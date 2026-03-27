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अंबिकापुर की बहू यास्मीन ने MasterChef में बिखेरा छत्तीसगढ़ी स्वाद, ट्राइबल फूड के साथ श्रीराम को भी किया शामिल

जवाब: बचपन से ही मुझे खाना बनाने का शौक था. मैंने अपनी दादी और अम्मी को देखकर सीखा. शादी के बाद जब मैं यहां आई, तो अपनी सास से भी बहुत कुछ सीखा. पड़ोसियों से भी सीखती रही. इस तरह अलग-अलग तरह के क्यूज़ीन बनाना सीख गई. मैं साइंस फील्ड से हूं, इसलिए मुझे रिसर्च करने की आदत है. मैंने खाने में भी प्रयोग किए. नए-नए इंग्रेडिएंट्स डालकर कुछ अलग बनाने की कोशिश की. साथ ही, प्लेटिंग की तकनीक मैंने इंटरनेट से सीखी. परिवार का पूरा सपोर्ट मिला और इसी तरह मैं मास्टर शेफ इंडिया के मंच तक पहुँच गई.

अंबिकापुर की बहू यास्मीन ने MasterChef में ट्राइबल फूड के साथ श्रीराम को भी किया शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरगुजा: अंबिकापुर की बहू और बिलासपुर की बेटी यास्मीन ने ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के व्यंजनों बल्कि यहां के परंपरा को भी देश और दुनिया में नई पहचान दिलाई है. वे मास्टर शेफ जैसे राष्ट्रीय मंच तक पहुंचीं और छत्तीसगढ़िया व्यंजनों को आधुनिक अंदाज़ में इस तरह प्रस्तुत किया कि जज भी हैरान रह गए. एक मुस्लिम महिला होते हुए भी जब श्रीराम के जीवन को उकेरते हुए एक डिश बनाने का टास्क दिया गया तो यास्मीन ने उसमें भी छत्तीसगढ़ की झलक को रखा. यास्मीन ने शबरी के बेर और श्रीराम का ननिहाल दर्शाया, तो उन्हें “ट्राइबल टू ग्लोबल” का ख़िताब दिया गया.

सवाल: आपने ऑडिशन कैसे दिया? कौन सी डिश सेलेक्ट हुई और आगे क्या बनाया?

जवाब: मैंने पहला ऑडिशन हैदराबाद में दिया. दो राउंड के बाद हमें मुंबई बुलाया गया. वहाँ एक घंटे का कुकिंग राउंड था. मैंने छत्तीसगढ़ की डिशेस बनाई. महुए का जैम, लकड़ा फूल की आइसक्रीम, टाऊ (स्थानीय अनाज) से फिलो पेस्ट्री और पलाश के फूल से क्रिस्प बटरफ्लाई बनाई.

सबसे यूनिक चीज थी चापड़ा चटनी (लाल चींटी की चटनी), जिसे मैंने रिवर्स स्पेरिफिकेशन तकनीक से ओस की बूंद जैसा बनाया और उसमें चींटी को ट्रैप किया. जब मैंने यह प्लेट जजेस को दिखाई, तो वे हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तरीके से ट्राइबल फूड को मॉडर्न रूप में नहीं दिखाया जा सकता. मुझे एप्रन और विशेष सम्मान मिला.

चापड़ा चटनी को पेश करने का तरीका, ओस की बूंद जैसा बनाया और उसमें चींटी को ट्रैप किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: छत्तीसगढ़ के लोगों का इस पर क्या रिएक्शन था?

जवाब: जब मैंने सिंदूर के फूल का रंग निकालकर डिश बनाई, तो लोगों ने बताया कि इसका उल्लेख आयुर्वेद में है, लेकिन अब लोग भूल चुके हैं. महुआ, लकड़ा फूल जैसी चीजें आमतौर पर साधारण रूप में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मैंने उन्हें आइसक्रीम, जैम और मॉडर्न डिशेस में बदला. लोगों को यह देखकर गर्व हुआ कि एक छोटे शहर की लड़की इतनी अनोखी और सुंदर डिशेस बना रही है. जजेस ने मुझे “ट्राइबल टू ग्लोबल” की टैगलाइन दी.

सवाल: आपने न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया?

जवाब: हां, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं और मेरा भाई डॉक्टर है, जो मेरे साथ था. हमें पोषण का पूरा ज्ञान था. हम प्लेट में प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का संतुलन रखते थे. ट्राइबल फूड प्राकृतिक होता है, उसमें कम तेल और अच्छे पोषक तत्व होते हैं, इसलिए संतुलन बनाना आसान था. जजेस हमारे टेक्निकल नॉलेज से काफी प्रभावित हुए.

जजेस ने ऐसी डिश दिखकर दिया ‘ट्राइबल टू ग्लोबल’ का खिताब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: आपके भाई का योगदान कैसा रहा?

जवाब: इस बार शो जोड़ी में था, इसलिए मैं अपने भाई के साथ गई. वह बहुत सपोर्टिव था. जब मैं कंफ्यूज़ होती थी, वह आइडिया देता था. हम दोनों मिलकर प्लेटिंग और कॉन्सेप्ट तैयार करते थे. हर डिश के पीछे एक कहानी भी बनानी होती थी, जिसमें हम दोनों मिलकर काम करते थे.

सवाल: श्रीराम वाले टास्क में आपका अनुभव कैसा रहा?

जवाब: मुझे श्रीराम का मिस्ट्री बॉक्स मिला, और एक मुस्लिम होने के नाते यह मेरे लिए खास अनुभव था. मैंने शबरी के बेर और छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या के मंदिर की कहानी को प्लेट में दर्शाया. मैंने टैरो रूट से पेड़ बनाया, चिरौंजी को बेर जैसा दिखाया और पंजीरी रखी. जब मैंने यह प्लेट जजेस को दी, तो वे बहुत प्रभावित हुए. मैंने बताया कि श्रीराम ने अपने वनवास का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में बिताया था. इस कहानी और प्रस्तुति ने हमें आगे बढ़ने का बड़ा मौका दिया.

भाई के साथ जोड़ी बनाकर MasterChef में दिखाया स्वाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल: आगे की क्या योजना है?

जवाब: मेरा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के ट्राइबल फूड को ग्लोबल पहचान मिले. लोग अक्सर छत्तीसगढ़ को गलत समझते हैं, लेकिन यहां का खाना बहुत खास है. मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इसे आगे बढ़ाऊंगी और भविष्य में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूं, जहाँ लोग इन डिशेस का अनुभव कर सकें. मैं महुआ, चापड़ा चटनी और अन्य ट्राइबल इंग्रेडिएंट्स को मॉडर्न तरीके से पेश करूंगी. इससे लोगों को एक नया और अनोखा फूड एक्सपीरियंस मिलेगा.