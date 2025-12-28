Yearender 2025: बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक सफलता, जानिए ऐतिहासिक आंकड़े
2025 में नक्सलियों का संगठन बेहद कमजोर हुआ. हिड़मा समेत संगठन के बड़े लीडर या तो मारे गए या तो मुख्यधारा में लौट आए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 28, 2025 at 2:15 PM IST
बस्तर: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले करीब 40 साल से सक्रिय नक्सली संगठन के खिलाफ साल 2025 सुरक्षाबलों के लिए बेहद सफल रहा. इस साल न केवल बड़ी संख्या में नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए, बल्कि कई नक्सली संगठन छोड़कर मुख्यधारा में भी लौटे. सरकार और पुलिस की संयुक्त रणनीति से नक्सलियों की ताकत और विचारधारा दोनों को बड़ा झटका लगा है.
मुठभेड़ों में 256 नक्सलियों के शव बरामद: बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने ईटीवी भारत को बताया कि जनवरी से दिसंबर 2025 तक बस्तर संभाग के अलग-अलग जिलों में हुई मुठभेड़ों में 256 नक्सलियों के शव बरामद किए गए. यह आंकड़ा पिछले कई वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा और ऐतिहासिक है.
साल 2025 में 665 हथियार पुलिस के कब्जे में: ये हथियार मुठभेड़ों के बाद, सर्च ऑपरेशन के दौरान और पुनर्वासित नक्सलियों द्वारा सौंपे गए.
- 250 आधुनिक हथियार- AK-47, LMG, INSAS, SLR
- अन्य हथियार- .303 राइफल, भरमार बंदूक, BGL लॉन्चर, सिंगल शॉट, कार्बाइन
‘पूना मार्गेम’ अभियान से लौटे 1560 नक्सली: नक्सलियों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए बस्तर में ‘पूना मार्गेम’ अभियान चलाया जा रहा है. आईजी ने बताया कि साल 2025 में 1560 नक्सली संगठन छोड़कर पुनर्वासित हुए. इन लोगों को सरकार की ओर से स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, रोजगार से जुड़ी सहायता, सामान्य जीवन शुरू करने में मदद दी जा रही है.
अंदरूनी इलाकों में खुले 52 नए सुरक्षा कैंप: नक्सलियों के कोर इलाके को कमजोर करने के लिए साल 2025 में 52 से ज्यादा नए सुरक्षा कैंप खोले गए. इन कैंपों के खुलने से गांवों तक सड़क, बिजली, स्कूल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच रही हैं.
- नारायणपुर (अबूझमाड़)- 22 कैंप
- बीजापुर व इंद्रावती टाइगर रिजर्व- 18 कैंप
- सुकमा- 12 कैंप
शीर्ष नक्सली नेताओं को बड़ा झटका: 2025 में नक्सली संगठन की शीर्ष नेतृत्व को भी भारी नुकसान हुआ. बस्तर संभाग के साथ ही आसपास के राज्यों के बॉर्डर वाले इलाकों में कई मुठभेड़ हुई जिसमें बड़े नक्सली लीडर इस साल मारे गए हैं.
मुठभेड़ों में जिन बड़े नेताओं के शव बरामद हुए, उनमें शामिल हैं:
- बसवा राजू (जनरल सेक्रेटरी)
- सुधाकर
- के. रामचंद्र रेड्डी
- कोसा दादा
- चलपति
- मोडेम बालकृष्ण
बॉर्डर इलाकों में
- माड़वी हिड़मा
- गजराला रवि
- वेक मांझी
- सहदेव
- गणेश उइके
कई केंद्रीय कमेटी सदस्य हुए पुनर्वासित: साल 2025 में नक्सली संगठन के कई बड़े नेताओं ने आत्मसमर्पण किया, इसके अलावा DKSZC और SZC के कई सदस्य भी या तो मारे गए या पुनर्वासित हुए.
पुनर्वासित नक्सलियों में बड़े नाम
- वेणुगोपाल
- सुजाता
- रूपेश
- रामधेर
- चंद्रन्ना
साल 2025 में नक्सली संगठन को हर स्तर पर कमजोर किया गया है. मुठभेड़, पुनर्वास और विकास तीनों मोर्चों पर बड़ी सफलता मिली है.- सुंदरराज पी., आईजी बस्तर रेंज
कुल मिलाकर नक्सली मोर्चे पर साल 2025 बस्तर और छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए ऐतिहासिक और निर्णायक साबित हुआ. आने वाले समय में शांति और विकास की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है.