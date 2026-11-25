छठ महापर्व और सिंदूर पर भद्दी कॉमेडी कर बुरे फंसे यश महेश्वरी, एक साथ भड़की BJP-कांग्रेस तो जोड़े हाथ
Yash Maheshwari Controversy: छठ पूजा और सिंदूर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से भारी विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद यश महेश्वरी ने माफी मांगी.
Published : November 25, 2026 at 12:35 PM IST
पटना: अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने बिहार दौरे के दौरान छठ के प्रति अपनी गहरी आस्था जताते हुए प्रदेश की सरकार के एक साल के सफर को छठी मैया का आशीर्वाद करार दिया और छठव्रतियों के प्रति सम्मान प्रकट किया. वहीं कुछ लोग सिर्फ लाइम लाइट में आने के लिए न सिर्फ शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं, बल्कि लोगों की गहरी आस्था को भी चोट पहुंचाने से पीछे नहीं हटते हैं. स्टैंड-अप कॉमेडियन यश महेश्वरी ने अपने शो में बिहार की महिलाओं के सिंदूर को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है.
सिंदूर पर कॉमेडियन का विवादित बयान
स्टैंड-अप कॉमेडियन यश महेश्वरी अपने एक वीडियो को लेकर विवादों में घिर गए हैं. आरोप है कि उन्होंने अपने शो में बिहार की महिलाओं के सिंदूर लगाने की परंपरा और छठ पूजा को लेकर आपत्तिजनक मजाक किया. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है.
सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद अकाउंट गायब!
बीजेपी नेता ऋतु जायसवाल ने यश के खिलाफ बिहार के हर जिले में FIR दर्ज करने की मांग की है. वहीं, विवाद के बीच उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी उपलब्ध नहीं दिख रहा है. हालांकि, अकाउंट खुद हटाया गया है या प्लेटफॉर्म ने कोई कार्रवाई की है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है.
हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिले में FIR दर्ज होनी चाहिए। ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके। छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं!— Ritu Jaiswal (@activistritu) November 24, 2026
अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं - रितु जायसवाल
बीजेपी नेता रितु जायसवाल ने कहा, "हमारे महापर्व छठ और छठव्रतियों पर अश्लील कॉमेडी करने वाले इस शख्स के खिलाफ बिहार के प्रत्येक जिले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. ऐसी सख्त कानूनी कार्रवाई हो कि इसे अपनी गलती का एहसास हो और अगली छठ में हमारे महापर्व की महानता का साक्षात दर्शन कर सके. छठ की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
महिलाओं की गरिमा पर एक घिनौना हमला- सिंघवी
वहीं कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसको लेकर कड़ी नाराजगी जतायी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, छठ पूजा का मजाक उड़ाना, शादीशुदा महिलाओं के बारे में गंदी बातें कहना और उनके सिंदूर का मज़ाक उड़ाना हमारी सांस्कृतिक गरिमा और महिलाओं की गरिमा पर एक घिनौना हमला है, जिसे 'कॉमेडी' के नाम पर दिखाया जा रहा है.
Mocking Chhath Puja, making obscene remarks about married women and ridiculing their sindoor is is a vile assault on our cultural dignity and the dignity of women masquerading as ‘comedy’. I strongly urge the Bihar Police, Delhi Police and all concerned law-enforcement agencies to take immediate cognisance, register appropriate cases and ensure the strictest action permissible under law against Yash Maheshwari. Constitutional freedoms always come with responsibility.— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) November 25, 2026
"मैं बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और सभी संबंधित कानून लागू करने वाली एजेंसियों से कहना चाहता हूं कि वे तुरंत संज्ञान लें, सही केस दर्ज करें और यश महेश्वरी के खिलाफ कानून के तहत सबसे सख्त कार्रवाई करें. संवैधानिक आजादी हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है."- अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस सांसद
विवाद बढ़ने पर वीडियो जारी कर मांगी माफी
विवाद बढ़ा तो 24 नवंबर को यश महेश्वरी ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है. उन्होंने कहा कि बिहार की कुछ सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में मैंने ऐसी टिप्पणी की, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी. उन्होंने अपनी गलती मानते हुए कहा कि मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझसे गलती हो गई है.
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