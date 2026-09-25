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औद्योगिक हादसों की रिपोर्ट पर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा समेत अन्य नेताओं ने खड़े किए सवाल, समाहरणालय गेट पर बैठकर किया प्रदर्शन

शंकर चौधरी ने आरोप लगाया कि जिले के विभिन्न विभागों में बिना पैसे के काम नहीं होने की स्थिति बनी हुई है. औद्योगिक इकाइयों से कथित मासिक वसूली का आरोप भी लगाया. हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया. उनके द्वारा दिए गए पत्र के आधार पर उपायुक्त ने एसडीओ को बैठक बुलाने का निर्देश दिया था. एसडीओ की बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ करीब 30 कारखाना संचालकों को बुलाया गया, लेकिन उनके अनुसार प्रदूषण नियंत्रण और परिवहन से जुड़े विभागों को बैठक में शामिल नहीं किया गया.

उपायुक्त द्वारा गठित जांच कमेटी को महज 3 दिनों में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है. “या तो जांच कमेटी को उपायुक्त के निर्देशों की परवाह नहीं है या फिर किसी दबाव के कारण मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है.”

कुछ कामों और कारखानों की जांच के लिए प्रशासन की ओर से पहल की गई थी. एक कारखाने की जांच रिपोर्ट मिली, लेकिन 2 अन्य कारखानों की जांच रिपोर्ट अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है. संबंधित अधिकारियों की ओर से पहले दो दिनों में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात कही गई थी.

इस दौरान पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने बताया कि प्रदूषण और ओवरलोडिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर कार्रवाई के लिए आज भी लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है. महज 2 जांच रिपोर्ट के लिए वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को धरने पर बैठना पड़ रहा है, यह प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

प्रदूषण औद्योगिक इकाइयों में हादसा और ओवरलोडिंग की जांच की मांग को लेकर, पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, पूर्व विधायक शंकर चौधरी अपने समर्थकों के साथ औद्योगिक इकाइयों में हुए हादसे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर सांकेतिक रूप से डीसी ऑफिस गेट और फिर डीसी कार्यालय के मेनगेट के सामने धरने में बैठे. पूर्व विदेश मंत्री और पूर्व विधायक ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं.

रामगढ़: जिले में औद्योगिक इकाइयों में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा एवं पूर्व विधायक शंकर चौधरी के साथ दर्जनों साथियों के साथ मजदूरों की सुरक्षा, प्रशासनिक निगरानी और हादसों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय के गेट के सामने सीढ़ी पर बैठे और जब उन्हें किसी तरह का कोई रिस्पांस जिला प्रशासन की ओर से नहीं मिला, तब मुख्य द्वार पर बैठकर गेट को जाम कर दिया. उन्होंने प्रशासन से मजदूरों की सुरक्षा, प्रशासनिक निगरानी और हादसों की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है.

पूर्व विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी हजारीबाग में बैठते हैं और महीने में एक बार रामगढ़ आते हैं. उन्होंने कथित रूप से बड़ी रकम की वसूली का भी आरोप लगाया है. औद्योगिक प्रदूषण को लेकर उन्होंने कई बार शिकायतें की हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई.

विभागों में बिना पैसे के नहीं होता काम: पूर्व विधायक

पूर्व विधायक शंकर चौधरी ने अंचल कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को कथित रूप से परेशान किया जाता है और बिना पैसे के काम नहीं होने की स्थिति है. उन्होंने कहा कि यदि उनके लगाए गए आरोप गलत हैं, तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. उन्होंने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि आरोप गलत साबित होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.

रामगढ़ में प्रदूषण की समस्या गंभीर

धरने पर बैठे पूर्व विदेश मंत्री एवं पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण रामगढ़ जिले में प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है, साथ ही साथ औद्योगिक हादसे भी हूए है. प्रदूषण नियंत्रण को लेकर समय-समय पर स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार की ओर से कार्रवाई किए जाने के बावजूद स्थाई समाधान नहीं निकल पाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को सांकेतिक धरना दिया गया.

रामगढ़ में औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्रदूषण एक बड़ी समस्या बन चुकी है. समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ समय बाद स्थिति फिर पहले जैसी हो जाती है. “कुत्ते की दुम की तरह कुछ दिन सीधा और फिर तिरछा” होने वाली स्थिति बताया.

रिपोर्ट पर नहीं हुई पर्याप्त चर्चा

औद्योगिक इकाइयों में हुए हादसे में कमेटी की रिपोर्ट में आग के फैलाव को रोकने के उपायों का विश्लेषण किया गया, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण बिंदुओं और कमेटी के Terms of Reference (TOR) के अनुरूप अपेक्षित पहलुओं पर रिपोर्ट में पर्याप्त चर्चा नहीं की गई. रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद उन्होंने डीसी को पत्र लिखकर रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए उसे पूरा कराने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की थी. हालांकि, उनके अनुसार इस पत्र पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. इसी मुद्दे को प्रशासन और सरकार के समक्ष मजबूती से उठाने के लिए साथियों ने सांकेतिक धरने का निर्णय लिया और उन्हें भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया.

प्रभावी कदम उठाए प्रशासन

उन्होंने कहा कि रामगढ़ की गंभीर प्रदूषण समस्या को लेकर प्रशासन को प्रभावी और स्थाई कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने उम्मीद जताई हैं कि सांकेतिक धरने के माध्यम से प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर जाएगा और उपायुक्त समेत संबंधित अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे.



क्या है मामला

6 अप्रैल 2026 से 21 अगस्त 2026 के बीच जिले की औद्योगिक इकाइयों में 3 बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 9 मजदूरों की मौत हो गई और 14 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए. इनमें से 2 मजदूर जीवनभर के लिए अपंग हो गए. पत्र के मुताबिक, इन घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने 3 जांच समितियों का गठन किया है.

पूर्व सांसद जयंत सिन्हा द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद प्रशासन ने कुजू-मुरपा स्थित श्रीराम पावर एंड स्टील प्लांट में 9 अगस्त 2026 को हुई घटना की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की तथा प्लांट को बंद करने का आदेश भी जारी किया, लेकिन दूसरी दो फैक्ट्रियों में हुए हादसे को लेकर नहीं जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और ना ही इसी तरह की कोई बातचीत की गई है.

पत्र में पूर्व MLA ने डीसी से 11 निम्न बिंदुओं पर मांगी जानकारी:-

श्रीराम पावर एंड स्टील प्लांट को बंद करने संबंधी नोटिस और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए.

इससे पहले 6 अप्रैल 2026 को झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में हुई घटना की जांच रिपोर्ट का क्या हुआ, दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई.

जिले में तीनों बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग.

किन-किन औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन बंद करने का नोटिस जारी किया गया है.

संबंधित विभागों द्वारा किए गए निरीक्षण का ब्यौरा सार्वजनिक हो, जिसमें एक साल में कितनी बार, किन कारखानों का निरीक्षण हुआ.

प्रदूषण नियंत्रण मानकों के उल्लंघन पर स्पष्ट कार्रवाई हो.

ओवरलोडिंग एवं भारी वाहनों के परिचालन की जांच हो.

ठेका मजदूरों के PF एवं ESI की कटौती और जमा की स्थिति की जांच हो.

कारखानों में 24 घंटे एंबुलेंस एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित हो.

मजदूरों को झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी मिल रही है या नहीं, इसकी जांच हो और दर हर कारखाने के गेट पर प्रदर्शित की जाए.

आदेश के बावजूद प्लांट चालू है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है.

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