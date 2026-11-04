2027 बीजेपी सरकार की विदाई का साल, प्रायश्चित यात्रा निकाल रही भाजपा, कानपुर में जमकर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य
80 करोड़ की जिंदगी 5 किलो चावल पर अटकी, बदहाली की कगार पर देश, स्कूलों पर ताले और 500 मीटर पर ठेके, सरकार पर तंज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:51 PM IST
कानपुर: यूपी के कानपुर जिले के दौरे पर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2027) बीजेपी सरकार की विदाई का साल साबित होगा. मौर्य ने कहा कि भाजपा शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उनकी पार्टी का मुख्य संकल्प उत्तर प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ है.
आम जनता की जिंदगी 5 किलो आनाज पर सिमटी
स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं और 80 करोड़ लोग लाचार व बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं. आम जनता की जिंदगी महज 5 से 10 किलो सरकारी चावल तक सिमट कर रह गई है. महंगाई आसमान छू रही है और किसान फसलों के लाभकारी मूल्य के लिए तरस रहे हैं.
करोड़ों बेरोजगार युवा ना उम्मीद
शिक्षा व्यवस्था और योगी सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए मौर्य ने कहा कि सरकारी स्कूल बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं और उच्च शिक्षा महंगी हो चुकी है. सरकार 500 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें खोलने की योजना तो तुरंत बना लेती है, लेकिन जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है. केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने का आरोप लगाया. देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, दर्जनों ट्रेनें, कई प्रमुख रेलवे स्टेशन और एलआईसी जैसी संस्थाएं बड़े थैलीशाहों के हवाले कर दी गई हैं. जिन सरकारी विभागों में युवाओं को रोजगार की उम्मीद थी. वहां नौकरियों के अवसर खत्म किए जा रहे हैं.
बीजेपी निकाल रही प्रायश्चित यात्रा
बीजेपी की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा पर स्वामी प्रसाद ने कहा कि असफलता का स्वीकारोक्ति पत्र बताया और कहा कि यह पहली ऐसी सरकार है जिसने लोकतंत्र की हत्या करने की बात खुद स्वीकार कर ली है और अब प्रायश्चित की यात्रा निकाल रही है. अखिलेश यादव के चुनाव न लड़ने के सवाल पर मौर्य ने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद हैं, अपने दल के हित में फैसला लेना उनका निजी अधिकार है, जिस पर टिप्पणी की जरूरत नहीं है.
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