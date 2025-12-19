ETV Bharat / state

Year Ender 2025 : पेपर लीक-डमी अभ्यर्थियों पर शिकंजा, फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी का SOG ने किया भंडाफोड़

एसआई भर्ती - डमी बना आरएएस अधिकारी गिरफ्तार : एसआई भर्ती-2021 के पेपर लीक मामले में 9 अप्रैल को एसओजी ने बड़ा खुलासा किया और आरएएस अधिकारी हनुमानराम को गिरफ्तार कर लिया. हनुमानराम ने आरएएस में चयन होने के बाद एसआई भर्ती-2021 में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दी थी. जब उसे एसओजी ने पकड़ा तो वह फतेहगढ़ (जैसलमेर) में एसडीएम था. एसआई के अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी उसने डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी थी.

24 मार्च - जेल प्रहरी भर्ती पेपर लीक पर खुलासा : जेल प्रहरी भर्ती-2018 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ा खुलासा किया. एसओजी ने ऑनलाइन परीक्षा करवाने वाली टीसीएस के मैनेजर जगजीत सिंह और उसके दोस्त करण कुमार और देवव्रत को गिरफ्तार किया. जगजीत सिंह ने संदीप से 60 लाख रुपये में पेपर का सौदा किया. इसके बाद संदीप ने आगे अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया. संदीप को भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया.

9 मार्च - फर्जी डिग्री मामले में कसा शिकंजा : पीटीआई भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के खेल का खुलासा करते हुए एसओजी ने उत्तर प्रदेश के शिकोहाबाद की जेएस यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा. एसओजी ने 9 मार्च को वाइस चांसलर सुकेश कुमार, रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा और दलाल अजय भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों ने अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेकर बैक डेट में फर्जी डिग्रियां बांटी.

29 जनवरी - एलडीसी भर्ती में नकल का खुलासा : हाईकोर्ट की एलडीसी भर्ती में पौरव कालेर गैंग ने ब्लूटूथ से नकल करवाई थी. एसओजी ने 29 जनवरी को इसका खुलासा करते हुए 9 एलडीसी को गिरफ्तार किया. इस मामले में दिसंबर में एसओजी ने खुलासा किया कि पौरव कालेर गैंग ने नकल करवाने के लिए स्पेन से जासूसी कैमरे मंगवाए और अपने लोगों के जरिए परीक्षा हॉल से पेपर के स्क्रीन शॉट्स लेकर अलग-अलग केंद्रों पर ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाई.

इससे पहले नीट का पेपर मुहैया करवाने के नाम पर ठगी करने के मामले में भी एसओजी की कार्रवाई चर्चा में रही. वहीं, उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती में डमी बने आरएएस अधिकारी हनुमानराम और बेटे के लिए पेपर लेने वाले हेड कांस्टेबल (अशोक गहलोत की सुरक्षा) में लगे राजकुमार यादव की गिरफ्तारी का मामला भी इस साल सुर्खियों में रहा.

जयपुर: साल 2025 अपने आखिरी पड़ाव में है. इस पूरे साल में भर्ती परीक्षाओं में धांधली, पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा पास करने के साथ ही फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के मामले सुर्खियों में रहे. इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी कर नौकरी हासिल करने वालों को सेवा से बर्खास्त करने के मामलों ने भी पूरे साल चर्चा बटोरी. एसओजी ने मेडिकल सिस्टम में घुसपैठ का खुलासा करते हुए एसओजी ने साल के आखिरी पड़ाव में फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम प्रमाण पत्र का खुलासा किया.

4 मई - नीट के पेपर का झांसा देने वाले तीन पकड़े : देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का पेपर देने का झांसा देने के मामले में एसओजी ने 4 मई को कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को पकड़ा. पेपर लीक की संभावनाओं को देखते हुए एसओजी अलर्ट थी और पेपर के नाम पर ठगी की शिकायत मिलने पर दिल्ली और गुरुग्राम में कैंप कर जानकारी जुटाई.

13 जुलाई - प्राध्यापक भर्ती पेपर लीक का भंडाफोड़ : आरपीएससी की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार शिक्षकों को गिरफ्तार किया. इन्होंने लीक पेपर पढ़कर परीक्षा पास की. इस मामले में एसओजी ने पहले भी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी. प्राध्यापक भर्ती के अर्थशास्त्र का पेपर लीक होने की शिकायत पर एसओजी ने मुकदमा दर्ज किया था.

6 अगस्त - फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का खुलासा : सरकारी भर्ती में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के मामले का एसओजी ने खुलासा किया. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एसओजी ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का बोर्ड बनवाया. बोर्ड ने ऐसे लोगों का दुबारा मेडिकल किया. पहले चरण में 29 कार्मिकों की जांच हुई. इनमें से 24 के दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी होने की बात सामने आई. ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

9 अगस्त - पूर्व सीएम गहलोत का सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार : एसआई भर्ती के पेपर लीक मामले में एसओजी ने अगस्त में पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सुरक्षा में लगे हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया. राजकुमार ने अपने बेटे भरत के लिए कुंदन पंड्या से पेपर खरीदा था. लीक पेपर पढ़कर भरत ने लिखित परीक्षा पास कर ली, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास नहीं हुआ. कुंदन पंड्या की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में राजकुमार यादव और उसके बेटे भरत का नाम सामने आया था.

27 अगस्त - फर्जी डिग्री देने वाली पूर्व कप्तान गिरफ्तार : ओपीजेएस विश्वविद्यालय के संचालक जोगेंद्र सिंह के साथ मिलकर फर्जी डिग्रियां बांटने के मामले में एसओजी ने अगस्त में संगीता कड़वासरा को गिरफ्तार किया. देश की वॉलीबॉल टीम की कप्तान रही संगीता लंबे समय से फरार थी. उसे एटीएस ने दिल्ली से पकड़कर एसओजी के हवाले किया. उसकी रेलवे में जॉब थी. पति से तलाक होने के बाद रेलवे की नौकरी छोड़ दी.

10 सितंबर - फर्जी खेल प्रमाण पत्र से नौकरी का खुलासा : एसओजी ने सितंबर में फर्जी खेल प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी हासिल करने के खेल का भंड़ाफोड़ किया. कर्मचारी चयन आयोग की अध्यापक (ग्रेड-3) में खेल कोटे से दो फीसदी आरक्षण का प्रावधान था. जांच में सामने आया कि हेमलता ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, धनबाद (झारखंड) का फर्जी खेल प्रमाण पत्र लगाकर अध्यापक बनी. उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. उसका पति भी पहले गिरफ्तार हो चुका.

4 दिसंबर - फर्जी FMGE प्रमाण पत्र से इंटर्नशिप का खेल : एसओजी ने फर्जी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम के जरिए इंटर्नशिप करने के खेल का भी दिसंबर में भंडाफोड़ किया और तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया. जांच में सामने आया कि विदेश से एमबीबीएस करने वाले पियूष, देवेंद्र और शुभम एफएमजीई परीक्षा पास नहीं कर पाए. उन्होंने फर्जी एफएमजीई प्रमाण पत्र लगाकर इंटर्नशिप किया. अब इस मामले में एसओजी आगे की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

12 दिसंबर - वनरक्षक भर्ती का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक : वनरक्षक भर्ती-2020 के मामले की जांच कर रही एसओजी ने साल के आखिरी में एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि इस भर्ती का पेपर भोपाल स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था. पेपर लीक के मुख्य सूत्रधार 50 हजार के इनामी जबराराम की गिरफ्तारी के बाद समने आया कि उसने भोपाल की रूचि प्रिंटिंग प्रेस से खिलान सिंह उर्फ केडी डॉन के जरिए पेपर लीक किया. खिलान सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब एसओजी इस मामले में आगे की कड़ियां जोड़ने में लगी है.