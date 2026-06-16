ETV Bharat / state

नीट पेपर लीक मामला: आरोपी यश यादव को NEET UG री-एग्जाम में शामिल होने की अनुमति मिली

एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है.

राउज एवेन्यू कोर्ट
राउज एवेन्यू कोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक के आरोपी यश यादव को न्यायिक हिरासत में परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. हालांकि कोर्ट ने यश यादव की अंतरिम जमानत पर फैसला अभी लंबित ही रखा है. कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आरोपी की याचिका का विरोध नहीं किया है.

एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है. यश यादव ने परीक्षा और अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत देने की मांग की थी. इसके पहले कोर्ट ने 2 जून को नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए यश यादव को किताबें उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी. इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

बता दें कि इस मामले में 1 जून को कोर्ट ने आरोपियों शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे और कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी, पुणे में फिजिक्स के टीचर तेजस हर्षद कुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को 15 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

इसके पहले कोर्ट ने 17 मई को मनीषा मंधारे को 2 जून तक की सीबीआई हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. मनीषा मंधारे एनटीए की ओर से प्रश्न पत्र सेट करने वाले पैनल में थी. मनीषा को मथुरा के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था. मनीषा मंधारे पर आरोप है कि उसने नीट पेपर प्रश्न पत्र को लीक करने के लिए केमिस्ट्री टीचर पीवी राव और मनीषा वाघमारे के साथ साजिश रची. पीवी राव और मनीषा वाघमारे को कोर्ट ने 16 मई को सीबीआई हिरासत में भेजा था.

ये भी पढ़ें:

  1. नीट पेपर लीक मामला: आरोपी यश यादव की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली
  2. नीट पेपर लीक मामले की आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज
  3. नीट पेपर लीक के आरोपी शुभम खैरनार की न्यायिक हिरासत बढ़ी
  4. RE-NEET परीक्षा से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया NTA दफ्तर का जायजा, जानिए क्या कहा ?

TAGGED:

नीट पेपर लीक मामला
CBI NEET UG INVESTIGATION
YASH YADAV INTERIM BAIL PLEA
YASH YADAV NEET PAPER LEAK CASE
NEET PAPER LEAK CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.