रायपुर एयरपोर्ट पर वंदे मातरम् के साथ यात्री सेवा अभियान की शुरुआत, सुविधाओं और स्वच्छता को बेहतर करने पर जोर
रायपुर एयरपोर्ट पर दिखी संस्कृति की झलक, यात्री फीडबैक से होगा सेवाओं का आकलन, संवाददाता प्रवीण सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2026 at 4:00 PM IST
रायपुर: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में यात्री सेवा अभियान–2026 की शुरुआत हुई है. इस अवसर पर एयरपोर्ट परिसर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम का गायन किया गया. साथ ही, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के अधिकारी-कर्मचारी और यात्री शामिल हुए.
बेहतर यात्री सुविधाओं और स्वच्छता पर रहेगा विशेष जोर
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से आयोजित यात्री सेवा अभियान 17 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलेगा. इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित, स्वच्छ, सुगम और मुस्कान के साथ सेवाएं उपलब्ध कराना है. एयरपोर्ट परिसर में वंदे मातरम के साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. इन कार्यक्रमों में एयरपोर्ट से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी, सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि और यात्री मौजूद रहे.
यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने पर फोकस
यात्री सेवा अभियान के तहत रायपुर एयरपोर्ट पर स्वच्छता, पार्किंग एवं कनेक्टिविटी, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, बेहतर साइनेज, यात्री सूचना, बैगेज सुविधा, पेयजल और डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा. हेल्पडेस्क को मजबूत करने के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा.
महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सहायता
अभियान के दौरान महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और पहली बार हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को आवश्यक सहायता सहज रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. यात्रियों की प्रतिक्रिया के आधार पर सेवाओं में सुधार को प्राथमिकता दी जाएगी.
यात्री फीडबैक से होगा सेवाओं का आकलन
AirSewa, Feedback QR और प्रत्यक्ष यात्री संवाद के माध्यम से यात्रियों के सुझाव और शिकायतें प्राप्त की जाएंगी. इन पर त्वरित कार्रवाई के साथ Before-After assessment और passenger feedback के जरिए अभियान के दौरान हुए सुधारों का आकलन किया जाएगा.
छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से रूबरू होंगे यात्री
रायपुर एयरपोर्ट को छत्तीसगढ़ का प्रवेश द्वार मानते हुए यात्रियों को राज्य की स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प और पर्यटन से परिचित कराने के लिए भी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी.एयरपोर्ट प्रबंधन ने अभियान को सफल बनाने के लिए एयरलाइंस, CISF, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों, हाउसकीपिंग, परिवहन एजेंसियों और अन्य सहयोगी संस्थाओं से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की है.