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अंकिता भंडारी हत्याकांड, उर्मिला सनावर के नार्को टेस्ट पर यशपाल आर्य ने उठाया बड़ा सवाल, जानिए क्या कहा?

उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ( ETV Bharat )

देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी मामले को लेकर सुर्खियों में आई उर्मिला सनावर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी और उनके नार्को टेस्ट पर बड़ा सवाल उठाया है.

यशपाल आर्य का कहना है कि उर्मिला ने नार्को टेस्ट के लिए अपनी सहमति जताई थी, उसके बावजूद अचानक उसकी गिरफ्तारी कर दी गई. उन्होंने आरोप लगाया कि अब नार्को टेस्ट के लिए नई शर्ते रखी जा रही है. अब सामने आया है कि उन्हें गुजरात में नार्को टेस्ट देना होगा. इसके मायने साफ है कि सरकार उर्मिला के बयानों से डरी हुई है और इस पूरे मामले से जुड़े कई तथ्य अभी सामने आने बाकी हैं. आज भी कई चीजें परिदृष्टि से बाहर हैं. निश्चित रूप से सभी चीजें सार्वजनिक रूप से बाहर आएंगी, जो लोग इस प्रकरण में कथित रूप से दोषी हैं, उनके चेहरे बेनकाब हैं.