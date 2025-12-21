ETV Bharat / state

मिशन '2027' की तैयारी, बूथ स्तर मजबूत करने में जुटी कांग्रेस, भाजपा पर लगाया आरोप

रविवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य खटीमा विधानसभा दौरे पर रहे. खटीमा में उन्होंने कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान यशपाल आर्य ने खटीमा में कुछ दिन पूर्व हुए तुषार की निर्मम हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया. दूसरी तरफ खटीमा और नानकमत्ता विधानसभा के प्रमुख नेताओं से मिलकर 2027 की रणनीति के लिए बूथ स्तर पर जुट जाने का भी आह्वान किया.

खटीमा: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस भी संगठन के साथ आम जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने में जुट गई है. इसी क्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य खटीमा पहुंचे. जहां उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों खटीमा में हुए तुषार शर्मा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया. यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक है. कांग्रेस आलाकमान ने इसको देखते हुए संगठन स्तर पर वर्तमान में कई अहम फैसले लिए हैं. भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि, वर्तमान में युवाओं के लिए रोजगार नहीं है. बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. पनप रहे भ्रष्टाचार ने सारी हदें पार कर दी है. जल जंगल जमीन को बेचने का काम किया जा रहा है. प्रदेश में एक डर का माहौल खड़ा किया जा रहा है.

यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश के गरीब शोषित लोगों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है. एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं. संविधान को खत्म करने का भाजपा सरकार काम कर रही है. यशपाल आर्य ने कांग्रेस की मनरेगा जैसी योजना में केंद्र के 90 प्रतिशत बजट की जगह 60 प्रतिशत करने और नाम पर सियासत करने का भी आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि, भाजपा को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से नफरत है. इसलिए देश-प्रदेश में भाजपा की नफरत और डर की सियासत के खिलाफ कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी. जनता की सरकार बनाने के लिए 2027 चुनाव को लेकर कांग्रेस जुट चुकी है. निश्चित ही जन आशीर्वाद से कांग्रेस को सफलता मिलेगी.

