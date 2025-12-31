ETV Bharat / state

सफलता से भरा रहा गिरिडीह पुलिस के लिए वर्ष 2025, 1025 अभियुक्त गए जेल, नक्सलियों को भी तगड़ी चोट

गिरिडीह: वर्ष 2025 गिरिडीह पुलिस के लिए सफलता से भरा वर्ष रहा. इस साल कई घटनाएं हुईं, लेकिन उनका निष्पादन भी प्रभावी ढंग से किया गया और ज्यादातर मामलों में अपराधियों को जेल भेजा गया. पुलिस कप्तान डॉ. बिमल कुमार की अगुवाई में इस साल पुलिस ने 1025 अभियुक्तों को जेल भेजा. इनमें 841 अभियुक्त विभिन्न कांडों में तो 188 वारंट में गिरफ्तार किए गए. वहीं लगभग 6 हजार वारंट और कुर्की का निष्पादन भी गिरिडीह पुलिस ने किया.

अपराधियों पर लगातार कार्रवाई, कई बड़े कांडों का उद्भेदन

जिले में अपराध हुआ तो उसका निष्पादन भी त्वरित किया गया. धनवार में हुई डकैती में 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी गिरफ्तारी जमशेदपुर से हुई. फरवरी 2025 में जमुआ से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया. 27 फरवरी को चोरी की 15 बाइक बरामद की गईं और चोर को भी जेल भेजा गया. मानव तस्करी में शामिल चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. मई माह में कोड़ा गैंग के दो अपराधियों को पकड़ा गया. गांडेय में हुई डकैती कांड में 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. जुलाई में निमियाघाट पुलिस ने चोरी की 16 बाइक बरामद कीं. अगस्त में डकैती की योजना बनाते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया. नकली नोट के साथ दो लोगों को पकड़ा गया. मंत्री सुदीव्य और इरफान को धमकी देने वाले युवक को भी गिरफ्तार किया गया. साइबर अपराध में संलिप्त 54 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. एसपी डॉ. बिमल कुमार ने बताया कि इस तरह कई कांडों का उद्भेदन किया गया और लगातार अभियुक्तों को जेल भेजा जाता रहा.

गिरिडीह एसपी का बयान (ETV Bharat)

आर्थिक अपराधियों पर भी कड़ी चोट