अंकिता भंडारी हत्याकांड, उर्मिला सनावर के नार्को टेस्ट पर यशपाल आर्य ने उठाया बड़ा सवाल, जानिए क्या कहा?
अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को फिर से आड़े हाथ लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2026 at 7:30 PM IST
देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी मामले को लेकर सुर्खियों में आई उर्मिला सनावर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी और उनके नार्को टेस्ट पर बड़ा सवाल उठाया है.
यशपाल आर्य का कहना है कि उर्मिला ने नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति जताई थी, उसके बावजूद अचानक उसकी गिरफ्तारी कर दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि अब नार्को टेस्ट के लिए नई शर्ते रखी जा रही है. अब सामने आया है कि उन्हें गुजरात में नार्को टेस्ट देना होगा. इसके मायने साफ है कि सरकार उर्मिला के बयानों से डरी हुई है और इस पूरे मामले से जुड़े कई तथ्य अभी सामने आने बाकी हैं. आज भी कई चीजें परिदृष्टि से बाहर हैं. निश्चित रूप से सभी चीजें सार्वजनिक रूप से बाहर आएंगी, जो लोग इस प्रकरण में कथित रूप से दोषी हैं, उनके चेहरे बेनकाब हैं.
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आशंका जताई कि प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आने की संभावना के चलते इस केस में बड़ा खुलासा करने वाले लोगों को जेल में रखने का प्रयास किया जा रहा हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे सरकार की मंशा साफ दिखाई देती है.
उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट रूप से आभास है कि अंकिता प्रकरण में कथित तौर पर जो चेहरे सम्मिलित हैं, कहीं सनावर उनका नाम तो नहीं लेंगी, इसी को लेकर एक डर बना हुआ है. यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसे में इस पूरे मामले की सच्चाई सार्वजनिक होनी चाहिए.
यशपाल आर्य ने कहा कि आज भी अंकिता के माता-पिता न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. प्रदेश की महान जनता के ध्यान को भटकाने लिए 23 साल पुराने मामले को फिर से उठाया जा रहा है, जिसमें हरक सिंह रावत को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है. इस मामले में वह निर्दोष साबित हो चुके हैं. इसलिए जनता का ध्यान बांटने के लिए सरकार बेबुनियाद बातें कर रही है. यशपाल आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की ओर से इस मामले पर दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर तल्ख टिप्पणी की है.
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