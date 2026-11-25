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छठ महापर्व और सिंदूर पर भद्दी कॉमेडी कर बुरे फंसे यश महेश्वरी, एक साथ भड़की BJP-कांग्रेस तो जोड़े हाथ

छठ में बिहार की महिलाओं के सिंदूर पर भद्दी कॉमेडी ( ETV Bharat )

पटना: अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने बिहार दौरे के दौरान छठ के प्रति अपनी गहरी आस्था जताते हुए प्रदेश की सरकार के एक साल के सफर को छठी मैया का आशीर्वाद करार दिया और छठव्रतियों के प्रति सम्मान प्रकट किया. वहीं कुछ लोग सिर्फ लाइम लाइट में आने के लिए न सिर्फ शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं, बल्कि लोगों की गहरी आस्था को भी चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटते हैं. स्टैंड-अप कॉमेडियन यश महेश्वरी ने अपने शो में बिहार की महिलाओं के सिंदूर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है.

सिंदूर पर कॉमेडियन का विवादित बयान