंबर और वाट्सअप चालू करने के लिए ओटीपी भी बताए.
