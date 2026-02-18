ETV Bharat / state

मामा ने भांजे को मार डाला, झज्जर से लापता छात्र यशु का रोहतक में मिला शव, खुलासे से सनसनी

हरियाणा के झज्जर से लापता हुए छात्र यशु का शव रोहतक में मिला जिसके बाद पता चला कि मामा ने ही उसकी हत्या की थी.

Yashu who went missing from Jhajjar was killed by his maternal uncle body found in Rohtak
मामा ने भांजे को मार डाला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 18, 2026 at 10:18 PM IST

|

Updated : February 18, 2026 at 10:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झज्जर : हरियाणा के झज्जर जिले से लापता हुए छात्र यशु का शव रोहतक में मिलने से सनसनी फैल गई. 29 दिसंबर को लापता हुए छात्र की हत्या उसके ही मामा ने की थी, जो पेशे से शिक्षक बताया जा रहा है. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने पहले छात्र को बंधक बनाया और बाद में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को रोहतक के आईएमटी थाना क्षेत्र में एक गड्ढा खोदकर दबा दिया गया.

भांजे की तलाश का नाटक करता रहा मामा : मृतक छात्र नेहरू कॉलेज से लापता हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने झज्जर सदर थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी. मामले की जांच झज्जर सीआईए पुलिस ने गंभीरता से शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी मामा लगातार परिवार के संपर्क में था और भांजे की तलाश का नाटक कर रहा था. वो कई बार अपनी बहन के घर भी पहुंचा ताकि किसी को उस पर शक ना हो. जांच में ये भी खुलासा हुआ कि आरोपी ने दो बार अपनी बहन के फोन पर धमकी भरे संदेश भेजे थे.

मामा ने भांजे को मार डाला (Etv Bharat)

आरोपी ने अपना जुर्म कबूला : पुलिस ने मोबाइल फोन की लोकेशन और तकनीकी सबूतों के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई. सख्ती से पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर सात दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है. प्रदीप नैन, एसीपी क्राइम झज्जर ने बताया कि रिमांड के दौरान हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा हो सकता है. फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और अन्य संभावित पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है

Last Updated : February 18, 2026 at 10:31 PM IST

TAGGED:

JHAJJAR YASHU MURDER CASE
झज्जर का यशु
रोहतक में मिला यशु का शव
यशु को मामा ने मारा
JHAJJAR YASHU MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.