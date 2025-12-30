ETV Bharat / state

Yearender 2025 : सुर्खियों में रहा 'नीला ड्रम कांड', मुस्कान-रविता बनीं विलेन, गोल्डन गर्ल पारुल का पूरा हुआ सपना

हस्तिनापुर में म्यूजियम के निर्माण के लिए भी प्रयास हो रहे हैं. इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों को संरक्षित किया जाएगा.

नए साल में तैयार होगा म्यूजियम : उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री के संरक्षण के लिए अब नए साल में म्यूजियम तैयार किया जाएगा. नए साल में गणेशपुर तिराहे से हस्तिनापुर तक सभी पर्यटन मार्गों पर स्वच्छता, पाथ-वे, सड़क के दोनों ओर हरियाली को सुव्यवस्थित प्लान के अनुसार विकसित किया जाना है. जम्बूद्वीप सड़क मार्ग पर पाथ-वे, प्रकाश व्यवस्था, हरियाली तथा बिजनौर की ओर से प्रवेश द्वार (गेट) निर्माण के लिए भी मेरठ कमिश्नर ने डीपीआर तैयार करने के निर्देश हाल ही में दिए हैं.

हस्तिनापुर को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से शासन की ओर से प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विभाग के माध्यम से विभिन्न विकास कार्य कराए जा रहे हैं. यहां के पांडेश्वर मंदिर, पांडव टीला एवं द्रौपदी कूप के आसपास भी कार्य कराए गए हैं. पुरातत्व विभाग द्वारा उत्खनन से प्राप्त सामग्री एवं फोटो गैलरी वहां स्थापित है.

हस्तिनापुर का चल रहा विकास : अन्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के प्रयास हुए. खेल और शिक्षा के क्षेत्र में मेरठ की पारंपरिक पहचान इस साल भी बनी रही. मेरठ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की नगरी हस्तिनापुर में विकास की रफ्तार दिखी. मेरठ के हस्तिनापुर को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने के लिए विकास के काफी कार्य यहां चल रहे हैं.

धरोहरों को सुरक्षित-संरक्षित करने के हुए प्रयास : पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में 1857 की क्रांति से जुड़े स्थलों की ऐतिहासिक पहचान को उभारने पर भी जोर दिया गया. मेरठ के प्रसिद्ध औघड़नाथ मंदिर, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, शहीद स्मारकों के कायाकल्प के प्रयास तेज हुए हैं. वर्तमान में भी शहीद स्मारक का सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है.

मेरठ के मोहिउद्दीनपुर, इकला, छज्जूपुर और कायस्थ गांवड़ी गांव की जमीन खरीदकर मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) को इस टाउनशिप का विकसित करने का लक्ष्य मिला है. इस खास टाऊनशिप में बहुमंजिला भवन होंगे, जिनमें आवास, ऑफिस, शापिंग कॉम्प्लेक्स और आइटी जैसी औद्योगिक गतिविधियां भी एक साथ होंगी. यहां सभी आय वर्ग (अल्प आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक) के लिए भी आवास उपलब्ध होंगे.

दिल्ली रोड के किनारे 294 हेक्टेयर में टाउनशिप विकसित की जानी है. यह प्रदेश की पहली ऐसी टाउनशिप है जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) नीति पर आधारित है. मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित किया जा रहा है.

सूबे की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप की रखी गई नींव : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड टाउनशिप का शिलान्यास मेरठ में 4 अगस्त को किया. जिले के मोहिउद्दीनपुर में विकसित की जा रही इस खास टाउनशिप में 2,570 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया. इस इंटीग्रेटेड टाउनशिप में आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र भी होंगे.

प्रयागराज में महाकुंभ के समापन के बाद सीएम योगी ने मेरठ का चहुंमुखी विकास करने को लेकर शीर्ष अधिकारियों के साथ मेरठ कमिश्नरी सभागार में प्लान बनाने के निर्देश दिए. इस दिशा में योजनाएं बनाई जा रहीं हैं. सीएम ग्रिड योजना के तहत कार्य हो रहा है.

इस साल और मजबूत हुई मेरठ की पहचान : रैपिड रेल दिल्ली के न्यू अशोक नगर तो पहुंची, लेकिन मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम तक का इंतजार अभी भी लोग बेसब्री से कर रहे हैं. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर के रूप में मेरठ की भूमिका इस साल और स्पष्ट हुई. वर्ष 2025 बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और ऐतिहासिक पहचान को मजबूत करने वाला साल भी रहा.

साधारण किसान परिवार की एथलीट बिटिया अन्नू रानी और पैरा खिलाड़ी प्रीतिपाल को राष्ट्रपति ने अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया. एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाली गोल्डन गर्ल पारुल चौधरी को सीएम योगी ने डिप्टी एसपी बनाकर उनका सपना पूरा किया.

मेरठ : साल 2025 मेरठ के लिए काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा. कई चीजें शहर के लिए खुशियां लेकर आईं. जबकि कई घटनाएं महीनों तक सुर्खियों में रहीं. अप्रैल से साल के अंत तक 'नीला ड्रम कांड' चर्चित रहा. वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसी साल प्रदेश की पहली टाउनशिप की नींव भी सीएम योगी ने रखी. क्रांति धरा के लिए कैसा रहा साल 2025, आइए विस्तार से जानते हैं...

एथलीट अन्नू रानी और पैराएथलीट प्रीतिपाल को मिला अर्जुन अवार्ड : 2025 में जनवरी के महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेरठ के बहादुरपुर गांव की किसान की बेटी अन्नू रानी और पैरा गेम्स में देश का मान बढ़ाने वाली मेरठ के गंगानगर की रहने वाली प्रीतिपाल को अर्जुन अवार्ड देकर सम्मानित किया. पेरिस पैरालंपिक में धावक प्रीतिपाल ने अपने हौसले से देश को विश्वभर में पहचान दिलाई.

वर्ष का समापन होते होते अन्नू रानी शादी के बंधन में भी बंध गईं. अन्नू रानी की शादी भी चर्चा में रही. 18 नवंबर को हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले 4 बार नेशनल चैंपियन रहे किक बॉक्सर साहिल के साथ उन्होंने सात फेरे लिए.

उड़नपरी पारुल चौधरी बनीं डिप्टी एसपी : मेरठ के इकलौता गांव के किसान की बेटी पारुल चौधरी के लिए भी ये साल खास रहा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 जनवरी 2025 में इस बेटी को डिप्टी एसपी बना दिया परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारुल को नियुक्ति पत्र सौंपा था. इसी के साथ पारुल चौधरी का वर्दी पहनने का सपना भी पूरा हो गया.

मेरठ के बिगुल को मिला जी आई टैग : क्रांति धरा और स्पोर्ट्स सिटी कहते ही जेहन में मेरठ का नाम सामने आ जाता है. साल 2025 में नवंबर महीने में यहां के बने बिगुल को जीआई टैग मिल गया. यहां का बैंडबाजा उद्योग भी काफी प्रसिद्ध है. विश्व में इसे काफी पसंद किया जाता है. 1885 में यहां ब्रास बैंड बनने की शुरुआत हुई थी.

100 से ज्यादा देशों की सेनाओं में यहां के बने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है. बिगुल, ब्रास बैंड बाजा समेत विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र यहां की जली कोठी मार्केट में तैयार होते हैं.

नीले ड्रम वाली मुस्कान बनी विलेन : साल 2025 में मेरठ की कई ऐसी घटनाएं सुर्खियों में रहीं. अमेरिका में नौकरी करने वाले सौरभ राजपूत की उसकी ही पत्नी मुस्कान ने अपने ब्वॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. यह ‘ब्लू ड्रम मर्डर केस’ पूरे देश में सुर्खियों में रहा. पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने सौरभ को खाने में नशे की गोलियां मिलाकर पहले उसे बेहोश कर दिया था.

इसके बाद अपने प्रेमी को बुलाकर सौरभ की हत्या कर दी. शव के कई टुकड़े कर उसे नीले ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया था. मामले में मुस्कान और साहिल दोनों जेल में हैं. जेल में ही मुस्कान ने एक बच्ची को जन्म दिया है. इस घटना को यादकर आज भी लोग सहम जाते हैं.

सांप कांड वाली रविता भी सुर्खियों में रही : मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव निवासी अमित को उसकी पत्नी रविता ने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर उसे मार डाला. यह वारदात अवैध संबंध को लेकर हुई थी. इसके बाद उसकी चारपाई पर विषैला सांप रख दिया. सांप को शव के नीचे दबा दिया. जिससे लोगों को लगे कि सांप के डसने से अमित की मौत हुई है.

हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस साजिश की कलई खुल गई. दोनों आरोपी पकड़ लिए गए. दोनों जेल में है. उनके बच्चों की परवरिश परिवार के लोग कर रहे हैं.

नाक रगड़वाने का मामला भी चर्चित रहा : बीजेपी के एक नेता ने भी प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्यमंत्री की धौंस दिखाकर एक व्यापारी की नाक जमीन पर रगड़वा दी थी. इस मामले में पुलिस की खूब फजीहत हुई. तेजगढ़ी चौराहे के नजदीक कार पार्किंग विवाद में सत्ताधारी दल के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकुल चपराना यह हरकत की थी. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले में सोशल मीडिया पर सरकार को घेरा था. बाद में पार्टी ने आरोपी को संगठन से बाहर कर दिया था.

मोदीपुरम तक रैपिड रेल के आने का होता रहा इंतजार : 2025 में दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल (नमो भारत) परियोजना से आवागमन में तेजी आई. हालांकि अभी भी मेरठ ही नहीं आसपास के जिले के लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है कि वो शुभ घड़ी आए और मेरठ के मोदीपुरम तक नमो भारत का संचालन दिल्ली के सराय काले खां तक होने लगे. अभी तक वर्तमान में नमो भारत का संचालन मेरठ दक्षिण तक हो रहा है. हालांकि मेरठ के आखिरी डेस्टिनेशन मोदीपुरम तक अब नमो भारत का ट्रायल भी बीते कई महीनों से हो रहा है.

कार्य भी फिनिशिंग कार्य भी लगभग समापन की तरफ है. सड़क और शहरी विकास परियोजनाओं ने ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद की. वहीं औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को भी इससे गति मिली. एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स बताते हैं कि 20 अक्तूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किमी के प्रायोरिटी सेक्शन पर रैपिड का परिचालन शुरू किया था.

मार्च 2024 में मोदीनगर नॉर्थ तक तक रैपिड ट्रेन पहुंची उसके बाद अगस्त में मेरठ साउथ तक परिचालन शुरू हुआ. 2025 में जनवरी महीने में पीएम मोदी ने न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद तक दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया. उससे पहले नमो भारत से मेरठ साउथ से साहिबाबाद तक का ही सफर किया जा सकता था.

गंगा एक्सप्रेसवे का भी इंतजार : गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जाने वाले औद्योगिक गलियारे को लेकर देश ही नहीं देश के बाहर से भी औद्योगिक इकाइयों के डेलीगेशन यहां पूरे साल आते रहे. देशी-विदेशी कंपनियां व्यापार की संभावनाएं यहां तलाश रहीं हैं. इससे न सिर्फ भविष्य में इकाइयां स्थापित होने की उम्मीद जगी है. बल्कि हजारों नौकरियां और रोजगार के अवसर भी यहां पैदा होने स्वाभाविक हैं. ये भी उम्मीद है कि 2026 में मेरठ से प्रयागराज तक का सफर आसान होने जा रहा है. गंगा एक्सप्रेसवे का भी काफी निर्माण हो चुका है. थोड़ा-बहुत ही काम बाकी है. नए साल में लोगों को इसकी सौगात मिलने की उम्मीद है.

न गंदगी के पहाड़ हटे, न बन पाई हाईकोर्ट बैंच : शहर में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं. नगर निगम के अधिकारी से लेकर मेयर तक इस दिशा में लगातार तमाम प्रयास के दावे करते दिखाई देते हैं, लेकिन शहर से कू़ड़े के पहाड़ अभी भी जस के तस हैं. 2025 में कोई बदलाव यहां दिखाई नहीं दिया. रामायण में राम की भूमिका निभाकर देश-दुनिया में चर्चित अभिनेता अरुण गोविल इस समस्या को लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उठाते रहे.

इस साल में कई बार वकीलों ने मुखर होकर हाईकोर्ट बैंच की सेपरेट बैंच की मांग उठाई. इस मांग को जनता की मांग बनाने का प्रयास भी खूब हुआ, तमाम सामाजिक संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस विषय पर समर्थन दिया. खुद मेरठ के सांसद अरुण गोविल के अलावा, राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी सदन में इसकी मांग की. इसके बावजूद इस पर अमल नहीं हो पाया.

