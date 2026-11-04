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2027 बीजेपी सरकार की विदाई का साल, प्रायश्चित यात्रा निकाल रही भाजपा, कानपुर में जमकर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य

बीजेपी पर जमकर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: यूपी के कानपुर जिले के दौरे पर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Election 2027) बीजेपी सरकार की विदाई का साल साबित होगा. मौर्य ने कहा कि भाजपा शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और उनकी पार्टी का मुख्य संकल्प उत्तर प्रदेश बचाओ, भाजपा हटाओ है.

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