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नीट पेपर लीक मामला: आरोपी यश यादव को NEET UG री-एग्जाम में शामिल होने की अनुमति मिली

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक के आरोपी यश यादव को न्यायिक हिरासत में परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है. हालांकि कोर्ट ने यश यादव की अंतरिम जमानत पर फैसला अभी लंबित ही रखा है. कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने आरोपी की याचिका का विरोध नहीं किया है.

एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है. यश यादव ने परीक्षा और अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत देने की मांग की थी. इसके पहले कोर्ट ने 2 जून को नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए यश यादव को किताबें उपलब्ध कराने की अनुमति दी थी. इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

बता दें कि इस मामले में 1 जून को कोर्ट ने आरोपियों शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनोज शिरुरे और कोचिंग सेंटर डॉ. अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी, पुणे में फिजिक्स के टीचर तेजस हर्षद कुमार शाह और मनीषा संजय हवलदार को 15 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.